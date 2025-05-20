Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле между Украиной и США, - торгпред Качка

Президент Украины Владимир Зеленский в письме американскому коллеге Дональду Трампу предложил заключить соглашение о свободной торговле между Украиной и США.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, с таким предложением президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу в том письме. И это, соответственно, будет следующим этапом наших разговоров", - сказал он.

Качка подчеркнул, что Киев заинтересован в таком соглашении, несмотря на то, что США не являются крупнейшим торговым партнером Украины.

"Но нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть у нас есть с Британией, с Канадой, с Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония", - отметил торгпред.

Он пояснил, что все больше производителей строят свою стратегию продаж за рубежом на рынках, которые являются самыми богатыми и более развитыми, с большими требованиями к качеству, что соответственно создает большую добавленную стоимость и большую доходность.

"И поэтому с этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и, соответственно, иметь соответствующее соглашение о свободной торговле", - добавил Качка.

По его мнению, контекст создания Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления создает основания для возможности заключения соглашения о свободной торговле с США.

"Поэтому я думаю, что для США это может стать интересным, но не будем забегать наперед, а мы только где-то на первых шагах в этом направлении", - констатировал торгпред США.