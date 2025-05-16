Росіяни активно застосовують малі групи піхоти і дистанційне мінування на Сумщині, - ОТУ "Сіверськ"

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння, найбільше страждає Сумщина.

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує обстрілювати прикордоння. Найбільше вони (росіяни - ред.) концентрують обстріли саме на Сумщині, оскільки там у них найбільше накопичення живої сили, техніки. Угруповання ворога діє. Але вони не припиняють обстріли і на інших ділянках зони відповідальності нашого угруповання: це Чернігівська область і частина Харківської", - розповів Мисник.

Водночас він додав, що окупанти намагаються застосовувати різні види озброєння, які в них є в наявності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія за добу понад 90 разів обстріляла Сумщину: пошкоджено будинки, евакуйовано 148 людей

"Якщо ми даємо удари вглиб території, де вони там накопичують саме авіаційну компоненту, запускають ударні безпілотники близької дії, на волокні, "молнії" і так далі, то вони намагаються більше застосовувати, як минулої доби, артилерію, ствольну артилерію, намагаючись таким чином сковувати наші війська, тримати прикордоння в напрузі", - зазначив речник.

Відповідаючи на питання про ситуацію на кордонах з Білоруссю та Російською Федерацією, Мисник поінформував, що на білоруському кордоні вона вже тривалий час є стабільною, а на російському - постійно змінюється.

"Єдине, що стабільне - це присутність ворога вздовж усього кордону, військових формувань. І тут дається взнаки те, що в них внутрішня логістика розвинута, це транспортна інфраструктура. Вони можуть перекидати і підрозділи, і підвозити боєприпаси і техніку. Тож дуже багато залежить від того, як ми намагаємось їм завадити", - пояснив він.

Речник запевнив, що Сили оборони б'ють по ворожих місцях накопичення боєприпасів, військовій техніці, артилерії і по транспортній логістиці.

"Ми вираховуємо їхні і технічні військові прилади, бо має і артилерія діяти за підтримки авіарозвідки, тож є також і прилади радіоелектронної розвідки, у них в прикордонні встановлюють. Все це вираховується, ми стараємося максимально знищувати, щоб не давати ворогу вільно почуватись. При пересуванні саме прикордонням артилерії, бойової техніки - також не даємо це робити вільно, одразу ж там визначаємо ці напрямки пересування і максимально знищуємо", - підкреслив Мисник.

Крім того, за його словами, на Сумщині ворог активно застосовує малі групи піхоти, намагаючись збільшити райони активних бойових дій, проте вони знищуються з повітря українськими дронами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог нарощує бойову активність на Вовчанському напрямку та в Сумській області, - ДПСУ

"Перш за все, під обстріли підпадають населені пункти, цивільне населення. Ось за минулу добу 52 населених пункти ворог обстріляв. Вони (росіяни - ред.) застосовують дистанційне мінування, розкидаючи "пелюстки" - такі піхотні міни, інші вибухові пристрої, які з відтермінованою дією теж застосовують з безпілотників, в результаті чого, щоб цивільні люди могли потім якось до них підходити, і вони б вибухали", - підсумував речник.