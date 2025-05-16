Зеленський провів зустріч із Санду: Обговорили євроінтеграцію та гібридну війну РФ. ВIДЕО
У Тирані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, щоб скоординувати кроки для досягнення сталого миру та обговорити посилення двосторонньої співпраці.
Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Зеленський зауважив, що пріоритетом України є повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, яке має дати основу для дипломатії.
Лідери також обговорили енергетичну безпеку, потенційний вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси, європейську інтеграцію та гібридну війну Росії проти демократичних держав, зокрема спроби вплинути на парламентські вибори в Молдові.
Санду запевнила, що Молдова не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі. Шлях почався разом, за підтримки України, і так само в координації він має продовжуватися. Адже від стійкості України залежить стабільність і в Молдові.
Своєю чергою Зеленський зазначив, що Україна готова забезпечити експорт електроенергії до Молдови під час опалювального сезону з урахуванням наявних потужностей і потреб.
Гібридна війна - це вид конфлікту, який поєднує в собі елементи як традиційної війни (використання збройних сил), так і нетрадиційних методів, таких як:
Інформаційна війна: поширення пропаганди, дезінформації, кібератаки для впливу на громадську думку та дестабілізації ситуації. Економічний тиск: торгові війни, фінансові санкції, економічна блокада. Політична дестабілізація: підтримка сепаратистських рухів, втручання у внутрішні справи, підкуп політиків. Диверсійні дії: терористичні акти, саботаж, діяльність нерегулярних збройних формувань.
Основні ознаки гібридної війни:
Розмиття меж між війною та миром: важко чітко визначити початок і кінець конфлікту. Прихований характер агресії: держава-агресор часто заперечує свою пряму участь у конфлікті, діючи через підставних осіб або організації. Використання невійськових засобів нарівні з військовими: інформація, економіка, політика стають зброєю. Асиметричність: агресор використовує слабкі сторони противника, уникаючи прямого зіткнення у сферах, де противник має перевагу. Важко ідентифікувати агресора: складність доведення причетності конкретної держави до дестабілізуючих дій.
Приклади гібридної війни:
Російська агресія проти України, починаючи з 2014 року, включає в себе інформаційну війну, підтримку сепаратистів, використання нерегулярних військових формувань, економічний тиск і кібератаки. Дії Росії в Грузії у 2008 році також мали ознаки гібридної війни.
Гібридна війна є складним і багатогранним явищем, яке становить серйозну загрозу для міжнародної безпеки, оскільки її важко стримувати та регулювати традиційними засобами.