Молдова может опередить Украину во вступлении в ЕС из-за блокирования со стороны Венгрии, - СМИ

Если Венгрия и в дальнейшем будет блокировать открытие переговорных кластеров в процессе вступления Украины в ЕС, Молдова - которая начала переговоры одновременно с Украиной - может первой открыть кластер 1 "Основы".

Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Двое дипломатов в Брюсселе и один чиновник Евросоюза подтвердили, что из-за позиции Будапешта рассматривается вариант начала переговоров с Молдовой независимо от Украины.

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"Евросоюз делает все возможное, чтобы Венгрия остановила блокирование переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Продолжаются постоянные переговоры с участием сторон, осуществляется давление. Но, если блокирование продолжится, ориентировочно на осень 2025 года может быть запланирована соответствующая Межправительственная конференция с Молдовой - и открытие переговорного кластера 1 "Основы" для Молдовы", - отметил один из дипломатов.

Другой собеседник уточнил, что такая конференция может состояться уже в сентябре 2025 года. По словам чиновника ЕС, официального решения еще нет, но процедура вступления Молдовы формально не связана с украинской, поэтому такой сценарий вполне возможен.

Организационное решение о начале переговоров с Молдовой должно принять государство, председательствующее в Совете ЕС: до июля 2025 года это Польша, после - Дания.

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