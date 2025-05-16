РУС
Зеленский провел встречу с Санду: Обсудили евроинтеграцию и гибридную войну РФ. ВИДЕО

В Тиране президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду, чтобы скоординировать шаги для достижения устойчивого мира и обсудить усиление двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Зеленский отметил, что приоритетом Украины является полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, которое должно дать основу для дипломатии.

Лидеры также обсудили энергетическую безопасность, потенциальное влияние результатов выборов в Европе на политические процессы, европейскую интеграцию и гибридную войну России против демократических государств, в частности попытки повлиять на парламентские выборы в Молдове.

Также читайте: Союзы с Украиной и Румынией гарантируют безопасность Молдовы, - Санду

Санду заверила, что Молдова не намерена отделяться от Украины в евроинтеграционном процессе. Путь начался вместе, при поддержке Украины, и так же в координации он должен продолжаться. Ведь от устойчивости Украины зависит стабильность и в Молдове.

В свою очередь Зеленский отметил, что Украина готова обеспечить экспорт электроэнергии в Молдову во время отопительного сезона с учетом имеющихся мощностей и потребностей.

Также читайте: Москва прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на исход выборов в Молдове, - Санду

Зеленский Владимир (21666) Молдова (1912) Мая Санду (225)
Так,таки так,але потрібно дописати,та внутрішні колоборанти догризають останні кістки.
16.05.2025 19:15 Ответить
Тієї Молдавії як один район нашої області. Та й залежні вони повністю від Румунії. З нею і варто вести перемовини.
16.05.2025 18:37 Ответить
Лідери (України та Молдови) також обговорили енергетичну безпеку, потенційний вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси, європейську інтеграцію та гібридну війну Росії проти демократичних держав, зокрема спроби вплинути на парламентські вибори в Молдові.
16.05.2025 19:05 Ответить
16.05.2025 18:37 Ответить
Шота вспомнился один боекацап, который в 22м году примерно такую же дурнину нес - ' той Украины всего ничего, размером с масковскую область!'
16.05.2025 19:57 Ответить
Аа...то війна не справжня...гібридна...
16.05.2025 18:40 Ответить
а якщо повернути фразу в контекст?
16.05.2025 18:46 Ответить
Контекст у 2014, бо термін тоді з'явився. З 2022 не вживався. І яка причина його реанімації?
16.05.2025 19:01 Ответить
16.05.2025 19:05 Ответить
У цьому сенсі, то так...не побачив...тоді вже треба розлого:
Гібридна війна - це вид конфлікту, який поєднує в собі елементи як традиційної війни (використання збройних сил), так і нетрадиційних методів, таких як:

Інформаційна війна: поширення пропаганди, дезінформації, кібератаки для впливу на громадську думку та дестабілізації ситуації. Економічний тиск: торгові війни, фінансові санкції, економічна блокада. Політична дестабілізація: підтримка сепаратистських рухів, втручання у внутрішні справи, підкуп політиків. Диверсійні дії: терористичні акти, саботаж, діяльність нерегулярних збройних формувань.
Основні ознаки гібридної війни:

Розмиття меж між війною та миром: важко чітко визначити початок і кінець конфлікту. Прихований характер агресії: держава-агресор часто заперечує свою пряму участь у конфлікті, діючи через підставних осіб або організації. Використання невійськових засобів нарівні з військовими: інформація, економіка, політика стають зброєю. Асиметричність: агресор використовує слабкі сторони противника, уникаючи прямого зіткнення у сферах, де противник має перевагу. Важко ідентифікувати агресора: складність доведення причетності конкретної держави до дестабілізуючих дій.
Приклади гібридної війни:

Російська агресія проти України, починаючи з 2014 року, включає в себе інформаційну війну, підтримку сепаратистів, використання нерегулярних військових формувань, економічний тиск і кібератаки. Дії Росії в Грузії у 2008 році також мали ознаки гібридної війни.
Гібридна війна є складним і багатогранним явищем, яке становить серйозну загрозу для міжнародної безпеки, оскільки її важко стримувати та регулювати традиційними засобами.
16.05.2025 19:11 Ответить
Пане Президенте , тримайтеся ! Всі розуміють , що дуже важко воювати , коли проти тебе фактично весь світ
16.05.2025 19:00 Ответить
16.05.2025 19:15 Ответить
внутрішні колоборанти - це Порошенко та Кличко?
16.05.2025 19:19 Ответить
Всі, тобто весь світ, який проти Зеленського, розуміє, що Зеленському дуже важко воювати...??
16.05.2025 19:18 Ответить
С Санду надо один единственный вопрос обсуждать - гноилище под боком обеих стран. Выжечь огнем, и сразу станет миллионом проблем меньше.
16.05.2025 19:55 Ответить
 
 