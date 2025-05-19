Проросійська депутатка з Молдови Фуртуне заявила, що країна має "повернути" південь Одещини

Депутатка партії "Велика Молдова" з групи молдовського проросійського олігарха Ілана Шора Вікторія Фуртуне заявила, що країна має "повернути" собі Буджак — історичний регіон, який нині є частиною південної частини Одеської області.

Вона опублікувала відео із заявою у власному телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Молдову "скалічили", оскільки по її країні "провели кордони під лінійку", через що вона залишилася без виходу до моря.

"Молдова має всі підстави вимагати перегляду кордонів, щоб повернути Буджак. Нас позбавили виходу до моря через Буджак, а без виходу до моря Молдова — як лев на прив’язі. Я знаю, як повернути Буджак уже сьогодні, і це актуально як ніколи", - заявила політикиня.

За словами Фуртуне, "згідно з правом на самовизначення та територіальну цілісність", Молдова могла б вимагати перегляду кордонів, оскільки "не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату Буджаку".

"Ми не хочемо більше маленької, покірної Молдови. Ми хочемо великої Молдови, сильної та міцної у вірі. Ми хочемо майбутнього для нашої країни. І я хочу сказати, що ми більше не будемо поклонятися за гранти та кредити. Ми будемо писати перемоги та цілі для Молдови", - додала вона.

Довідково

Раніше Вікторія Фуртуне працювала прокурором. У 2023 році вона брала участь у виборах і знімала агітаційний ролик у центрі Тирасполя — столиці невизнаного Придністров'я.

Під час кампанії політикиня не заперечувала зв’язків із засудженим у Молдові ексолігархом Іланом Шором, який зараз переховується в Росії та керує проросійською групою впливу в Молдові.

У 2024 році Фуртуне очолила новостворену партію "Молдова Маре", яка публічно просуває ідеї відновлення "великої Молдови".

