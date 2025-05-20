520 6
ЄС посилюватиме тиск на Росію, щоб підштовхнути її до миру, - Каллас
Європейський Союз сьогодні погодить 17-й пакет санкцій проти Росії та працюватиме над наступним для тиску на РФ.
Про це сказала висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Спочатку - про Україну. Важливо, що ми всі сказали, - всі 27 країн, - що має бути повне та безумовне припинення вогню. Україна вже погодилася на це більш ніж 60 днів тому. Ми вирішили, - якщо Росія не погодиться на це, - що ми й бачили вчора, - ми застосуємо більше тиску. Тож, ми погодимо 17-й пакет санкцій сьогодні. Але ми продовжуємо працювати над наступним потужним пакетом санкцій для більшого тиску на Росію, щоб вони також хотіли миру", - сказала вона.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Залишається чекати 20-го пакета, бо, за традицією, кожен "наступний" буде ще потужніший - майже як заклинання у фентезі: "Санкціус максимус!"