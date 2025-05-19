Пророссийский депутат из Молдовы Фуртуне заявила, что страна должна "вернуть" юг Одесщины
Депутат партии "Большая Молдова" из группы молдавского пророссийского олигарха Илана Шора Виктория Фуртуне заявила, что страна должна "вернуть" себе Буджак - исторический регион, который в данное время является частью южной части Одесской области.
Она опубликовала видео с заявлением в собственном телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Молдову "искалечили", поскольку по ее стране "провели границы под линейку", из-за чего она осталась без выхода к морю.
"Молдова имеет все основания требовать пересмотра границ, чтобы вернуть Буджак. Нас лишили выхода к морю через Буджак, а без выхода к морю Молдова - как лев на привязи. Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда", - заявила политик.
По словам Фуртуне, "согласно праву на самоопределение и территориальную целостность", Молдова могла бы требовать пересмотра границ, поскольку "не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она бы признавала потерю Буджака".
"Мы не хотим больше маленькой, покорной Молдовы. Мы хотим великой Молдовы, сильной и крепкой в вере. Мы хотим будущего для нашей страны. И я хочу сказать, что мы больше не будем поклоняться за гранты и кредиты. Мы будем писать победы и цели для Молдовы", - добавила она.
Справочно
Ранее Виктория Фуртуне работала прокурором. В 2023 году она участвовала в выборах и снимала агитационный ролик в центре Тирасполя - столицы непризнанного Приднестровья.
Во время кампании политик не отрицала связей с осужденным в Молдове экс-олигархом Иланом Шором, который сейчас скрывается в России и руководит пророссийской группой влияния в Молдове.
В 2024 году Фуртуне возглавила новосозданную партию "Молдова Маре", которая публично продвигает идеи восстановления "великой Молдовы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Буджак - степ, тваринництво можливе. Більш нічого.
Вихід в Море, молдова має. Порт Джурджулєшти.
країна має "повернути" південь Одещини
Ну давай, чорти з ПМР тобі в поміч.
Чекаємо.
Що таки знайдуться люди, які щиро повірять у це божевільний висєр, що Молдова, яка має другу з кінця армію в світі, і має окуповане руснею Придністров'я, насправді настільки велика, що спроможна відбити у України (з якою досі не впоралась росія) частину території.
То, може, пора Україні задуматись про те, що колись Придністров'я і Гагаузія входили до складу України... Може, ввести туди ЗСУ, і запровадити "Армія+Мова+Віра" натій території...
Ну, це так, щоб потролити прокасапських. В жодному випадку, щоб не образити прихильних до України молдаван.
В міжнародно-правовій сфері: закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів; територіальна цілісність держав; невтручання у внутрішні справи іноземних держав.
Україна вам місце для порту на Дунаї подарувала - будуйте, розвивайте.
Не факт что она там по прежнему не сидит, "гагаузка"..
Блин гэбуха даже тексты для умственно отсталых не меняет, всех по одной клюкве на выборы шурует
"Ми не хочемо більше маленької Молдови. Ми хочемо великої Молдови, сильної та міцної у вірі. Ми хочемо майбутнього для нашої країни. І я хочу сказати, що ми більше не будемо поклонятися за гранти та кредити. Ми будемо писати перемоги та цілі для Молдови"
Программа не $, а "про молдавская", "про румынская", "про венгерская" или поставляем свой вариант.
Объясните этой }{уйловской козе драной, что Буджак, как и вся Молдова, принадлежала в 1940 г. Румынии. Так что она не по адресу обращается- ей надо к Сралину и Антонеску. Причём буквально к ним, да поглубже, чтобы уже не вылезла.
Молдовська сср утворилася в 1940 році, до того частина її території були під Румунією, а частина - автономією в складі Української сср... У 1940 році Україні передали румунські землі, але ніяк не молдовські - молдовські ми, навпаки, втратили!
Коли Молдова стала незалежною в 1991, то ніякі населені пункти Україні не віддавала! Мало того, Україна ініціювала рівноцінний обмін невеликими НЕЗАСЕЛЕНИМИ ділянками території, аби надати Молдові доступ до Дунаю...
Якого такого майбутнього, разом з великою расєяю? Так це вже було, нехай подивиться на совєтське минуле Молдови, де вся велич зводилась до вина, шоколаду, сезоних будівельників і останнього місця по інтелекту в радянських анекдотах, яке вона з успіхом ділила з чукчами!
А какая самая тупая нация в ссср? А зато у нас вино самое хорошое ! Оце велич!
Натомість точно існувала держава Румунія, якій належала ******* Молдова