Зеленский провел встречу с Санду: Обсудили евроинтеграцию и гибридную войну РФ. ВИДЕО

В Тиране президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду, чтобы скоординировать шаги для достижения устойчивого мира и обсудить усиление двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Зеленский отметил, что приоритетом Украины является полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, которое должно дать основу для дипломатии.

Лидеры также обсудили энергетическую безопасность, потенциальное влияние результатов выборов в Европе на политические процессы, европейскую интеграцию и гибридную войну России против демократических государств, в частности попытки повлиять на парламентские выборы в Молдове.

Также читайте: Союзы с Украиной и Румынией гарантируют безопасность Молдовы, - Санду

Санду заверила, что Молдова не намерена отделяться от Украины в евроинтеграционном процессе. Путь начался вместе, при поддержке Украины, и так же в координации он должен продолжаться. Ведь от устойчивости Украины зависит стабильность и в Молдове.

В свою очередь Зеленский отметил, что Украина готова обеспечить экспорт электроэнергии в Молдову во время отопительного сезона с учетом имеющихся мощностей и потребностей.

Также читайте: Москва прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на исход выборов в Молдове, - Санду