РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10798 посетителей онлайн
Новости Санкции ЕС
520 6

ЕС будет усиливать давление на Россию, чтобы подтолкнуть ее к миру, - Каллас

Евросоюз усилит давление на Россию для принуждения к миру

Европейский Союз сегодня согласует 17-й пакет санкций против России и будет работать над следующим для давления на РФ.

Об этом сказала высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сначала - об Украине. Важно, что мы все сказали, - все 27 стран, - что должно быть полное и безусловное прекращение огня. Украина уже согласилась на это более 60 дней назад. Мы решили, - если Россия не согласится на это, - что мы и видели вчера, - мы применим больше давления. Поэтому, мы согласуем 17-й пакет санкций сегодня. Но мы продолжаем работать над следующим мощным пакетом санкций для большего давления на Россию, чтобы они также хотели мира", - сказала она.

Читайте: Сибига провел разговор с Каллас: Мы согласились, что давление на РФ необходимо усилить

Автор: 

россия (96963) Евросоюз (17495) Каллас Кая (257)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Губами ?
показать весь комментарий
20.05.2025 11:30 Ответить
Ше пакетів 40 і буде розвал орди.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:33 Ответить
*****,та робіть вже що небудь а не пи₴діть. Скільки можна оглядатися на трампона? Це не союзник, а ворог.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:34 Ответить
Сьогодні ЄС погодить 17-й пакет санкцій проти Росії. Сімнадцятий, Карл! Це вже майже як сезон серіалу, де сюжет той самий: «Ми дуже стурбовані, ми вже майже насварили Росію, і наступного разу точно накажемо». Ще трохи - і санкції почнуть випускати щороку, як айфони: санкції 17 Pro Max з оновленим моральним тиском і підтримкою віртуальної гідності.

Залишається чекати 20-го пакета, бо, за традицією, кожен "наступний" буде ще потужніший - майже як заклинання у фентезі: "Санкціус максимус!"
показать весь комментарий
20.05.2025 11:36 Ответить
Пшик і нуль ваші санкції. Ембарго на все з параші дало б результати. Але ви стоїте раком перед тампоном.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:40 Ответить
Ви трішки не при своєму розумі-сімнадцятий пакет,працюємо над вісімнадцятим. Це щоб дати час кацапії адаптуватись? Чим більше число пакетів,тим страшніше заліссю? А одним-двома привести до тями агресора слабо? Чи ссикотно?
показать весь комментарий
20.05.2025 13:50 Ответить
 
 