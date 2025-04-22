Єврокомісія про вступ України до ЄС: Україна проводить скринінг із безпрецедентною швидкістю

Процес скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС у межах переговорів про вступ відбувається рекордно швидко.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"У випадку з Україною ми застосовуємо пришвидшену процедуру - скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю. Це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами, аби забезпечити максимально ефективне проходження цього етапу", - зазначає Мерсьє.

Він наголосив, що ЄС застосовує пришвидшену процедуру, а темпи скринінгу, який триває з червня 2024 року, є найвищими в історії розширення.

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"Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства в ЄС. Наразі ми перебуваємо в процесі проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС", - зазначив речник.

Нагадаємо, що відкриття цього кластеру наразі блокує Угорщина, висуваючи додаткові вимоги щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Переговори з цього приводу тривають у Раді ЄС.

Єврокомісія запевняє, що й надалі надає Україні всебічну підтримку - технічну, політичну та фінансову.

Нещодавно повідомлялося, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна нині демонструє найшвидший темп євроінтеграції серед усіх країн, які коли-небудь прагнули вступити до Європейського Союзу.

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