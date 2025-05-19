Проросійська депутатка з Молдови Фуртуне заявила, що країна має "повернути" південь Одещини
Депутатка партії "Велика Молдова" з групи молдовського проросійського олігарха Ілана Шора Вікторія Фуртуне заявила, що країна має "повернути" собі Буджак — історичний регіон, який нині є частиною південної частини Одеської області.
Вона опублікувала відео із заявою у власному телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, Молдову "скалічили", оскільки по її країні "провели кордони під лінійку", через що вона залишилася без виходу до моря.
"Молдова має всі підстави вимагати перегляду кордонів, щоб повернути Буджак. Нас позбавили виходу до моря через Буджак, а без виходу до моря Молдова — як лев на прив’язі. Я знаю, як повернути Буджак уже сьогодні, і це актуально як ніколи", - заявила політикиня.
За словами Фуртуне, "згідно з правом на самовизначення та територіальну цілісність", Молдова могла б вимагати перегляду кордонів, оскільки "не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату Буджаку".
"Ми не хочемо більше маленької, покірної Молдови. Ми хочемо великої Молдови, сильної та міцної у вірі. Ми хочемо майбутнього для нашої країни. І я хочу сказати, що ми більше не будемо поклонятися за гранти та кредити. Ми будемо писати перемоги та цілі для Молдови", - додала вона.
Довідково
Раніше Вікторія Фуртуне працювала прокурором. У 2023 році вона брала участь у виборах і знімала агітаційний ролик у центрі Тирасполя — столиці невизнаного Придністров'я.
Під час кампанії політикиня не заперечувала зв’язків із засудженим у Молдові ексолігархом Іланом Шором, який зараз переховується в Росії та керує проросійською групою впливу в Молдові.
У 2024 році Фуртуне очолила новостворену партію "Молдова Маре", яка публічно просуває ідеї відновлення "великої Молдови".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Буджак - степ, тваринництво можливе. Більш нічого.
Вихід в Море, молдова має. Порт Джурджулєшти.
країна має "повернути" південь Одещини
Ну давай, чорти з ПМР тобі в поміч.
Чекаємо.
Що таки знайдуться люди, які щиро повірять у це божевільний висєр, що Молдова, яка має другу з кінця армію в світі, і має окуповане руснею Придністров'я, насправді настільки велика, що спроможна відбити у України (з якою досі не впоралась росія) частину території.
То, може, пора Україні задуматись про те, що колись Придністров'я і Гагаузія входили до складу України... Може, ввести туди ЗСУ, і запровадити "Армія+Мова+Віра" натій території...
Ну, це так, щоб потролити прокасапських. В жодному випадку, щоб не образити прихильних до України молдаван.
В міжнародно-правовій сфері: закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів; територіальна цілісність держав; невтручання у внутрішні справи іноземних держав.
Україна вам місце для порту на Дунаї подарувала - будуйте, розвивайте.
Не факт что она там по прежнему не сидит, "гагаузка"..
Блин гэбуха даже тексты для умственно отсталых не меняет, всех по одной клюкве на выборы шурует
"Ми не хочемо більше маленької Молдови. Ми хочемо великої Молдови, сильної та міцної у вірі. Ми хочемо майбутнього для нашої країни. І я хочу сказати, що ми більше не будемо поклонятися за гранти та кредити. Ми будемо писати перемоги та цілі для Молдови"
Программа не $, а "про молдавская", "про румынская", "про венгерская" или поставляем свой вариант.
Объясните этой }{уйловской козе драной, что Буджак, как и вся Молдова, принадлежала в 1940 г. Румынии. Так что она не по адресу обращается- ей надо к Сралину и Антонеску. Причём буквально к ним, да поглубже, чтобы уже не вылезла.
Молдовська сср утворилася в 1940 році, до того частина її території були під Румунією, а частина - автономією в складі Української сср... У 1940 році Україні передали румунські землі, але ніяк не молдовські - молдовські ми, навпаки, втратили!
Коли Молдова стала незалежною в 1991, то ніякі населені пункти Україні не віддавала! Мало того, Україна ініціювала рівноцінний обмін невеликими НЕЗАСЕЛЕНИМИ ділянками території, аби надати Молдові доступ до Дунаю...
Якого такого майбутнього, разом з великою расєяю? Так це вже було, нехай подивиться на совєтське минуле Молдови, де вся велич зводилась до вина, шоколаду, сезоних будівельників і останнього місця по інтелекту в радянських анекдотах, яке вона з успіхом ділила з чукчами!
А какая самая тупая нация в ссср? А зато у нас вино самое хорошое ! Оце велич!
Натомість точно існувала держава Румунія, якій належала ******* Молдова