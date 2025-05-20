УКР
Зеленський та Стубб провели розмову: РФ намагається виграти час, щоб продовжувати війну

Зеленський та Стубб провели телефонну розмову. Про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із фінським колегою Александром Стуббом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформували один одного про наші контакти з партнерами, також обговорили деталі вчорашньої розмови із Президентом США Дональдом Трампом. Головне, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати.

Очевидно, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки. Санкції мають значення, і я вдячний кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців війни", - йдеться в повідомлені.

За словами Зеленського, Україна не має сумніву, що війна повинна закінчитися за столом переговорів.

"На столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів. І якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки.

Сьогодні заплановані розмови і з іншими нашими партнерами", - підсумував президент.

Читайте: Фон дер Ляєн, Стубб, Мерц та Мелоні розповіли про спілкування з Трампом після його розмови з Путіним

Зеленський Володимир (25253) Стубб Александр (112)
Тампон теж намагається затягувати час ... він так може тягнути 4 рокі - а потім напише книжку якій вин супер -пупер перемовник.
показати весь коментар
20.05.2025 12:15 Відповісти
Який час? - хто чи що його зупиняє?
показати весь коментар
20.05.2025 12:15 Відповісти
ну чому ж намагається? трамп вже дав путіну декілька тижнів. А де у трампа в голові та коричньова лінія - того ніхто не знає. Може вона у вересні. Але це не точно. Може і у грудні.
показати весь коментар
20.05.2025 12:19 Відповісти
Більше схоже що виграти час намагається саме Зеленський і Європа, хоча і з різних мотивів.
показати весь коментар
20.05.2025 12:24 Відповісти
 
 