Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США, - торгпред Качка

Президент України Володимир Зеленський в листі американському колезі Дональду Трампу запропонував укласти угоду про вільну торгівлю між Україною та США.

Про це повідомив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, з такою пропозицією президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа в тому листі. І це, відповідно, буде наступним етапом наших розмов", - сказав він.

Качка наголосив, що Київ зацікавлений у такій угоді, незважаючи на те, що США не є найбільшим торгівельним партнером України.

"Але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія", - зазначив торгпред.

Він пояснив, що дедалі більше виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що відповідно створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.

"І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і, відповідно, мати відповідну угоду про вільну торгівлю", - додав Качка.

На його думку, контекст створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови створює підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.

"Тому я думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, а ми тільки десь на перших кроках в цьому напрямку", - констатував торгпред США.