Україна показала, що готова до миру. Кремль теж повинен це довести, - глава МЗС Молдови Попшой

Попшой про війну в Україну

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що Молдова вірить у концепцію "мир через силу". Та додав, що єдина мова, яку розуміє Путін - сила.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

"Україна показала, що готова до миру. Кремль теж повинен це довести, але поки що докази слабкі. Ми бачимо зворотне - щодня в Україні вбивають людей, руйнують об'єкти спадщини ЮНЕСКО, знищують інфраструктуру. У нас є надія, що США знайдуть спосіб продемонструвати силу", - сказав міністр закордонних справ Молдови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проросійська депутатка з Молдови Фуртуне заявила, що країна має "повернути" південь Одещини

