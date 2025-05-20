УКР
2 492 18

В Україні залишається понад 10 тисяч громад Української православної церкви (МП)

На всій території України, у тому числі і на тимчасово окупованій наразі залишається понад 10 тисяч громад УПЦ (МП). На підконтрольній території України їх близько 8 тисяч, майже стільки, як і громад ПЦУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський

"Найбільше перейшло релігійних громад у Волинській області, Київській, Хмельницькій. Складна ситуація у Дніпропетровській області, де небагато переходів, в Одеській, Донецькій, Херсонській. Але ж зрозуміло. Бо там, де ведуться активні бойові дії, не до переходів.

Загалом від часу отримання Томосу понад 1900 громад перейшли в ПЦУ", - повідомив Віктор Єленський.

На території Львівщини та Івано-Франківщини не залишилося жодної релігійної громади, яка б підпорядковувалася Московському патріархату.

Процесу переходу громад з УПЦ в ПЦУ був активним на початку повномасштабної російсько-української війни.

Після ухвалення закону в серпні 2024 року і передбаченого державою терміну для добровільного переходу окремих юридичних осіб, наприклад, у Тернопільській області, де розташована Почаївська лавра УПЦ (МП), жодна релігійна громада не перейшла в ПЦУ. Там досі 90% релігійних громад перебувають у єдності з МП, за даними військової адміністрації.

Нагадаємо, 20 травня минає дев’ять місяців передбачені законом, аби релігійні громади добровільно розірвали зв’язок з Росією  та перейшли до іншої конфесії.

Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Феодосію до 13 липня

УПЦ МП (1225) ПЦУ (797)
+20
Це ж скільки населення вороги України!!
20.05.2025 11:40 Відповісти
+18
Це не є Українська церква - це мацковська православна церква в Україні!!!
Пишіть правильно!!!
20.05.2025 11:58 Відповісти
+7
Для влади це свої, електорат... Баканов Ванька теж в руську церкву ходить, а мав би вже давно сидіти.
20.05.2025 12:28 Відповісти
так звана "почаївська лавра" найбільший розсадник нквд/кгб/фсб мракобіся і кацйцапського дибілізму в Бандерштаті !!! невже не можна це все за 1-2 задини зачистити силами СБУ і НацГвардії, а Лавру передати ПЦУ або УГКЦ ???
до речі раніше саме УГКЦ раніше володіла цією, спаплюженою нині кацапськими фсб/кгб попами-3,14дерасами Лаврою !!!
20.05.2025 13:10 Відповісти
Не обовʼязково вороги - дофіга просто по дурості та ліні, як мої родичі, в яких перемкнуло лише тоді, коли сказав, що на гроші, за які вони купляють свічки, кацапи купляють снаряди та кулі, якими вбивають їх дітей.
20.05.2025 14:28 Відповісти
Шо там з прокурорами-інвалідами й резніковськими яйцями?
20.05.2025 11:41 Відповісти
Зельман потужно надурив Україну ( і внезапно Маска) що він заборонив РПЦ. Оц тоц перевертоц, бабушка здорова, пішли всі нахєр. Я велікій разваділа.
20.05.2025 11:53 Відповісти
Они невменяемые. Там бесполезно разговаривать!
20.05.2025 11:58 Відповісти
Це взагалі не церква, а підрозділ ФСБ РФ.
20.05.2025 12:41 Відповісти
Ось з цієї новини треба починать. А то все трамп...трамп... А самі.
20.05.2025 11:59 Відповісти
Таке враження , що у нас не кривава та безжалісна війна з Московією ....
А , просто , "українська криза" ...
20.05.2025 12:03 Відповісти
8 тысяч центров влияния фсб,это же .....ц,в этой стране есть служба безопастности?
20.05.2025 13:06 Відповісти
Якась брехня. Москальська Церква в Україні до 10 тисяч фіктивних громад, і до 2016 року не дотягувала, а тут через 8 років, та через 3 з чвертю рокИ активної фази війни, після переходу 2 тисяч громад у ПЦУ їх раптом стало 10 тисяч, чи в статистику враховується фальшива статистика на окупованих територіях, так окупанти там половини усіх церков на Донбасі знищили, а громад що у тій пустелі побільшало?
20.05.2025 13:25 Відповісти
12 тисяч у них було на 2013й рік.
20.05.2025 15:36 Відповісти
В тому законі повинно було бути,що після 9міс.з 20 травня водяться драк-кі податки на Все для УПЦ(МП)
20.05.2025 13:43 Відповісти
Цікава думка цього (z)Еленського: "там, де ведуться активні бойові дії, не до переходів". А чому це так? Саме ті, хто відчув на своїй шкірі переваги "руцького міра" мали б першими(!!) покинути цю фсб-шну сєкту.
20.05.2025 15:45 Відповісти
 
 