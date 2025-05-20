РУС
Новости Свободная торговля между Украиной и США
3 693 50

Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле между Украиной и США, - торгпред Качка

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в письме американскому коллеге Дональду Трампу предложил заключить соглашение о свободной торговле между Украиной и США.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, с таким предложением президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу в том письме. И это, соответственно, будет следующим этапом наших разговоров", - сказал он.

Качка подчеркнул, что Киев заинтересован в таком соглашении, несмотря на то, что США не являются крупнейшим торговым партнером Украины.

"Но нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть у нас есть с Британией, с Канадой, с Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония", - отметил торгпред.

Он пояснил, что все больше производителей строят свою стратегию продаж за рубежом на рынках, которые являются самыми богатыми и более развитыми, с большими требованиями к качеству, что соответственно создает большую добавленную стоимость и большую доходность.

"И поэтому с этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и, соответственно, иметь соответствующее соглашение о свободной торговле", - добавил Качка.

По его мнению, контекст создания Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления создает основания для возможности заключения соглашения о свободной торговле с США.

"Поэтому я думаю, что для США это может стать интересным, но не будем забегать наперед, а мы только где-то на первых шагах в этом направлении", - констатировал торгпред США.

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) торговля (972) Трамп Дональд (6466) Качка Тарас (56)
Топ комментарии
+13
Це піздєц.Ми ледве угоду про копалини розгребли а він чергову хєрню генерує....
20.05.2025 11:46 Ответить
20.05.2025 11:46 Ответить
+9
Курва! та заберіть в нього, нарешті, мікрофон, та знайдіть йому окрему палату!
Що воно плете, що воно городить...
20.05.2025 11:50 Ответить
20.05.2025 11:50 Ответить
+7
Ось і заміна серіалу з вступом в НАТО
20.05.2025 11:53 Ответить
20.05.2025 11:53 Ответить
Це піздєц.Ми ледве угоду про копалини розгребли а він чергову хєрню генерує....
20.05.2025 11:46 Ответить
20.05.2025 11:46 Ответить
Заїбався
20.05.2025 11:54 Ответить
20.05.2025 11:54 Ответить
Ты нет, а вот ребята на фронте да. Они не устали, они зае..ались от такого верховного. А тебе что, пдоляшавка, написал коммент в поддержку зеледента и копейка есть, и призыв не светит. Тварюка ты подоляшавская.
20.05.2025 14:36 Ответить
20.05.2025 14:36 Ответить
Пока Зеленский играет роль страдальца, его родители катаются как сыр в масле. СМИ пишут, что они получили гражданство Израиля и купили огромный дом за 8 млн долларов в Ришпоне. площадь жилого коттеджа равна 950 квадратных метров. На участке есть бассейн для морской воды на 9 тонн. На территории стоит дом для охраны. Его площадь - 120 «квадратов». Интересно, откуда такие бешеные деньги у пенсионеров?

Но на этом траты не кончаются. Зеленский нанял родителям четырех телохранителей. Бодигарды обходятся ему в 12 тысяч фунтов стерлингов (!) в месяц - это почти миллион рублей. А передвигаются они только на бронированных Lexus,которые тоже оплачиваются отдельно.
20.05.2025 17:07 Ответить
20.05.2025 17:07 Ответить
Які "СМИ пишут"? Дай посилання на оригінал
20.05.2025 20:01 Ответить
20.05.2025 20:01 Ответить
Ти хто такий , чепушило? Я тобі щось винен? Гугл тобі на допомогу і вперед.
20.05.2025 20:12 Ответить
20.05.2025 20:12 Ответить
Я міг би дати тобі, бидло оббльоване, в є-ло. Це все що я можу тобі дати. Я зробив би це з великим задоволенням.
21.05.2025 15:50 Ответить
21.05.2025 15:50 Ответить
Ну, поки що ти тільки нажалівся на мій коментар, боєц.
А покажи, як ти мене будеш бити- скинь відос.
21.05.2025 16:05 Ответить
21.05.2025 16:05 Ответить
Здрисни!
21.05.2025 16:07 Ответить
21.05.2025 16:07 Ответить
А то- шо, смоктун?
21.05.2025 16:24 Ответить
21.05.2025 16:24 Ответить
Брысь под шконарь в петушином углу возле параши, петушок с очком штопанным.
21.05.2025 15:52 Ответить
21.05.2025 15:52 Ответить
Створюється враження. що це небрите чмо можна усунути з посади президента тільки шляхом військового перевороту. В будь-якій державі світу , крім України, це давно б зробили. В Україні просто немає військових високого рангу, які не продажні і у яких яйця залізні, а не з пластиліну.
20.05.2025 14:17 Ответить
20.05.2025 14:17 Ответить
И тут Остапа понесло...
20.05.2025 15:57 Ответить
20.05.2025 15:57 Ответить
Яка там нами торгівля? - сльози
20.05.2025 11:48 Ответить
20.05.2025 11:48 Ответить
картами будет торгувать
20.05.2025 11:50 Ответить
20.05.2025 11:50 Ответить
Сватами
20.05.2025 19:34 Ответить
20.05.2025 19:34 Ответить
Курва! та заберіть в нього, нарешті, мікрофон, та знайдіть йому окрему палату!
Що воно плете, що воно городить...
20.05.2025 11:50 Ответить
20.05.2025 11:50 Ответить
Зеленский весело хихикал с Венсом в Риме, американцы оценили эту клоунаду и послали комика потужно нахер. Увжают, ****.
20.05.2025 11:50 Ответить
20.05.2025 11:50 Ответить
Ось і заміна серіалу з вступом в НАТО
20.05.2025 11:53 Ответить
20.05.2025 11:53 Ответить
Ше норвезький принц приїхав
20.05.2025 11:58 Ответить
20.05.2025 11:58 Ответить
Та давай вже безвіз із США та томос з Папою !
20.05.2025 11:57 Ответить
20.05.2025 11:57 Ответить
Та пропонуй вже купити Україну замість Гренландії , притомив вже , приїдь " освіжись".
20.05.2025 11:58 Ответить
20.05.2025 11:58 Ответить
Так,хто буде торгувати,якщо шахеди літають без контролю?
А на бік президента США не став задля завершенню війни.
20.05.2025 12:02 Ответить
20.05.2025 12:02 Ответить
Ну треба показати що він щось робить,що ж ти збираєшся екпортувати в США ? ,пусті слова ні про що .
20.05.2025 12:20 Ответить
20.05.2025 12:20 Ответить
Одно НЕ понятно , что мы в США продавать будем ?
20.05.2025 12:22 Ответить
20.05.2025 12:22 Ответить
зевиборців.
Їх в Україні 2/3.
20.05.2025 12:32 Ответить
20.05.2025 12:32 Ответить
Як шо, квартальні серіали...
20.05.2025 12:52 Ответить
20.05.2025 12:52 Ответить
Серце, печінку, нирки... В кожному тілі товару на кілька сот доларів.
20.05.2025 19:26 Ответить
20.05.2025 19:26 Ответить
кілька сот тисяч *
20.05.2025 19:27 Ответить
20.05.2025 19:27 Ответить
73% виборців України до сих пір вважають, що серії серіалу "Слуга народу", де Сракобородько довів Україну до кабздеця, від них приховала телецензура...
20.05.2025 12:39 Ответить
20.05.2025 12:39 Ответить
можно еще предложить свободный обмен женщинами легкого поведения
20.05.2025 12:44 Ответить
20.05.2025 12:44 Ответить
потужный пропунуватель-пздабол
20.05.2025 12:55 Ответить
20.05.2025 12:55 Ответить
"Боневтік-Херпіду 1-й потужний маланець".
20.05.2025 13:13 Ответить
20.05.2025 13:13 Ответить
а мі еще не все распродали???)
20.05.2025 14:29 Ответить
20.05.2025 14:29 Ответить
Є ще багато повітря!
20.05.2025 14:51 Ответить
20.05.2025 14:51 Ответить
З Україною в межах кордонів 1991 року! УРА!!!
20.05.2025 14:47 Ответить
20.05.2025 14:47 Ответить
Чи переживе Україна цього зеленого покидька взагалі?
20.05.2025 19:24 Ответить
20.05.2025 19:24 Ответить
Якщо Зелений буде казати що лайно це лайно ви теж будете казати що він бреше? Що вам залишилось губити в краіни взагалі? Яку промисловисть? Вітчізняний автопром, де він? Саме таку згоду недавно підпісала Британія. А де ви возьмете спеціалістів йолопи? Пальцами зробите?Еднанння з ринком США зробе Украіну ще одним штатом але для цього повінни бути права и закони як в Арізоне с електрічним стулом для мародерів и доступной зброей для холопів якіми ви зараз е дурні. Ринок сам по себе це можливість підняти єкономіку а не халва з гречкою. Ввас буде можливість вільного доступу зараз якоі навить Китай немае дебили.
20.05.2025 21:10 Ответить
20.05.2025 21:10 Ответить
 
 