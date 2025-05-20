Зеленський та Стубб провели розмову: РФ намагається виграти час, щоб продовжувати війну

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із фінським колегою Александром Стуббом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформували один одного про наші контакти з партнерами, також обговорили деталі вчорашньої розмови із Президентом США Дональдом Трампом. Головне, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати.



Очевидно, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки. Санкції мають значення, і я вдячний кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців війни", - йдеться в повідомлені.

За словами Зеленського, Україна не має сумніву, що війна повинна закінчитися за столом переговорів.

"На столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів. І якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки.



Сьогодні заплановані розмови і з іншими нашими партнерами", - підсумував президент.

