Россия должна согласиться на прекращение огня без предварительных условий, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что России стоит дать согласие на безоговорочное прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мяч - на стороне России. Вместе мы наращиваем давление на Россию, в том числе с помощью нового пакета санкций, чтобы посадить ее за стол переговоров. Россия должна согласиться на прекращение огня без предварительных условий", - отметил он во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Британии Киром Стармером.

Кошта подчеркнул, что ЕС и Великобритания едины в том, чтобы добиться всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого соглашения по Украине, которое гарантирует ее суверенитет и территориальную целостность.

Также смотрите: Зеленский встретился с Коштой и фон дер Ляйен: говорили о давлении на РФ и движении Украины в ЕС. ВИДЕО