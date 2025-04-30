У Єврокомісії прокоментували можливість відокремлення України та Молдови на шляху до членства в ЄС: Ми не вимагаємо цього
Європейська комісія не вимагає і не ініціює прийняття рішення з розділення переговорного процесу щодо вступу до ЄС для України та Молдови.
Про це під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами речника, просування держав-кандидатів на шляху до членства в ЄС залежить виключно від держав-членів ЄС. Лише вони мають повноваження вирішити, чи вести переговори окремо з кожною країною.
"Дозвольте мені прояснити ситуацію… Це справа держав-членів, якщо вони хочуть розділити (Україну та Молдову під час перемовин про вступ до ЄС, - ред.). Ми не вимагаємо цього заздалегідь і проактивно... Отже, якщо країни-члени хочуть цього, то вони можуть обговорити це питання і домовитися", - сказав Мерсьє.
Він зазначив, що зі свого боку Єврокомісія готова підтримати будь-яке рішення країн-членів і продовжує надавати Україні та Молдові технічну, фінансову і політичну допомогу для просування реформ.
"Перший кластер, як для України, так і для Молдови, може бути відкритий, щойно будуть виконані всі критерії. Але знову ж таки, коли йдеться про остаточне рішення щодо відкриття цього кластера, воно – в руках країн-членів", - заявив речник ЄК.
Нагадаємо, що раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Europa Libera Moldova заявила, що ЄС розглядає можливість продовжити переговори про вступ Молдови окремо від України через спротив Угорщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то, нахєра тоді ляпати язиком?