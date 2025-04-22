РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14622 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
4 287 6

Еврокомиссия о вступлении Украины в ЕС: Украина проводит скрининг с беспрецедентной скоростью

Помощь Украине от Европы

Процесс скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС в рамках переговоров о вступлении происходит рекордно быстро.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"В случае с Украиной мы применяем ускоренную процедуру - скрининг происходит с беспрецедентной скоростью. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству экспертов Еврокомиссии с украинскими партнерами, чтобы обеспечить максимально эффективное прохождение этого этапа", - отмечает Мерсье.

Он отметил, что ЕС применяет ускоренную процедуру, а темпы скрининга, который длится с июня 2024 года, являются самыми высокими в истории расширения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина демонстрирует самый быстрый темп на пути в ЕС среди всех стран-кандидатов, - Шмыгаль

"Украина демонстрирует стабильный прогресс на пути к членству в ЕС. Сейчас мы находимся в процессе проведения двустороннего скрининга по различным тематическим кластерам права ЕС", - отметил спикер.

Напомним, что открытие этого кластера пока блокирует Венгрия, выдвигая дополнительные требования относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Переговоры по этому поводу продолжаются в Совете ЕС.

Еврокомиссия уверяет, что и в дальнейшем оказывает Украине всестороннюю поддержку - техническую, политическую и финансовую.

Недавно сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина сейчас демонстрирует самый быстрый темп евроинтеграции среди всех стран, которые когда-либо стремились вступить в Европейский Союз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перспектива вступления Украины и Молдовы в ЕС до 2030 года является реалистичной, - еврокомиссар Кос

Автор: 

Украина (44946) членство в ЕС (1016) Евросоюз (17124)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От не можуть бюрократи людською мовою розмовляти: скринінг, булінг, спанкінг...
показать весь комментарий
22.04.2025 14:36 Ответить
Якби ще не оті, Оманські в Урядовому кварталі з помічниками ригоАНАЛІВ, що зливають ****** його вагнерівців??? Ось де, питання у членів ЄС до України!!
показать весь комментарий
22.04.2025 14:38 Ответить
ми вже принтер у верховній зраді бачили у 2019. Результати зараз пожинаємо
показать весь комментарий
22.04.2025 14:59 Ответить
Фуїнінг, блазень не випустив голову комітету ЕР Гончаренка на засідання
показать весь комментарий
22.04.2025 15:10 Ответить
А Україні потрібно зараз до того ЕС?
показать весь комментарий
22.04.2025 15:21 Ответить
Та Україні тільки мацковський блазень потрібен
показать весь комментарий
22.04.2025 15:54 Ответить
 
 