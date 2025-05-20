РУС
Разговор Зеленского и Стубба
662 4

Зеленский и Стубб провели разговор: РФ пытается выиграть время, чтобы продолжать войну

Зеленский и Стубб провели телефонный разговор. О чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами, также обсудили детали вчерашнего разговора с Президентом США Дональдом Трампом. Главное, чтобы дипломатия ради мира была скоординирована и настроена на настоящие результаты.

Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Работаем с партнерами, чтобы давление заставляло россиян к другому поведению. Санкции имеют значение, и я благодарен каждому, кто делает их более ощутимыми для виновников войны", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина не сомневается, что война должна закончиться за столом переговоров.

"На столе должны быть четкие и реалистичные предложения. Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия.

Сегодня запланированы разговоры и с другими нашими партнерами", - подытожил президент.

Зеленский Владимир (21714) Стубб Александр (108)
Тампон теж намагається затягувати час ... він так може тягнути 4 рокі - а потім напише книжку якій вин супер -пупер перемовник.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:15 Ответить
Який час? - хто чи що його зупиняє?
показать весь комментарий
20.05.2025 12:15 Ответить
ну чому ж намагається? трамп вже дав путіну декілька тижнів. А де у трампа в голові та коричньова лінія - того ніхто не знає. Може вона у вересні. Але це не точно. Може і у грудні.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:19 Ответить
Більше схоже що виграти час намагається саме Зеленський і Європа, хоча і з різних мотивів.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:24 Ответить
 
 