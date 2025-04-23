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Новини Членство України в ЄС
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Молдова може випередити Україну у вступі до ЄС через блокування з боку Угорщини, - ЗМІ

молдова,єс

Якщо Угорщина й надалі блокуватиме відкриття переговорних кластерів у процесі вступу України до ЄС, Молдова - яка почала переговори одночасно з Україною - може першою відкрити кластер 1 "Основи".

Про це повідомила Європейська правда з посиланням на джерела у дипломатичних колах ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє дипломатів у Брюсселі та один чиновник Євросоюзу підтвердили, що через позицію Будапешта розглядається варіант початку переговорів з Молдовою незалежно від України.

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"Євросоюз робить все можливе, щоб Угорщина припинила блокування перемовин з Україною про вступ до ЄС. Тривають постійні перемовини за участю сторін, здійснюється тиск. Але, якщо блокування продовжиться, орієнтовно на осінь 2025 року може бути запланована відповідна Міжурядова конференція з Молдовою - і відкриття перемовного кластера 1 "Основи" для Молдови", - зазначив один із дипломатів.

Інший співрозмовник уточнив, що така конференція може відбутися вже у вересні 2025 року. За словами чиновника ЄС, офіційного рішення ще немає, але процедура вступу Молдови формально не пов’язана з українською, тому такий сценарій цілком можливий.

Організаційне рішення про початок переговорів із Молдовою має ухвалити держава, що головує в Раді ЄС: до липня 2025 року це Польща, після - Данія.

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Угорщина (2278) Молдова (2071) членство в ЄС (1252)


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Так буває коли ти або працюєш з жорсткою реальністю і йдеш на компроміси або вийоп...ся перед усіма хто не рукоплеще тобі с очікуваним результатом.

А таких країн котрі можуть мати свої жорсткі умови в ЕС зі зменьшенням кормової бази буде все більше і більше, тому час поки це само головне і можно остаточно прогавити свій потяг, що я бачу керманичей судячи з всього більш ніж влаштовує. Завжди йдуть по самому поганому сценарію.
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23.04.2025 11:23 Відповісти
З Польщею у нас "тьоркі" набагато щільніші, ніж з фіцорбанами, але Польща чомусь нас не блокує. У Польщі, певно, інша якась реальність.
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23.04.2025 11:29 Відповісти
Польща не лялька кремля, а свої козирні аргументи може відкласти на останнок, коли вирішиться питання з фіцами і орбанами...тут розслаблятись не варто
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23.04.2025 12:35 Відповісти
Так нас вище звинувачують, що нє уважілі вимоги ляльки крємля.
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23.04.2025 12:37 Відповісти
та 72% українцям не треба ЄС ,в них 🤡 є...
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23.04.2025 11:36 Відповісти
схоже, що якби не було Угорщини, то ЄС би її придумав. Це так зручно деколи не могти виступити єдиним фронтом
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23.04.2025 11:47 Відповісти
Поки у владі Зелоноє Шапіто про вступ до ЄС всі будуть говорити як про майбутнє.
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23.04.2025 12:39 Відповісти
блокування мадярів - то одне, головне, що у молдові керівники - не уйобки-скоморохи...
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23.04.2025 13:52 Відповісти
Ну і що? Зате в нас є Боневтік, Єлдак, Татаров, Умеров, Арахамія... в них таких і близько немає.
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23.04.2025 16:28 Відповісти
 
 