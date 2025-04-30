ЕС не рассматривает разделение процесса вступления Украины и Молдовы, - Матернова
Европейский Союз не рассматривает разделение процессов вступления Украины и Молдовы в объединение.
Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Она отметила, что в ЕС сосредоточены на продолжении технических обсуждений и открытии переговоров с Киевом.
"Я бы не характеризовала ситуацию как такую, где Европейский Союз рассматривает вопрос разъединения. И именно такая формулировка не прозвучала в недавнем интервью", - сказала посол.
По ее словам, Еврокомиссия работает над поиском компромисса и политического решения, которое позволит продвинуться вперед. "Мы однозначно работаем над тем, чтобы продолжить технические обсуждения и открыть переговоры. И сейчас мы точно не находимся на этапе никакого "разъединения", - отметила посол.
Матернова добавила, что сейчас ведутся переговоры как с Украиной, так и с Венгрией.
"Мы продолжаем обсуждение, продолжаем аргументировать, ведем конкретные переговоры как с украинской стороной, так и с венгерской. Переговоры продолжаются", - добавила госпожа Посол.
Технически разъединение процесса вступления возможно, но на более поздней стадии.
"Вопрос этого сценария встанет лишь на последнем этапе. И мы еще далеко не там. Мы еще не на той стадии, чтобы паниковать", - сказала Екатерина Матернова.
Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Europa Libera Moldova заявила, что ЕС рассматривает возможность продолжить переговоры о вступлении Молдовы отдельно от Украины из-за сопротивления Венгрии.
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