ЕС будет усиливать давление на Россию, чтобы подтолкнуть ее к миру, - Каллас

Европейский Союз сегодня согласует 17-й пакет санкций против России и будет работать над следующим для давления на РФ.

Об этом сказала высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сначала - об Украине. Важно, что мы все сказали, - все 27 стран, - что должно быть полное и безусловное прекращение огня. Украина уже согласилась на это более 60 дней назад. Мы решили, - если Россия не согласится на это, - что мы и видели вчера, - мы применим больше давления. Поэтому, мы согласуем 17-й пакет санкций сегодня. Но мы продолжаем работать над следующим мощным пакетом санкций для большего давления на Россию, чтобы они также хотели мира", - сказала она.

