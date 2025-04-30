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Новости Членство Украины в ЕС
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В Еврокомиссии прокомментировали возможность отделения Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС: Мы не требуем этого

В Еврокомиссии прокомментировали возможность отделения Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС

Европейская комиссия не требует и не инициирует принятие решения по разделению переговорного процесса по вступлению в ЕС для Украины и Молдовы.

Об этом во время брифинга заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера, продвижение государств-кандидатов на пути к членству в ЕС зависит исключительно от государств-членов ЕС. Только они имеют полномочия решить, вести ли переговоры отдельно с каждой страной.

"Позвольте мне прояснить ситуацию... Это дело государств-членов, если они хотят разделить (Украину и Молдову во время переговоров о вступлении в ЕС, - ред.). Мы не требуем этого заранее и проактивно... Итак, если страны-члены хотят этого, то они могут обсудить этот вопрос и договориться", - сказал Мерсье.

Он отметил, что со своей стороны Еврокомиссия готова поддержать любое решение стран-членов и продолжает предоставлять Украине и Молдове техническую, финансовую и политическую помощь для продвижения реформ.

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"Первый кластер, как для Украины, так и для Молдовы, может быть открыт, как только будут выполнены все критерии. Но опять же, когда речь идет об окончательном решении об открытии этого кластера, оно - в руках стран-членов", - заявил представитель ЕК.

Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Europa Libera Moldova заявила, что ЕС рассматривает возможность продолжить переговоры о вступлении Молдовы отдельно от Украины из-за сопротивления Венгрии.

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Автор: 

Молдова (1873) членство в ЕС (1019) Евросоюз (17135)


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30.04.2025 18:08 Ответить
Європейська комісія не вимагає і не ініціює прийняття рішення

то, нахєра тоді ляпати язиком?
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30.04.2025 18:16 Ответить
 
 