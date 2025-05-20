Сутки в Запорожской области: враг обстрелял 16 населенных пунктов, повреждены частные дома, квартиры и автомобили

За прошедшие сутки, 19 мая, оккупанты нанесли 360 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Враг совершил 36 авиационных обстрелов по Степногорску, Плавням, Гуляйполю, Малой Токмачке, Темировке, Новодаровке и Малиновке. А также:

149 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Марьевку, Магдалиновку, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку;

9 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки и Новоданиловку;

166 артиллерийских ударов нанесены по территории Новояковлевки, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир и автомобилей. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.

