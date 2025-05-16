Зеленський провів зустріч із Санду: Обговорили євроінтеграцію та гібридну війну РФ. ВIДЕО

У Тирані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, щоб скоординувати кроки для досягнення сталого миру та обговорити посилення двосторонньої співпраці.

Як зазначається, Зеленський зауважив, що пріоритетом України є повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, яке має дати основу для дипломатії.

Лідери також обговорили енергетичну безпеку, потенційний вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси, європейську інтеграцію та гібридну війну Росії проти демократичних держав, зокрема спроби вплинути на парламентські вибори в Молдові.

Санду запевнила, що Молдова не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі. Шлях почався разом, за підтримки України, і так само в координації він має продовжуватися. Адже від стійкості України залежить стабільність і в Молдові.

Своєю чергою Зеленський зазначив, що Україна готова забезпечити експорт електроенергії до Молдови під час опалювального сезону з урахуванням наявних потужностей і потреб.

