ЄС не розглядає розділення процесу вступу України та Молдови, - Матернова
Європейський Союз не розглядає розділення процесів вступу України та Молдови до об'єднання.
Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вона зазначила, що у ЄС зосереджені на продовженні технічних обговорень і відкритті переговорів із Києвом.
"Я б не характеризувала ситуацію як таку, де Європейський Союз розглядає питання роз’єднання. І саме таке формулювання не прозвучало в нещодавньому інтерв’ю", - сказала посол.
За її словами, Єврокомісія працює над пошуком компромісу та політичного рішення, яке дозволить просунутися вперед. "Ми однозначно працюємо над тим, щоб продовжити технічні обговорення та відкрити переговори. І наразі ми точно не перебуваємо на етапі жодного "роз’єднання", - зазначила посол.
Матернова додала, що нині ведуться перемовини як з Україною, так і з Угорщиною.
"Ми продовжуємо обговорення, продовжуємо аргументувати, ведемо конкретні перемовини як з українською стороною, так і з угорською. Переговори тривають" - додала пані посол.
Технічно розʼєднання процесу вступу можливе, але на більш пізній стадії.
"Питання цього сценарію постане лише на останньому етапі. І ми ще далеко не там. Ми ще не на тій стадії, щоб панікувати", - сказала Катерина Матернова.
Нагадаємо, що раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Europa Libera Moldova заявила, що ЄС розглядає можливість продовжити переговори про вступ Молдови окремо від України через спротив Угорщини.
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