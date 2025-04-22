Еврокомиссия о вступлении Украины в ЕС: Украина проводит скрининг с беспрецедентной скоростью
Процесс скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС в рамках переговоров о вступлении происходит рекордно быстро.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"В случае с Украиной мы применяем ускоренную процедуру - скрининг происходит с беспрецедентной скоростью. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству экспертов Еврокомиссии с украинскими партнерами, чтобы обеспечить максимально эффективное прохождение этого этапа", - отмечает Мерсье.
Он отметил, что ЕС применяет ускоренную процедуру, а темпы скрининга, который длится с июня 2024 года, являются самыми высокими в истории расширения.
"Украина демонстрирует стабильный прогресс на пути к членству в ЕС. Сейчас мы находимся в процессе проведения двустороннего скрининга по различным тематическим кластерам права ЕС", - отметил спикер.
Напомним, что открытие этого кластера пока блокирует Венгрия, выдвигая дополнительные требования относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Переговоры по этому поводу продолжаются в Совете ЕС.
Еврокомиссия уверяет, что и в дальнейшем оказывает Украине всестороннюю поддержку - техническую, политическую и финансовую.
Недавно сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина сейчас демонстрирует самый быстрый темп евроинтеграции среди всех стран, которые когда-либо стремились вступить в Европейский Союз.
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