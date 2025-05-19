Пророссийский депутат из Молдовы Фуртуне заявила, что страна должна "вернуть" юг Одесщины

Депутат партии "Большая Молдова" из группы молдавского пророссийского олигарха Илана Шора Виктория Фуртуне заявила, что страна должна "вернуть" себе Буджак - исторический регион, который в данное время является частью южной части Одесской области.

Она опубликовала видео с заявлением в собственном телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Молдову "искалечили", поскольку по ее стране "провели границы под линейку", из-за чего она осталась без выхода к морю.

"Молдова имеет все основания требовать пересмотра границ, чтобы вернуть Буджак. Нас лишили выхода к морю через Буджак, а без выхода к морю Молдова - как лев на привязи. Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда", - заявила политик.

Также смотрите: Зеленский провел встречу с Санду: Обсудили евроинтеграцию и гибридную войну РФ. ВИДЕО

По словам Фуртуне, "согласно праву на самоопределение и территориальную целостность", Молдова могла бы требовать пересмотра границ, поскольку "не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она бы признавала потерю Буджака".

"Мы не хотим больше маленькой, покорной Молдовы. Мы хотим великой Молдовы, сильной и крепкой в вере. Мы хотим будущего для нашей страны. И я хочу сказать, что мы больше не будем поклоняться за гранты и кредиты. Мы будем писать победы и цели для Молдовы", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не рассматривает разделение процесса вступления Украины и Молдовы, - Матернова

Справочно

Ранее Виктория Фуртуне работала прокурором. В 2023 году она участвовала в выборах и снимала агитационный ролик в центре Тирасполя - столицы непризнанного Приднестровья.

Во время кампании политик не отрицала связей с осужденным в Молдове экс-олигархом Иланом Шором, который сейчас скрывается в России и руководит пророссийской группой влияния в Молдове.

В 2024 году Фуртуне возглавила новосозданную партию "Молдова Маре", которая публично продвигает идеи восстановления "великой Молдовы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзы с Украиной и Румынией гарантируют безопасность Молдовы, - Санду