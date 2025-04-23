Еврокомиссия: Скрининг законодательства Украины на пути в ЕС завершится осенью 2025 года

Процесс скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС в рамках переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже преодолел половину.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье в комментарии "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, отчет по кластеру 1 "Основы" передан в Совет ЕС еще 16 января. До конца июня, пока председательство в ЕС осуществляет Польша, будут завершены и отправлены еще два отчета - по кластерам 2 "Внутренний рынок" и 6 "Внешние отношения". Остальные отчеты ожидаются до конца 2025 года - уже во время председательства Дании.

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"Комиссия обеспечила самый быстрый процесс скрининга за всю историю - мы уже прошли более половины пути, и процесс должен быть завершен осенью 2025 года", - отметил Мерсье, подчеркнув, что Украина демонстрирует преданность реформам, несмотря на войну.

Он подтвердил, что относительно открытия переговоров по кластеру 1 сейчас ожидается решение Совета ЕС, и среди 26 из 27 государств-членов достигнут консенсус. В то же время, Еврокомиссия вместе с Польшей работает над преодолением блокировки со стороны Венгрии, в частности в контексте защиты прав венгерского меньшинства в Украине.

"Комиссия прилагает личные усилия для содействия диалогу между Венгрией и Украиной относительно положения венгерского меньшинства в Украине", - добавил спикер.

Он отметил, что все кластеры могут быть открыты уже в 2025 году, если это поддержит Совет ЕС.

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