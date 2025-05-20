РУС
2 492 18

В Украине остается более 10 тысяч громад Украинской православной церкви (МП)

церковь,корсунь

На всей территории Украины, в том числе и на временно оккупированной сейчас остается более 10 тысяч громад УПЦ (МП). На подконтрольной территории Украины их около 8 тысяч, почти столько, как и громад ПЦУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщил председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский

"Больше всего перешло религиозных громад в Волынской области, Киевской, Хмельницкой. Сложная ситуация в Днепропетровской области, где немного переходов, в Одесской, Донецкой, Херсонской. Но ведь понятно. Потому что там, где ведутся активные боевые действия, не до переходов.

Всего со времени получения Томоса более 1900 громад перешли в ПЦУ", - сообщил Виктор Еленский.

На территории Львовщины и Ивано-Франковщины не осталось ни одной религиозной громады, которая бы подчинялась Московскому патриархату.

Процесса перехода громад из УПЦ в ПЦУ был активным в начале полномасштабной российско-украинской войны.

После принятия закона в августе 2024 года и предусмотренного государством срока для добровольного перехода отдельных юридических лиц, например, в Тернопольской области, где расположена Почаевская лавра УПЦ (МП), ни одна религиозная громада не перешла в ПЦУ. Там до сих пор 90% религиозных общин находятся в единстве с МП, по данным военной администрации.

Напомним, 20 мая истекает девять месяцев, предусмотренных законом, чтобы религиозные общины добровольно разорвали связь с Россией и перешли в другую конфессию.

УПЦ МП (1578) ПЦУ (792)
+20
Це ж скільки населення вороги України!!
показать весь комментарий
20.05.2025 11:40 Ответить
+18
Це не є Українська церква - це мацковська православна церква в Україні!!!
Пишіть правильно!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 11:58 Ответить
+7
Для влади це свої, електорат... Баканов Ванька теж в руську церкву ходить, а мав би вже давно сидіти.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:28 Ответить
Це ж скільки населення вороги України!!
показать весь комментарий
20.05.2025 11:40 Ответить
так звана "почаївська лавра" найбільший розсадник нквд/кгб/фсб мракобіся і кацйцапського дибілізму в Бандерштаті !!! невже не можна це все за 1-2 задини зачистити силами СБУ і НацГвардії, а Лавру передати ПЦУ або УГКЦ ???
до речі раніше саме УГКЦ раніше володіла цією, спаплюженою нині кацапськими фсб/кгб попами-3,14дерасами Лаврою !!!
показать весь комментарий
20.05.2025 13:10 Ответить
Не обовʼязково вороги - дофіга просто по дурості та ліні, як мої родичі, в яких перемкнуло лише тоді, коли сказав, що на гроші, за які вони купляють свічки, кацапи купляють снаряди та кулі, якими вбивають їх дітей.
показать весь комментарий
20.05.2025 14:28 Ответить
Шо там з прокурорами-інвалідами й резніковськими яйцями?
показать весь комментарий
20.05.2025 11:41 Ответить
Зельман потужно надурив Україну ( і внезапно Маска) що він заборонив РПЦ. Оц тоц перевертоц, бабушка здорова, пішли всі нахєр. Я велікій разваділа.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:53 Ответить
Они невменяемые. Там бесполезно разговаривать!
показать весь комментарий
20.05.2025 11:58 Ответить
Це не є Українська церква - це мацковська православна церква в Україні!!!
Пишіть правильно!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 11:58 Ответить
Це взагалі не церква, а підрозділ ФСБ РФ.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:41 Ответить
Ось з цієї новини треба починать. А то все трамп...трамп... А самі.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:59 Ответить
Таке враження , що у нас не кривава та безжалісна війна з Московією ....
А , просто , "українська криза" ...
показать весь комментарий
20.05.2025 12:03 Ответить
Для влади це свої, електорат... Баканов Ванька теж в руську церкву ходить, а мав би вже давно сидіти.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:28 Ответить
8 тысяч центров влияния фсб,это же .....ц,в этой стране есть служба безопастности?
показать весь комментарий
20.05.2025 13:06 Ответить
Якась брехня. Москальська Церква в Україні до 10 тисяч фіктивних громад, і до 2016 року не дотягувала, а тут через 8 років, та через 3 з чвертю рокИ активної фази війни, після переходу 2 тисяч громад у ПЦУ їх раптом стало 10 тисяч, чи в статистику враховується фальшива статистика на окупованих територіях, так окупанти там половини усіх церков на Донбасі знищили, а громад що у тій пустелі побільшало?
показать весь комментарий
20.05.2025 13:25 Ответить
12 тисяч у них було на 2013й рік.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:36 Ответить
В тому законі повинно було бути,що після 9міс.з 20 травня водяться драк-кі податки на Все для УПЦ(МП)
показать весь комментарий
20.05.2025 13:43 Ответить
Цікава думка цього (z)Еленського: "там, де ведуться активні бойові дії, не до переходів". А чому це так? Саме ті, хто відчув на своїй шкірі переваги "руцького міра" мали б першими(!!) покинути цю фсб-шну сєкту.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:45 Ответить
 
 