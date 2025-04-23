Молдова може випередити Україну у вступі до ЄС через блокування з боку Угорщини, - ЗМІ
Якщо Угорщина й надалі блокуватиме відкриття переговорних кластерів у процесі вступу України до ЄС, Молдова - яка почала переговори одночасно з Україною - може першою відкрити кластер 1 "Основи".
Про це повідомила Європейська правда з посиланням на джерела у дипломатичних колах ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
Двоє дипломатів у Брюсселі та один чиновник Євросоюзу підтвердили, що через позицію Будапешта розглядається варіант початку переговорів з Молдовою незалежно від України.
"Євросоюз робить все можливе, щоб Угорщина припинила блокування перемовин з Україною про вступ до ЄС. Тривають постійні перемовини за участю сторін, здійснюється тиск. Але, якщо блокування продовжиться, орієнтовно на осінь 2025 року може бути запланована відповідна Міжурядова конференція з Молдовою - і відкриття перемовного кластера 1 "Основи" для Молдови", - зазначив один із дипломатів.
Інший співрозмовник уточнив, що така конференція може відбутися вже у вересні 2025 року. За словами чиновника ЄС, офіційного рішення ще немає, але процедура вступу Молдови формально не пов’язана з українською, тому такий сценарій цілком можливий.
Організаційне рішення про початок переговорів із Молдовою має ухвалити держава, що головує в Раді ЄС: до липня 2025 року це Польща, після - Данія.
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А таких країн котрі можуть мати свої жорсткі умови в ЕС зі зменьшенням кормової бази буде все більше і більше, тому час поки це само головне і можно остаточно прогавити свій потяг, що я бачу керманичей судячи з всього більш ніж влаштовує. Завжди йдуть по самому поганому сценарію.