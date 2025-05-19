Росія повинна погодитися на припинення вогню без попередніх умов, - Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Росії варто дати згоду на беззастережне припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"М'яч - на боці Росії. Разом ми нарощуємо тиск на Росію, зокрема за допомогою нового пакета санкцій, щоб посадити її за стіл переговорів. Росія повинна погодитися на припинення вогню без попередніх умов", - зазначив він під час пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єром Британії Кіром Стармером.

Кошта наголосив, що ЄС та Велика Британія єдині в тому, щоб домогтися всеосяжної, довгострокової і справедливої угоди щодо України, яка гарантує її суверенітет і територіальну цілісність.

