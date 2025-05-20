УКР
Новини Вільна торгівля між Україною та США
Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США, - торгпред Качка

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в листі американському колезі Дональду Трампу запропонував укласти угоду про вільну торгівлю між Україною та США.

Про це повідомив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, з такою пропозицією президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа в тому листі. І це, відповідно, буде наступним етапом наших розмов", - сказав він.

Качка наголосив, що Київ зацікавлений у такій угоді, незважаючи на те, що США не є найбільшим торгівельним партнером України.

"Але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія", - зазначив торгпред.

Він пояснив, що дедалі більше виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що відповідно створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.

"І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і, відповідно, мати відповідну угоду про вільну торгівлю", - додав Качка.

На його думку, контекст створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови створює підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.

"Тому я думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, а ми тільки десь на перших кроках в цьому напрямку", - констатував торгпред США.

Зеленський Володимир (25253) торгівля (1393) Трамп Дональд (6987) Качка Тарас (135)
Топ коментарі
+13
Це піздєц.Ми ледве угоду про копалини розгребли а він чергову хєрню генерує....
показати весь коментар
20.05.2025 11:46 Відповісти
+9
Курва! та заберіть в нього, нарешті, мікрофон, та знайдіть йому окрему палату!
Що воно плете, що воно городить...
показати весь коментар
20.05.2025 11:50 Відповісти
+7
Ось і заміна серіалу з вступом в НАТО
показати весь коментар
20.05.2025 11:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
показати весь коментар
20.05.2025 11:46 Відповісти
Заїбався
показати весь коментар
20.05.2025 11:54 Відповісти
Ты нет, а вот ребята на фронте да. Они не устали, они зае..ались от такого верховного. А тебе что, пдоляшавка, написал коммент в поддержку зеледента и копейка есть, и призыв не светит. Тварюка ты подоляшавская.
показати весь коментар
20.05.2025 14:36 Відповісти
Пока Зеленский играет роль страдальца, его родители катаются как сыр в масле. СМИ пишут, что они получили гражданство Израиля и купили огромный дом за 8 млн долларов в Ришпоне. площадь жилого коттеджа равна 950 квадратных метров. На участке есть бассейн для морской воды на 9 тонн. На территории стоит дом для охраны. Его площадь - 120 «квадратов». Интересно, откуда такие бешеные деньги у пенсионеров?

Но на этом траты не кончаются. Зеленский нанял родителям четырех телохранителей. Бодигарды обходятся ему в 12 тысяч фунтов стерлингов (!) в месяц - это почти миллион рублей. А передвигаются они только на бронированных Lexus,которые тоже оплачиваются отдельно.
показати весь коментар
20.05.2025 17:07 Відповісти
Які "СМИ пишут"? Дай посилання на оригінал
показати весь коментар
20.05.2025 20:01 Відповісти
Ти хто такий , чепушило? Я тобі щось винен? Гугл тобі на допомогу і вперед.
показати весь коментар
20.05.2025 20:12 Відповісти
Я міг би дати тобі, бидло оббльоване, в є-ло. Це все що я можу тобі дати. Я зробив би це з великим задоволенням.
показати весь коментар
21.05.2025 15:50 Відповісти
Ну, поки що ти тільки нажалівся на мій коментар, боєц.
А покажи, як ти мене будеш бити- скинь відос.
показати весь коментар
21.05.2025 16:05 Відповісти
Здрисни!
показати весь коментар
21.05.2025 16:07 Відповісти
А то- шо, смоктун?
показати весь коментар
21.05.2025 16:24 Відповісти
Брысь под шконарь в петушином углу возле параши, петушок с очком штопанным.
показати весь коментар
21.05.2025 15:52 Відповісти
Створюється враження. що це небрите чмо можна усунути з посади президента тільки шляхом військового перевороту. В будь-якій державі світу , крім України, це давно б зробили. В Україні просто немає військових високого рангу, які не продажні і у яких яйця залізні, а не з пластиліну.
показати весь коментар
20.05.2025 14:17 Відповісти
И тут Остапа понесло...
показати весь коментар
20.05.2025 15:57 Відповісти
Яка там нами торгівля? - сльози
показати весь коментар
20.05.2025 11:48 Відповісти
картами будет торгувать
показати весь коментар
20.05.2025 11:50 Відповісти
Сватами
показати весь коментар
20.05.2025 19:34 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 11:50 Відповісти
Зеленский весело хихикал с Венсом в Риме, американцы оценили эту клоунаду и послали комика потужно нахер. Увжают, ****.
показати весь коментар
20.05.2025 11:50 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 11:53 Відповісти
Ше норвезький принц приїхав
показати весь коментар
20.05.2025 11:58 Відповісти
Та давай вже безвіз із США та томос з Папою !
показати весь коментар
20.05.2025 11:57 Відповісти
Та пропонуй вже купити Україну замість Гренландії , притомив вже , приїдь " освіжись".
показати весь коментар
20.05.2025 11:58 Відповісти
Так,хто буде торгувати,якщо шахеди літають без контролю?
А на бік президента США не став задля завершенню війни.
показати весь коментар
20.05.2025 12:02 Відповісти
Ну треба показати що він щось робить,що ж ти збираєшся екпортувати в США ? ,пусті слова ні про що .
показати весь коментар
20.05.2025 12:20 Відповісти
Одно НЕ понятно , что мы в США продавать будем ?
показати весь коментар
20.05.2025 12:22 Відповісти
зевиборців.
Їх в Україні 2/3.
показати весь коментар
20.05.2025 12:32 Відповісти
Як шо, квартальні серіали...
показати весь коментар
20.05.2025 12:52 Відповісти
Серце, печінку, нирки... В кожному тілі товару на кілька сот доларів.
показати весь коментар
20.05.2025 19:26 Відповісти
кілька сот тисяч *
показати весь коментар
20.05.2025 19:27 Відповісти
73% виборців України до сих пір вважають, що серії серіалу "Слуга народу", де Сракобородько довів Україну до кабздеця, від них приховала телецензура...
показати весь коментар
20.05.2025 12:39 Відповісти
можно еще предложить свободный обмен женщинами легкого поведения
показати весь коментар
20.05.2025 12:44 Відповісти
потужный пропунуватель-пздабол
показати весь коментар
20.05.2025 12:55 Відповісти
"Боневтік-Херпіду 1-й потужний маланець".
показати весь коментар
20.05.2025 13:13 Відповісти
а мі еще не все распродали???)
показати весь коментар
20.05.2025 14:29 Відповісти
Є ще багато повітря!
показати весь коментар
20.05.2025 14:51 Відповісти
З Україною в межах кордонів 1991 року! УРА!!!
показати весь коментар
20.05.2025 14:47 Відповісти
Чи переживе Україна цього зеленого покидька взагалі?
показати весь коментар
20.05.2025 19:24 Відповісти
Якщо Зелений буде казати що лайно це лайно ви теж будете казати що він бреше? Що вам залишилось губити в краіни взагалі? Яку промисловисть? Вітчізняний автопром, де він? Саме таку згоду недавно підпісала Британія. А де ви возьмете спеціалістів йолопи? Пальцами зробите?Еднанння з ринком США зробе Украіну ще одним штатом але для цього повінни бути права и закони як в Арізоне с електрічним стулом для мародерів и доступной зброей для холопів якіми ви зараз е дурні. Ринок сам по себе це можливість підняти єкономіку а не халва з гречкою. Ввас буде можливість вільного доступу зараз якоі навить Китай немае дебили.
показати весь коментар
20.05.2025 21:10 Відповісти
 
 