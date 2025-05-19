Росіяни на північному кордоні намагаються розширити зону бойових дій, - ОТУ "Сіверськ"
На півночі ворог накопичує сили, найбільше — в Курській області. Саме там основна концентрація техніки та живої сили по яких, час від часу, Сили оборони завдають ударів. Противник постійно перекидає на напрям нові підрозділи, і намагається атакувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.
"Ворог застосовує тактику "чисельної переваги". В прикордонні практично в кожному підрозділі, які проти нас стоять, формуються штурмові підрозділи. Як правило, малі групи піхоти, які в прикордонні намагаються розширити саме зону активних бойових дій. Сили оборони, своєчасно їх виявляють, не дають накопичуватися, просуватися вглиб нашої території", - розповів речник.
На території Чернігівської, основної частини Сумської та частини Харківської області - постійні обстріли. За минулу добу їх там зафіксовано 125.
