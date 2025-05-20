УКР
ЄС посилюватиме тиск на Росію, щоб підштовхнути її до миру, - Каллас

Євросоюз посилить тиск на Росію для примушення до миру

Європейський Союз сьогодні погодить 17-й пакет санкцій проти Росії та працюватиме над наступним для тиску на РФ.

Про це сказала висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спочатку - про Україну. Важливо, що ми всі сказали, - всі 27 країн, - що має бути повне та безумовне припинення вогню. Україна вже погодилася на це більш ніж 60 днів тому. Ми вирішили, - якщо Росія не погодиться на це, - що ми й бачили вчора, - ми застосуємо більше тиску. Тож, ми погодимо 17-й пакет санкцій сьогодні. Але ми продовжуємо працювати над наступним потужним пакетом санкцій для більшого тиску на Росію, щоб вони також хотіли миру", - сказала вона.

Читайте: Сибіга провів розмову з Каллас: Ми погодилися, що тиск на РФ необхідно посилити

росія (67333) Євросоюз (14018) Каллас Кая (326)
Губами ?
20.05.2025 11:30 Відповісти
Ше пакетів 40 і буде розвал орди.
20.05.2025 11:33 Відповісти
*****,та робіть вже що небудь а не пи₴діть. Скільки можна оглядатися на трампона? Це не союзник, а ворог.
20.05.2025 11:34 Відповісти
Сьогодні ЄС погодить 17-й пакет санкцій проти Росії. Сімнадцятий, Карл! Це вже майже як сезон серіалу, де сюжет той самий: «Ми дуже стурбовані, ми вже майже насварили Росію, і наступного разу точно накажемо». Ще трохи - і санкції почнуть випускати щороку, як айфони: санкції 17 Pro Max з оновленим моральним тиском і підтримкою віртуальної гідності.

Залишається чекати 20-го пакета, бо, за традицією, кожен "наступний" буде ще потужніший - майже як заклинання у фентезі: "Санкціус максимус!"
20.05.2025 11:36 Відповісти
Пшик і нуль ваші санкції. Ембарго на все з параші дало б результати. Але ви стоїте раком перед тампоном.
20.05.2025 11:40 Відповісти
Ви трішки не при своєму розумі-сімнадцятий пакет,працюємо над вісімнадцятим. Це щоб дати час кацапії адаптуватись? Чим більше число пакетів,тим страшніше заліссю? А одним-двома привести до тями агресора слабо? Чи ссикотно?
20.05.2025 13:50 Відповісти
 
 