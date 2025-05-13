Молдова може завершити переговори щодо вступу до ЄС до кінця 2027 року, - Санду

Молдова може завершити переговори щодо вступу до Європейського Союзу до кінця 2027 року, після чого розпочнеться етап ратифікації угоди країнами-членами ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TV8, про це розповіла президентка Молдови Мая Санду.

Вона зазначила, що завершення цього етапу можливе до закінчення мандату нинішнього складу Єврокомісії.

"Я вважаю, що реальний термін - завершити переговори до кінця 2027 року. Після цього, 2028 року, розпочнеться період, коли всі країни мають висловитися про підтримку та ратифікацію нашої угоди", - додала Санду.

Вона нагадала, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, яка нещодавно відвідала Кишинів, вказувала на те, що Молдова просувається швидше за інші держави-кандидати з усіх аспектів євроінтеграції.

"Це реально, але це залежить від нас. Брюссель говорив це неодноразово і голосами різних чиновників. Зараз усе в наших руках. Питання полягає в тому, який вибір ми зробимо на парламентських виборах, оскільки все залежить від підтримки парламенту та парламентської більшості", - наголосила Санду.

На думку президентки Молдови, наступний склад законодавчого органу може стати "парламентом європейської інтеграції", якщо більшість депутатів підтримають цей курс.

"Саме в мандаті наступного парламенту може відбутися євроінтеграція. Інакше цей парламент все поверне назад і поховає євроінтеграцію", - підсумувала Санду.

Нагадаємо, що раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Europa Libera Moldova заявила, що ЄС розглядає можливість продовжити переговори про вступ Молдови окремо від України через спротив Угорщини.

Своєю чергою посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зауважила, що Європейський Союз не розглядає розділення процесів вступу України та Молдови до об'єднання.