Зеленский провел встречу с Санду: Обсудили евроинтеграцию и гибридную войну РФ. ВИДЕО
В Тиране президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду, чтобы скоординировать шаги для достижения устойчивого мира и обсудить усиление двустороннего сотрудничества.
Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Зеленский отметил, что приоритетом Украины является полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, которое должно дать основу для дипломатии.
Лидеры также обсудили энергетическую безопасность, потенциальное влияние результатов выборов в Европе на политические процессы, европейскую интеграцию и гибридную войну России против демократических государств, в частности попытки повлиять на парламентские выборы в Молдове.
Санду заверила, что Молдова не намерена отделяться от Украины в евроинтеграционном процессе. Путь начался вместе, при поддержке Украины, и так же в координации он должен продолжаться. Ведь от устойчивости Украины зависит стабильность и в Молдове.
В свою очередь Зеленский отметил, что Украина готова обеспечить экспорт электроэнергии в Молдову во время отопительного сезона с учетом имеющихся мощностей и потребностей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гібридна війна - це вид конфлікту, який поєднує в собі елементи як традиційної війни (використання збройних сил), так і нетрадиційних методів, таких як:
Інформаційна війна: поширення пропаганди, дезінформації, кібератаки для впливу на громадську думку та дестабілізації ситуації. Економічний тиск: торгові війни, фінансові санкції, економічна блокада. Політична дестабілізація: підтримка сепаратистських рухів, втручання у внутрішні справи, підкуп політиків. Диверсійні дії: терористичні акти, саботаж, діяльність нерегулярних збройних формувань.
Основні ознаки гібридної війни:
Розмиття меж між війною та миром: важко чітко визначити початок і кінець конфлікту. Прихований характер агресії: держава-агресор часто заперечує свою пряму участь у конфлікті, діючи через підставних осіб або організації. Використання невійськових засобів нарівні з військовими: інформація, економіка, політика стають зброєю. Асиметричність: агресор використовує слабкі сторони противника, уникаючи прямого зіткнення у сферах, де противник має перевагу. Важко ідентифікувати агресора: складність доведення причетності конкретної держави до дестабілізуючих дій.
Приклади гібридної війни:
Російська агресія проти України, починаючи з 2014 року, включає в себе інформаційну війну, підтримку сепаратистів, використання нерегулярних військових формувань, економічний тиск і кібератаки. Дії Росії в Грузії у 2008 році також мали ознаки гібридної війни.
Гібридна війна є складним і багатогранним явищем, яке становить серйозну загрозу для міжнародної безпеки, оскільки її важко стримувати та регулювати традиційними засобами.