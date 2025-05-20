Зеленский и Стубб провели разговор: РФ пытается выиграть время, чтобы продолжать войну
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами, также обсудили детали вчерашнего разговора с Президентом США Дональдом Трампом. Главное, чтобы дипломатия ради мира была скоординирована и настроена на настоящие результаты.
Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Работаем с партнерами, чтобы давление заставляло россиян к другому поведению. Санкции имеют значение, и я благодарен каждому, кто делает их более ощутимыми для виновников войны", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, Украина не сомневается, что война должна закончиться за столом переговоров.
"На столе должны быть четкие и реалистичные предложения. Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия.
Сегодня запланированы разговоры и с другими нашими партнерами", - подытожил президент.
