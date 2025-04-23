Єврокомісія: Скринінг законодавства України на шляху до ЄС завершиться восени 2025 року

Процес скринінгу відповідності українського законодавства до права ЄС у рамках перемовин про вступ України до Євросоюзу вже подолав половину.

Про це повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє у коментарі "Європейській правді",інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, звіт щодо кластера 1 "Основи" передано до Ради ЄС ще 16 січня. До кінця червня, поки головування в ЄС здійснює Польща, буде завершено та надіслано ще два звіти - по кластерах 2 "Внутрішній ринок" і 6 "Зовнішні відносини". Решта звітів очікується до кінця 2025 року - вже під час головування Данії.

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"Комісія забезпечила найшвидший процес скринінгу за всю історію - ми вже пройшли більше половини шляху, і процес має бути завершений восени 2025 року", - зазначив Мерсьє, підкресливши, що Україна демонструє відданість реформам, попри війну.

Він підтвердив, що щодо відкриття перемовин по кластеру 1 наразі очікується рішення Ради ЄС, і серед 26 із 27 держав-членів досягнуто консенсусу. Водночас, Єврокомісія разом із Польщею працює над подоланням блокування з боку Угорщини, зокрема в контексті захисту прав угорської меншини в Україні.

"Комісія докладає особистих зусиль для сприяння діалогу між Угорщиною та Україною щодо становища угорської меншини в Україні", - додав речник.

Він наголосив, що всі кластери можуть бути відкриті вже у 2025 році, якщо це підтримає Рада ЄС.

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