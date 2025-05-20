В Украине остается более 10 тысяч громад Украинской православной церкви (МП)

На всей территории Украины, в том числе и на временно оккупированной сейчас остается более 10 тысяч громад УПЦ (МП). На подконтрольной территории Украины их около 8 тысяч, почти столько, как и громад ПЦУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщил председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский

"Больше всего перешло религиозных громад в Волынской области, Киевской, Хмельницкой. Сложная ситуация в Днепропетровской области, где немного переходов, в Одесской, Донецкой, Херсонской. Но ведь понятно. Потому что там, где ведутся активные боевые действия, не до переходов.

Всего со времени получения Томоса более 1900 громад перешли в ПЦУ", - сообщил Виктор Еленский.

На территории Львовщины и Ивано-Франковщины не осталось ни одной религиозной громады, которая бы подчинялась Московскому патриархату.

Процесса перехода громад из УПЦ в ПЦУ был активным в начале полномасштабной российско-украинской войны.

После принятия закона в августе 2024 года и предусмотренного государством срока для добровольного перехода отдельных юридических лиц, например, в Тернопольской области, где расположена Почаевская лавра УПЦ (МП), ни одна религиозная громада не перешла в ПЦУ. Там до сих пор 90% религиозных общин находятся в единстве с МП, по данным военной администрации.

Напомним, 20 мая истекает девять месяцев, предусмотренных законом, чтобы религиозные общины добровольно разорвали связь с Россией и перешли в другую конфессию.

