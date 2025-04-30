ЄС не розглядає розділення процесу вступу України та Молдови, - Матернова

Європейський Союз не розглядає розділення процесів вступу України та Молдови до об'єднання.

Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вона зазначила, що у ЄС зосереджені на продовженні технічних обговорень і відкритті переговорів із Києвом.

"Я б не характеризувала ситуацію як таку, де Європейський Союз розглядає питання роз’єднання. І саме таке формулювання не прозвучало в нещодавньому інтерв’ю", - сказала посол.

За її словами, Єврокомісія працює над пошуком компромісу та політичного рішення, яке дозволить просунутися вперед. "Ми однозначно працюємо над тим, щоб продовжити технічні обговорення та відкрити переговори. І наразі ми точно не перебуваємо на етапі жодного "роз’єднання", - зазначила посол.

Також читайте: У Єврокомісії прокоментували можливість відокремлення України та Молдови на шляху до членства в ЄС: Ми не вимагаємо цього

Матернова додала, що нині ведуться перемовини як з Україною, так і з Угорщиною.

"Ми продовжуємо обговорення, продовжуємо аргументувати, ведемо конкретні перемовини як з українською стороною, так і з угорською. Переговори тривають" - додала пані посол.

Технічно розʼєднання процесу вступу можливе, але на більш пізній стадії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія: Скринінг законодавства України на шляху до ЄС завершиться восени 2025 року

"Питання цього сценарію постане лише на останньому етапі. І ми ще далеко не там. Ми ще не на тій стадії, щоб панікувати", - сказала Катерина Матернова.

Нагадаємо, що раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Europa Libera Moldova заявила, що ЄС розглядає можливість продовжити переговори про вступ Молдови окремо від України через спротив Угорщини.

Читайте також: Глава МЗС Литви Будріс: Членству України в ЄС постійно перешкоджає блокування Угорщини