РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире
451 5

Украина показала, что готова к миру. Кремль тоже должен это доказать, - глава МИД Попшой

Попшой о войне в Украине

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что Молдова верит в концепцию "мир через силу". И добавил, что единственный язык, который понимает Путин - сила.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

"Украина показала, что готова к миру. Кремль тоже должен это доказать, но пока что доказательства слабые. Мы видим обратное - ежедневно в Украине убивают людей, разрушают объекты наследия ЮНЕСКО, уничтожают инфраструктуру. У нас есть надежда, что США найдут способ продемонстрировать силу", - сказал министр иностранных дел Молдовы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пророссийский депутат из Молдовы Фуртуне заявила, что страна должна "вернуть" юг Одесской области

Автор: 

Молдова (1914) США (27770) война в Украине (5806)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молдова вірить у концепцію "мир через силу". Та додав, що єдина мова, яку розуміє Путін - сила
Цікаво дізнатись як смілива Молдова вже вирішила Придністровське питання через силу. Чи то інше?
показать весь комментарий
20.05.2025 12:55 Ответить
"Робіть те що піп каже, та не робіть того що піп робить"
показать весь комментарий
20.05.2025 12:57 Ответить
Було б краще, якби переміг Стояногло, і голос з Молдови звучав би в ході фіцорбанів?
показать весь комментарий
20.05.2025 13:01 Ответить
мудінський сказав, що сьогодні кацапам потрібна адєса.
тобто, завтра буде молдова.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:05 Ответить
"У нас є надія, що США знайдуть спосіб продемонструвати силу"

У всієї європи надія на США. Самі, на жаль, нічого вдіяти не можуть.
показать весь комментарий
20.05.2025 14:04 Ответить
 
 