УКР
Новини Ситуація на північному кордоні
Росіяни на північному кордоні намагаються розширити зону бойових дій, - ОТУ "Сіверськ"

Бої на північному кордоні

На півночі  ворог накопичує сили, найбільше — в Курській області. Саме там основна концентрація техніки та живої сили по яких, час від часу, Сили оборони завдають ударів. Противник постійно перекидає на напрям нові підрозділи, і намагається атакувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Ворог застосовує тактику "чисельної переваги". В прикордонні практично в кожному підрозділі, які проти нас стоять, формуються штурмові підрозділи. Як правило, малі групи піхоти, які в прикордонні намагаються розширити саме зону активних бойових дій. Сили оборони, своєчасно їх виявляють, не дають накопичуватися, просуватися вглиб нашої території", - розповів речник.

На території Чернігівської, основної частини Сумської та частини Харківської області - постійні обстріли. За минулу добу їх там зафіксовано 125.

Росіяни активно застосовують малі групи піхоти і дистанційне мінування на Сумщині, - ОТУ "Сіверськ"

бойові дії (4520) війна в Україні (5833) ОТУ Сіверськ (16)
202 нас пункти Сумської області підлягають евакуації...!

Тому формулювання " намагаються" речник повинен запхнути собі у гузно...
19.05.2025 12:22 Відповісти
а ми що? як завжди робимо вигляд, що нас це не стосується... вглиб росії бити не можна, але хоч по скупченню ворожих сил можна ж вдарити...
19.05.2025 12:39 Відповісти
А шо не так, ЗЕденок? Ты же этого добивался, когда влазил в курскую авантюру?
19.05.2025 12:56 Відповісти
Як це не прикро, але такой розвиток сітуації на прикордонні Сумської області багато в чому є відлунням кавалерійських наскоків РДК на початку 24 року, а потім непродуманої та затягнутої курської операції. Хоча, якщо вважати що ціль операції було відтягнути значні сили рашистів на сумський напрямок, то так і вийшло( було 15 стало 67 тис.). Зараз нічого не поробиш - тільки відбивати наступ орди. Ризик невиправданий для сотен тисяч мирних мешканців обласного центру і ще багатьох тисяч біженців з прикордоння.
19.05.2025 12:59 Відповісти
 
 