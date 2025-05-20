В Україні залишається понад 10 тисяч громад Української православної церкви (МП)

На всій території України, у тому числі і на тимчасово окупованій наразі залишається понад 10 тисяч громад УПЦ (МП). На підконтрольній території України їх близько 8 тисяч, майже стільки, як і громад ПЦУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський

"Найбільше перейшло релігійних громад у Волинській області, Київській, Хмельницькій. Складна ситуація у Дніпропетровській області, де небагато переходів, в Одеській, Донецькій, Херсонській. Але ж зрозуміло. Бо там, де ведуться активні бойові дії, не до переходів.

Загалом від часу отримання Томосу понад 1900 громад перейшли в ПЦУ", - повідомив Віктор Єленський.

На території Львівщини та Івано-Франківщини не залишилося жодної релігійної громади, яка б підпорядковувалася Московському патріархату.

Процесу переходу громад з УПЦ в ПЦУ був активним на початку повномасштабної російсько-української війни.

Після ухвалення закону в серпні 2024 року і передбаченого державою терміну для добровільного переходу окремих юридичних осіб, наприклад, у Тернопільській області, де розташована Почаївська лавра УПЦ (МП), жодна релігійна громада не перейшла в ПЦУ. Там досі 90% релігійних громад перебувають у єдності з МП, за даними військової адміністрації.

Нагадаємо, 20 травня минає дев’ять місяців передбачені законом, аби релігійні громади добровільно розірвали зв’язок з Росією та перейшли до іншої конфесії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Феодосію до 13 липня