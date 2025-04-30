У Єврокомісії прокоментували можливість відокремлення України та Молдови на шляху до членства в ЄС: Ми не вимагаємо цього

Європейська комісія не вимагає і не ініціює прийняття рішення з розділення переговорного процесу щодо вступу до ЄС для України та Молдови.

Про це під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами речника, просування держав-кандидатів на шляху до членства в ЄС залежить виключно від держав-членів ЄС. Лише вони мають повноваження вирішити, чи вести переговори окремо з кожною країною.

"Дозвольте мені прояснити ситуацію… Це справа держав-членів, якщо вони хочуть розділити (Україну та Молдову під час перемовин про вступ до ЄС, - ред.). Ми не вимагаємо цього заздалегідь і проактивно... Отже, якщо країни-члени хочуть цього, то вони можуть обговорити це питання і домовитися", - сказав Мерсьє.

Він зазначив, що зі свого боку Єврокомісія готова підтримати будь-яке рішення країн-членів і продовжує надавати Україні та Молдові технічну, фінансову і політичну допомогу для просування реформ.

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"Перший кластер, як для України, так і для Молдови, може бути відкритий, щойно будуть виконані всі критерії. Але знову ж таки, коли йдеться про остаточне рішення щодо відкриття цього кластера, воно – в руках країн-членів", - заявив речник ЄК.

Нагадаємо, що раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Europa Libera Moldova заявила, що ЄС розглядає можливість продовжити переговори про вступ Молдови окремо від України через спротив Угорщини.

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