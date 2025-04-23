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Новости Членство Украины в ЕС
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Молдова может опередить Украину во вступлении в ЕС из-за блокирования со стороны Венгрии, - СМИ

молдова,єс

Если Венгрия и в дальнейшем будет блокировать открытие переговорных кластеров в процессе вступления Украины в ЕС, Молдова - которая начала переговоры одновременно с Украиной - может первой открыть кластер 1 "Основы".

Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Двое дипломатов в Брюсселе и один чиновник Евросоюза подтвердили, что из-за позиции Будапешта рассматривается вариант начала переговоров с Молдовой независимо от Украины.

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"Евросоюз делает все возможное, чтобы Венгрия остановила блокирование переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Продолжаются постоянные переговоры с участием сторон, осуществляется давление. Но, если блокирование продолжится, ориентировочно на осень 2025 года может быть запланирована соответствующая Межправительственная конференция с Молдовой - и открытие переговорного кластера 1 "Основы" для Молдовы", - отметил один из дипломатов.

Другой собеседник уточнил, что такая конференция может состояться уже в сентябре 2025 года. По словам чиновника ЕС, официального решения еще нет, но процедура вступления Молдовы формально не связана с украинской, поэтому такой сценарий вполне возможен.

Организационное решение о начале переговоров с Молдовой должно принять государство, председательствующее в Совете ЕС: до июля 2025 года это Польша, после - Дания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двусторонние вопросы Украины с Венгрией не должны блокировать вступление в ЕС, - МИД

Автор: 

Венгрия (1947) Молдова (1872) членство в ЕС (1016)


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Так буває коли ти або працюєш з жорсткою реальністю і йдеш на компроміси або вийоп...ся перед усіма хто не рукоплеще тобі с очікуваним результатом.

А таких країн котрі можуть мати свої жорсткі умови в ЕС зі зменьшенням кормової бази буде все більше і більше, тому час поки це само головне і можно остаточно прогавити свій потяг, що я бачу керманичей судячи з всього більш ніж влаштовує. Завжди йдуть по самому поганому сценарію.
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23.04.2025 11:23 Ответить
З Польщею у нас "тьоркі" набагато щільніші, ніж з фіцорбанами, але Польща чомусь нас не блокує. У Польщі, певно, інша якась реальність.
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23.04.2025 11:29 Ответить
Польща не лялька кремля, а свої козирні аргументи може відкласти на останнок, коли вирішиться питання з фіцами і орбанами...тут розслаблятись не варто
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23.04.2025 12:35 Ответить
Так нас вище звинувачують, що нє уважілі вимоги ляльки крємля.
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23.04.2025 12:37 Ответить
та 72% українцям не треба ЄС ,в них 🤡 є...
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23.04.2025 11:36 Ответить
схоже, що якби не було Угорщини, то ЄС би її придумав. Це так зручно деколи не могти виступити єдиним фронтом
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23.04.2025 11:47 Ответить
Поки у владі Зелоноє Шапіто про вступ до ЄС всі будуть говорити як про майбутнє.
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23.04.2025 12:39 Ответить
блокування мадярів - то одне, головне, що у молдові керівники - не уйобки-скоморохи...
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23.04.2025 13:52 Ответить
Ну і що? Зате в нас є Боневтік, Єлдак, Татаров, Умеров, Арахамія... в них таких і близько немає.
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23.04.2025 16:28 Ответить
 
 