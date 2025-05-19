РУС
Новости В Молдове выступили за часть аннексии Одесской области
5 939 54

Пророссийский депутат из Молдовы Фуртуне заявила, что страна должна "вернуть" юг Одесщины

Пророссийская депутат из Молдовы Виктория Фуртуне заявила, что страна должна вернуть юг Одесской области

Депутат партии "Большая Молдова" из группы молдавского пророссийского олигарха Илана Шора Виктория Фуртуне заявила, что страна должна "вернуть" себе Буджак - исторический регион, который в данное время является частью южной части Одесской области.

Она опубликовала видео с заявлением в собственном телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Молдову "искалечили", поскольку по ее стране "провели границы под линейку", из-за чего она осталась без выхода к морю.

"Молдова имеет все основания требовать пересмотра границ, чтобы вернуть Буджак. Нас лишили выхода к морю через Буджак, а без выхода к морю Молдова - как лев на привязи. Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда", - заявила политик.

Також смотрите: Зеленский провел встречу с Санду: Обсудили евроинтеграцию и гибридную войну РФ. ВИДЕО

По словам Фуртуне, "согласно праву на самоопределение и территориальную целостность", Молдова могла бы требовать пересмотра границ, поскольку "не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она бы признавала потерю Буджака".

"Мы не хотим больше маленькой, покорной Молдовы. Мы хотим великой Молдовы, сильной и крепкой в вере. Мы хотим будущего для нашей страны. И я хочу сказать, что мы больше не будем поклоняться за гранты и кредиты. Мы будем писать победы и цели для Молдовы", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не рассматривает разделение процесса вступления Украины и Молдовы, - Матернова

Справочно

Ранее Виктория Фуртуне работала прокурором. В 2023 году она участвовала в выборах и снимала агитационный ролик в центре Тирасполя - столицы непризнанного Приднестровья.

Во время кампании политик не отрицала связей с осужденным в Молдове экс-олигархом Иланом Шором, который сейчас скрывается в России и руководит пророссийской группой влияния в Молдове.

В 2024 году Фуртуне возглавила новосозданную партию "Молдова Маре", которая публично продвигает идеи восстановления "великой Молдовы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзы с Украиной и Румынией гарантируют безопасность Молдовы, - Санду

Виктория Фуртуне - в Молдове захотели возвращения юга Одесской области

Автор: 

Молдова (1913) Одесская область (3786) территориальная целостность (268) Буджак (1)
Топ комментарии
+27
Соснеш ху@ца, Віта?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:01 Ответить
+26
Які ж вони всі убогі, прокацаплені шльондри...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:03 Ответить
+25
За ПМР не заплатили.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А ПМР?
показать весь комментарий
19.05.2025 15:58 Ответить
За ПМР не заплатили.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:00 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2025 16:03 Ответить
Ціна костюма = бюджет "республіки" ...?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:22 Ответить
У Фуртуне в ср@ці не залипне від хотєлок кацапських?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:25 Ответить
Скоріш за все, їй особисто, то все до одного місця. Гроші платять, чому не попиз..ти?
Буджак - степ, тваринництво можливе. Більш нічого.
Вихід в Море, молдова має. Порт Джурджулєшти.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:31 Ответить
🤣великая молдова, и великая армия молдовы из батальйон трубачистов)ор😆
показать весь комментарий
19.05.2025 16:00 Ответить
Соснеш ху@ца, Віта?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:01 Ответить
Её труп должен быть найден без верхнего отростка. Иначе они не успокоятся.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:02 Ответить
Велика Молдова
країна має "повернути" південь Одещини
Ну давай, чорти з ПМР тобі в поміч.
Чекаємо.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:02 Ответить
тут реально батальйона ну может 2 бата ТРО хватит одесского
показать весь комментарий
19.05.2025 16:04 Ответить
А пусть ******* попробует
показать весь комментарий
19.05.2025 16:03 Ответить
даже смешно такие новости читать,смысл на какой то пустое место обращать внимание?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:03 Ответить
це зовсім не смішно
показать весь комментарий
20.05.2025 00:30 Ответить
Батьки дуже,дуже багато пили вина.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:03 Ответить
Які ж вони всі убогі, прокацаплені шльондри...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:03 Ответить
Спочатку мозок вилікуй, а то він у тебе від ху...ла кремлівського заразився, потім йди підмийся, бо смердить, як у циганському таборі, який колись недалеко від мого будинку розмістився, будулайка херова.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:04 Ответить
Молдова Маре - це щось про хворобу.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:04 Ответить
Вікіпедія: "У 1918 Молдовська Демократична Республіка була включена до складу Румунського королівства. З 1924 по 1940 існувала Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка (Молдавська АРСР) у складі Української СРР." Може повернемо Молдову Україні?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:04 Ответить
Всьому свій час ...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:26 Ответить
О... ще у однієї малароскі "вєлічіє" прокинулось. Ну... ок, нехай йде на кордон і спробує повернути Буджак. Але, для початку, нехай не "відосікі" в Тирасполі знімає, а поверне пИмИрИ наприклад. Впевнений, що після цього Молдова стане більш велична. А там вже "гляді і буджак вєрнєт"
показать весь комментарий
19.05.2025 16:05 Ответить
щось мабуть шльондра поплутала, Молдова щє існує завдяки Україні
показать весь комментарий
19.05.2025 16:05 Ответить
Ця прокацапська шмара мабуть не знає, що є Гагаузія автономний регіон, якому закон дає право вийти зі складу Молдови.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:07 Ответить
Та то нічого. Лососне тунця і заспокоїться. Голодна людина.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:08 Ответить
"Лев на прив'язі"
показать весь комментарий
19.05.2025 16:09 Ответить
Це просто проросійська хвойда яка виконує замовленя на сварку нас з Молдовою і тут вже розгавкалися гарячі патріоти, що ми зробимо з Молдовою.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:10 Ответить
Ви перебільшуєте, більше все ж прикол тянуть)
показать весь комментарий
19.05.2025 16:15 Ответить
А може почнеш з Прдністровя?!
показать весь комментарий
19.05.2025 16:11 Ответить
А знаєте, що саме ******?
Що таки знайдуться люди, які щиро повірять у це божевільний висєр, що Молдова, яка має другу з кінця армію в світі, і має окуповане руснею Придністров'я, насправді настільки велика, що спроможна відбити у України (з якою досі не впоралась росія) частину території.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:15 Ответить
Відкривай поширше рота і іди "повертай".
показать весь комментарий
19.05.2025 16:16 Ответить
Вона служила прокурором в Придністров'ї?
То, може, пора Україні задуматись про те, що колись Придністров'я і Гагаузія входили до складу України... Може, ввести туди ЗСУ, і запровадити "Армія+Мова+Віра" натій території...

Ну, це так, щоб потролити прокасапських. В жодному випадку, щоб не образити прихильних до України молдаван.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:16 Ответить
Ця чума точно марить! Вона будучи прокурором повинна знати, що означає Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі , також відомий, як Гельсинський заключний акт - документ, підписаний главами 35 держав у столиці Фінляндії Гельсінкі 30 липня - 1 серпня 1975.
В міжнародно-правовій сфері: закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів; територіальна цілісність держав; невтручання у внутрішні справи іноземних держав.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:17 Ответить
Тявки завжди підгавкують хазяїну. Ховаються за нього, та підгавкують.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:18 Ответить
****,
Україна вам місце для порту на Дунаї подарувала - будуйте, розвивайте.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:21 Ответить
Як там казав Ф.Ніцше? Падаючого - підпихни?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:23 Ответить
Эта тетя из кремля не вылазила с уголовником Шором, когда выборы были.
Не факт что она там по прежнему не сидит, "гагаузка"..

Блин гэбуха даже тексты для умственно отсталых не меняет, всех по одной клюкве на выборы шурует

"Ми не хочемо більше маленької Молдови. Ми хочемо великої Молдови, сильної та міцної у вірі. Ми хочемо майбутнього для нашої країни. І я хочу сказати, що ми більше не будемо поклонятися за гранти та кредити. Ми будемо писати перемоги та цілі для Молдови"

Программа не $, а "про молдавская", "про румынская", "про венгерская" или поставляем свой вариант.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:24 Ответить
"Молдова могла б вимагати перегляду кордонів, оскільки "не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату Буджаку".
Объясните этой }{уйловской козе драной, что Буджак, как и вся Молдова, принадлежала в 1940 г. Румынии. Так что она не по адресу обращается- ей надо к Сралину и Антонеску. Причём буквально к ним, да поглубже, чтобы уже не вылезла.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:29 Ответить
А чим їм вихід до моря через Дністер не подобається?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:35 Ответить
І через Дунай, який ми їм організували, обмінявши при Кучмі невеличкі незаселені ділянки...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:51 Ответить
Кишинеу - наш)
показать весь комментарий
19.05.2025 16:47 Ответить
Які землі? Вона обкурилася?
Молдовська сср утворилася в 1940 році, до того частина її території були під Румунією, а частина - автономією в складі Української сср... У 1940 році Україні передали румунські землі, але ніяк не молдовські - молдовські ми, навпаки, втратили!
Коли Молдова стала незалежною в 1991, то ніякі населені пункти Україні не віддавала! Мало того, Україна ініціювала рівноцінний обмін невеликими НЕЗАСЕЛЕНИМИ ділянками території, аби надати Молдові доступ до Дунаю...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:49 Ответить
Цікаво скільки їй відслюнявили фублєй за цей висер!?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:51 Ответить
о, заквакали жаби..., скільки коштують в рублях такі "свіжі" думки?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:52 Ответить
" Ми хочемо майбутнього для нашої країни. І я хочу сказати, що ми більше не будемо поклонятися за гранти та кредити. Ми будемо писати перемоги та цілі для Молдови", додала вона.
Якого такого майбутнього, разом з великою расєяю? Так це вже було, нехай подивиться на совєтське минуле Молдови, де вся велич зводилась до вина, шоколаду, сезоних будівельників і останнього місця по інтелекту в радянських анекдотах, яке вона з успіхом ділила з чукчами!
А какая самая тупая нация в ссср? А зато у нас вино самое хорошое ! Оце велич!
показать весь комментарий
19.05.2025 16:54 Ответить
Якщо хоче величі і перемог, то хай би агітувала за похід на Тирасполь...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:55 Ответить
А де ж вона потім " столоваться " буде?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:02 Ответить
А целомудренність ця к...ва не хоче собі повернути.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:00 Ответить
Мабуть цноту втратила на півдні Одеси, тому дуже хоче відтворити це незабутнє враження.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:09 Ответить
Коли існувала така держава Молдова, якій належав Буджак? Щось не пригадую.
Натомість точно існувала держава Румунія, якій належала ******* Молдова
показать весь комментарий
19.05.2025 17:36 Ответить
Упс ... Коли виникла ******* Румунія - жодної Молдови , в її складі не було . Бесарабія (Молдова) була відібрана румунами в України в 1919 році
показать весь комментарий
19.05.2025 18:23 Ответить
Румунію створили Валашське і Молдавське князівства у 1861 р.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:54 Ответить
Це нам за Румунію
показать весь комментарий
19.05.2025 17:55 Ответить
Нехай вона бігає на біговій доріжці в кайданах у в'язниці😏
показать весь комментарий
20.05.2025 09:02 Ответить
 
 