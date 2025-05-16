УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8995 відвідувачів онлайн
Новини Відео Відносини України та Молдови
930 12

Зеленський провів зустріч із Санду: Обговорили євроінтеграцію та гібридну війну РФ. ВIДЕО

У Тирані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, щоб скоординувати кроки для досягнення сталого миру та обговорити посилення двосторонньої співпраці.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський зауважив, що пріоритетом України є повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, яке має дати основу для дипломатії.

Лідери також обговорили енергетичну безпеку, потенційний вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси, європейську інтеграцію та гібридну війну Росії проти демократичних держав, зокрема спроби вплинути на парламентські вибори в Молдові.

Також читайте: Союзи з Україною та Румунією гарантують безпеку Молдови, - Санду

Санду запевнила, що Молдова не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі. Шлях почався разом, за підтримки України, і так само в координації він має продовжуватися. Адже від стійкості України залежить стабільність і в Молдові.

Своєю чергою Зеленський зазначив, що Україна готова забезпечити експорт електроенергії до Молдови під час опалювального сезону з урахуванням наявних потужностей і потреб.

Також читайте: Москва докладає величезних зусиль, щоб вплинути на результат виборів у Молдові, - Санду

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) Молдова (2118) Мая Санду (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Так,таки так,але потрібно дописати,та внутрішні колоборанти догризають останні кістки.
показати весь коментар
16.05.2025 19:15 Відповісти
+1
Тієї Молдавії як один район нашої області. Та й залежні вони повністю від Румунії. З нею і варто вести перемовини.
показати весь коментар
16.05.2025 18:37 Відповісти
+1
Лідери (України та Молдови) також обговорили енергетичну безпеку, потенційний вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси, європейську інтеграцію та гібридну війну Росії проти демократичних держав, зокрема спроби вплинути на парламентські вибори в Молдові.
показати весь коментар
16.05.2025 19:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тієї Молдавії як один район нашої області. Та й залежні вони повністю від Румунії. З нею і варто вести перемовини.
показати весь коментар
16.05.2025 18:37 Відповісти
Шота вспомнился один боекацап, который в 22м году примерно такую же дурнину нес - ' той Украины всего ничего, размером с масковскую область!'
показати весь коментар
16.05.2025 19:57 Відповісти
Аа...то війна не справжня...гібридна...
показати весь коментар
16.05.2025 18:40 Відповісти
а якщо повернути фразу в контекст?
показати весь коментар
16.05.2025 18:46 Відповісти
Контекст у 2014, бо термін тоді з'явився. З 2022 не вживався. І яка причина його реанімації?
показати весь коментар
16.05.2025 19:01 Відповісти
Лідери (України та Молдови) також обговорили енергетичну безпеку, потенційний вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси, європейську інтеграцію та гібридну війну Росії проти демократичних держав, зокрема спроби вплинути на парламентські вибори в Молдові.
показати весь коментар
16.05.2025 19:05 Відповісти
У цьому сенсі, то так...не побачив...тоді вже треба розлого:
Гібридна війна - це вид конфлікту, який поєднує в собі елементи як традиційної війни (використання збройних сил), так і нетрадиційних методів, таких як:

Інформаційна війна: поширення пропаганди, дезінформації, кібератаки для впливу на громадську думку та дестабілізації ситуації. Економічний тиск: торгові війни, фінансові санкції, економічна блокада. Політична дестабілізація: підтримка сепаратистських рухів, втручання у внутрішні справи, підкуп політиків. Диверсійні дії: терористичні акти, саботаж, діяльність нерегулярних збройних формувань.
Основні ознаки гібридної війни:

Розмиття меж між війною та миром: важко чітко визначити початок і кінець конфлікту. Прихований характер агресії: держава-агресор часто заперечує свою пряму участь у конфлікті, діючи через підставних осіб або організації. Використання невійськових засобів нарівні з військовими: інформація, економіка, політика стають зброєю. Асиметричність: агресор використовує слабкі сторони противника, уникаючи прямого зіткнення у сферах, де противник має перевагу. Важко ідентифікувати агресора: складність доведення причетності конкретної держави до дестабілізуючих дій.
Приклади гібридної війни:

Російська агресія проти України, починаючи з 2014 року, включає в себе інформаційну війну, підтримку сепаратистів, використання нерегулярних військових формувань, економічний тиск і кібератаки. Дії Росії в Грузії у 2008 році також мали ознаки гібридної війни.
Гібридна війна є складним і багатогранним явищем, яке становить серйозну загрозу для міжнародної безпеки, оскільки її важко стримувати та регулювати традиційними засобами.
показати весь коментар
16.05.2025 19:11 Відповісти
Пане Президенте , тримайтеся ! Всі розуміють , що дуже важко воювати , коли проти тебе фактично весь світ
показати весь коментар
16.05.2025 19:00 Відповісти
Так,таки так,але потрібно дописати,та внутрішні колоборанти догризають останні кістки.
показати весь коментар
16.05.2025 19:15 Відповісти
внутрішні колоборанти - це Порошенко та Кличко?
показати весь коментар
16.05.2025 19:19 Відповісти
Всі, тобто весь світ, який проти Зеленського, розуміє, що Зеленському дуже важко воювати...??
показати весь коментар
16.05.2025 19:18 Відповісти
С Санду надо один единственный вопрос обсуждать - гноилище под боком обеих стран. Выжечь огнем, и сразу станет миллионом проблем меньше.
показати весь коментар
16.05.2025 19:55 Відповісти
 
 