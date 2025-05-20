Украина показала, что готова к миру. Кремль тоже должен это доказать, - глава МИД Попшой

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что Молдова верит в концепцию "мир через силу". И добавил, что единственный язык, который понимает Путин - сила.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

"Украина показала, что готова к миру. Кремль тоже должен это доказать, но пока что доказательства слабые. Мы видим обратное - ежедневно в Украине убивают людей, разрушают объекты наследия ЮНЕСКО, уничтожают инфраструктуру. У нас есть надежда, что США найдут способ продемонстрировать силу", - сказал министр иностранных дел Молдовы.

