Новини У Молдові виступили за анексію частини Одещини
5 939

Проросійська депутатка з Молдови Фуртуне заявила, що країна має "повернути" південь Одещини

Проросійська депутатка з Молдови Вікторія Фуртуне заявила, що країна має повернути південь Одещини

Депутатка партії "Велика Молдова" з групи молдовського проросійського олігарха Ілана Шора Вікторія Фуртуне заявила, що країна має "повернути" собі Буджак — історичний регіон, який нині є частиною південної частини Одеської області.

Вона опублікувала відео із заявою у власному телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Молдову "скалічили", оскільки по її країні "провели кордони під лінійку", через що вона залишилася без виходу до моря.

"Молдова має всі підстави вимагати перегляду кордонів, щоб повернути Буджак. Нас позбавили виходу до моря через Буджак, а без виходу до моря Молдова — як лев на прив’язі. Я знаю, як повернути Буджак уже сьогодні, і це актуально як ніколи", - заявила політикиня. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із Санду: Обговорили євроінтеграцію та гібридну війну РФ. ВIДЕО

За словами Фуртуне, "згідно з правом на самовизначення та територіальну цілісність", Молдова могла б вимагати перегляду кордонів, оскільки "не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату Буджаку".

"Ми не хочемо більше маленької, покірної Молдови. Ми хочемо великої Молдови, сильної та міцної у вірі. Ми хочемо майбутнього для нашої країни. І я хочу сказати, що ми більше не будемо поклонятися за гранти та кредити. Ми будемо писати перемоги та цілі для Молдови", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ на переговорах у Стамбулі погрожувала захопити Харків та Суми, - журналіст The Economist

Довідково

Раніше Вікторія Фуртуне працювала прокурором. У 2023 році вона брала участь у виборах і знімала агітаційний ролик у центрі Тирасполя — столиці невизнаного Придністров'я.

Під час кампанії політикиня не заперечувала зв’язків із засудженим у Молдові ексолігархом Іланом Шором, який зараз переховується в Росії та керує проросійською групою впливу в Молдові.

У 2024 році Фуртуне очолила новостворену партію "Молдова Маре", яка публічно просуває ідеї відновлення "великої Молдови".

Читайте також: Молдова може завершити переговори щодо вступу до ЄС до кінця 2027 року, - Санду

Вікторія Фуртуне - у Молдові захотіли повернення півдня Одещини

Автор: 

Молдова (2119) Одеська область (3448) територіальна цілісність (210) Буджак (1)
Топ коментарі
+27
Соснеш ху@ца, Віта?
19.05.2025 16:01 Відповісти
+26
Які ж вони всі убогі, прокацаплені шльондри...
19.05.2025 16:03 Відповісти
+25
За ПМР не заплатили.
19.05.2025 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ПМР?
19.05.2025 15:58 Відповісти
За ПМР не заплатили.
19.05.2025 16:00 Відповісти
Ціна костюма = бюджет "республіки" ...?
19.05.2025 16:22 Відповісти
У Фуртуне в ср@ці не залипне від хотєлок кацапських?
19.05.2025 17:25 Відповісти
Скоріш за все, їй особисто, то все до одного місця. Гроші платять, чому не попиз..ти?
Буджак - степ, тваринництво можливе. Більш нічого.
Вихід в Море, молдова має. Порт Джурджулєшти.
19.05.2025 21:31 Відповісти
🤣великая молдова, и великая армия молдовы из батальйон трубачистов)ор😆
показати весь коментар
Соснеш ху@ца, Віта?
19.05.2025 16:01 Відповісти
Её труп должен быть найден без верхнего отростка. Иначе они не успокоятся.
19.05.2025 16:02 Відповісти
Велика Молдова
країна має "повернути" південь Одещини
Ну давай, чорти з ПМР тобі в поміч.
Чекаємо.
19.05.2025 16:02 Відповісти
тут реально батальйона ну может 2 бата ТРО хватит одесского
показати весь коментар
А пусть ******* попробует
19.05.2025 16:03 Відповісти
даже смешно такие новости читать,смысл на какой то пустое место обращать внимание?
19.05.2025 16:03 Відповісти
це зовсім не смішно
показати весь коментар
Батьки дуже,дуже багато пили вина.
показати весь коментар
Які ж вони всі убогі, прокацаплені шльондри...
показати весь коментар
Спочатку мозок вилікуй, а то він у тебе від ху...ла кремлівського заразився, потім йди підмийся, бо смердить, як у циганському таборі, який колись недалеко від мого будинку розмістився, будулайка херова.
показати весь коментар
Молдова Маре - це щось про хворобу.
19.05.2025 16:04 Відповісти
Вікіпедія: "У 1918 Молдовська Демократична Республіка була включена до складу Румунського королівства. З 1924 по 1940 існувала Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка (Молдавська АРСР) у складі Української СРР." Може повернемо Молдову Україні?
19.05.2025 16:04 Відповісти
Всьому свій час ...
показати весь коментар
О... ще у однієї малароскі "вєлічіє" прокинулось. Ну... ок, нехай йде на кордон і спробує повернути Буджак. Але, для початку, нехай не "відосікі" в Тирасполі знімає, а поверне пИмИрИ наприклад. Впевнений, що після цього Молдова стане більш велична. А там вже "гляді і буджак вєрнєт"
показати весь коментар
щось мабуть шльондра поплутала, Молдова щє існує завдяки Україні
показати весь коментар
Ця прокацапська шмара мабуть не знає, що є Гагаузія автономний регіон, якому закон дає право вийти зі складу Молдови.
показати весь коментар
Та то нічого. Лососне тунця і заспокоїться. Голодна людина.
показати весь коментар
"Лев на прив'язі"
показати весь коментар
Це просто проросійська хвойда яка виконує замовленя на сварку нас з Молдовою і тут вже розгавкалися гарячі патріоти, що ми зробимо з Молдовою.
показати весь коментар
Ви перебільшуєте, більше все ж прикол тянуть)
показати весь коментар
А може почнеш з Прдністровя?!
показати весь коментар
А знаєте, що саме ******?
Що таки знайдуться люди, які щиро повірять у це божевільний висєр, що Молдова, яка має другу з кінця армію в світі, і має окуповане руснею Придністров'я, насправді настільки велика, що спроможна відбити у України (з якою досі не впоралась росія) частину території.
показати весь коментар
Відкривай поширше рота і іди "повертай".
показати весь коментар
Вона служила прокурором в Придністров'ї?
То, може, пора Україні задуматись про те, що колись Придністров'я і Гагаузія входили до складу України... Може, ввести туди ЗСУ, і запровадити "Армія+Мова+Віра" натій території...

Ну, це так, щоб потролити прокасапських. В жодному випадку, щоб не образити прихильних до України молдаван.
показати весь коментар
Ця чума точно марить! Вона будучи прокурором повинна знати, що означає Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі , також відомий, як Гельсинський заключний акт - документ, підписаний главами 35 держав у столиці Фінляндії Гельсінкі 30 липня - 1 серпня 1975.
В міжнародно-правовій сфері: закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів; територіальна цілісність держав; невтручання у внутрішні справи іноземних держав.
показати весь коментар
Тявки завжди підгавкують хазяїну. Ховаються за нього, та підгавкують.
показати весь коментар
****,
Україна вам місце для порту на Дунаї подарувала - будуйте, розвивайте.
показати весь коментар
Як там казав Ф.Ніцше? Падаючого - підпихни?
показати весь коментар
Эта тетя из кремля не вылазила с уголовником Шором, когда выборы были.
Не факт что она там по прежнему не сидит, "гагаузка"..

Блин гэбуха даже тексты для умственно отсталых не меняет, всех по одной клюкве на выборы шурует

"Ми не хочемо більше маленької Молдови. Ми хочемо великої Молдови, сильної та міцної у вірі. Ми хочемо майбутнього для нашої країни. І я хочу сказати, що ми більше не будемо поклонятися за гранти та кредити. Ми будемо писати перемоги та цілі для Молдови"

Программа не $, а "про молдавская", "про румынская", "про венгерская" или поставляем свой вариант.
показати весь коментар
"Молдова могла б вимагати перегляду кордонів, оскільки "не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату Буджаку".
Объясните этой }{уйловской козе драной, что Буджак, как и вся Молдова, принадлежала в 1940 г. Румынии. Так что она не по адресу обращается- ей надо к Сралину и Антонеску. Причём буквально к ним, да поглубже, чтобы уже не вылезла.
показати весь коментар
А чим їм вихід до моря через Дністер не подобається?
показати весь коментар
І через Дунай, який ми їм організували, обмінявши при Кучмі невеличкі незаселені ділянки...
показати весь коментар
Кишинеу - наш)
показати весь коментар
Які землі? Вона обкурилася?
Молдовська сср утворилася в 1940 році, до того частина її території були під Румунією, а частина - автономією в складі Української сср... У 1940 році Україні передали румунські землі, але ніяк не молдовські - молдовські ми, навпаки, втратили!
Коли Молдова стала незалежною в 1991, то ніякі населені пункти Україні не віддавала! Мало того, Україна ініціювала рівноцінний обмін невеликими НЕЗАСЕЛЕНИМИ ділянками території, аби надати Молдові доступ до Дунаю...
показати весь коментар
Цікаво скільки їй відслюнявили фублєй за цей висер!?
показати весь коментар
о, заквакали жаби..., скільки коштують в рублях такі "свіжі" думки?
показати весь коментар
" Ми хочемо майбутнього для нашої країни. І я хочу сказати, що ми більше не будемо поклонятися за гранти та кредити. Ми будемо писати перемоги та цілі для Молдови", додала вона.
Якого такого майбутнього, разом з великою расєяю? Так це вже було, нехай подивиться на совєтське минуле Молдови, де вся велич зводилась до вина, шоколаду, сезоних будівельників і останнього місця по інтелекту в радянських анекдотах, яке вона з успіхом ділила з чукчами!
А какая самая тупая нация в ссср? А зато у нас вино самое хорошое ! Оце велич!
показати весь коментар
Якщо хоче величі і перемог, то хай би агітувала за похід на Тирасполь...
показати весь коментар
А де ж вона потім " столоваться " буде?
показати весь коментар
А целомудренність ця к...ва не хоче собі повернути.
показати весь коментар
Мабуть цноту втратила на півдні Одеси, тому дуже хоче відтворити це незабутнє враження.
показати весь коментар
Коли існувала така держава Молдова, якій належав Буджак? Щось не пригадую.
Натомість точно існувала держава Румунія, якій належала ******* Молдова
показати весь коментар
Упс ... Коли виникла ******* Румунія - жодної Молдови , в її складі не було . Бесарабія (Молдова) була відібрана румунами в України в 1919 році
показати весь коментар
Румунію створили Валашське і Молдавське князівства у 1861 р.
показати весь коментар
Це нам за Румунію
показати весь коментар
Нехай вона бігає на біговій доріжці в кайданах у в'язниці😏
показати весь коментар
