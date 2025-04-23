Молдова может опередить Украину во вступлении в ЕС из-за блокирования со стороны Венгрии, - СМИ
Если Венгрия и в дальнейшем будет блокировать открытие переговорных кластеров в процессе вступления Украины в ЕС, Молдова - которая начала переговоры одновременно с Украиной - может первой открыть кластер 1 "Основы".
Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
Двое дипломатов в Брюсселе и один чиновник Евросоюза подтвердили, что из-за позиции Будапешта рассматривается вариант начала переговоров с Молдовой независимо от Украины.
"Евросоюз делает все возможное, чтобы Венгрия остановила блокирование переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Продолжаются постоянные переговоры с участием сторон, осуществляется давление. Но, если блокирование продолжится, ориентировочно на осень 2025 года может быть запланирована соответствующая Межправительственная конференция с Молдовой - и открытие переговорного кластера 1 "Основы" для Молдовы", - отметил один из дипломатов.
Другой собеседник уточнил, что такая конференция может состояться уже в сентябре 2025 года. По словам чиновника ЕС, официального решения еще нет, но процедура вступления Молдовы формально не связана с украинской, поэтому такой сценарий вполне возможен.
Организационное решение о начале переговоров с Молдовой должно принять государство, председательствующее в Совете ЕС: до июля 2025 года это Польша, после - Дания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А таких країн котрі можуть мати свої жорсткі умови в ЕС зі зменьшенням кормової бази буде все більше і більше, тому час поки це само головне і можно остаточно прогавити свій потяг, що я бачу керманичей судячи з всього більш ніж влаштовує. Завжди йдуть по самому поганому сценарію.