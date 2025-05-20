Доба на Запоріжжі: ворог обстріляв 16 населених пунктів, пошкоджено приватні будинки, квартири та автівки
Впродовж минулої доби, 19 травня, окупанти завдали 360 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 36 авіаційних обстрілів по Степногірську, Плавнях, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темирівці, Новодарівці та Малинівці. А також:
- 149 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Мар'ївку, Магдалинівку, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
- 9 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки та Новоданилівку;
- 166 артилерійських ударів завдано по території Новояковлівки, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автівок. Мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль