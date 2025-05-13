УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10826 відвідувачів онлайн
Новини Вступ Молдови в ЄС
549 6

Молдова може завершити переговори щодо вступу до ЄС до кінця 2027 року, - Санду

Санду про вступ Молдови до ЄС

Молдова може завершити переговори щодо вступу до Європейського Союзу до кінця 2027 року, після чого розпочнеться етап ратифікації угоди країнами-членами ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TV8, про це розповіла президентка Молдови Мая Санду.

Вона зазначила, що завершення цього етапу можливе до закінчення мандату нинішнього складу Єврокомісії.

"Я вважаю, що реальний термін - завершити переговори до кінця 2027 року. Після цього, 2028 року, розпочнеться період, коли всі країни мають висловитися про підтримку та ратифікацію нашої угоди", - додала Санду.

Вона нагадала, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, яка нещодавно відвідала Кишинів, вказувала на те, що Молдова просувається швидше за інші держави-кандидати з усіх аспектів євроінтеграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Єврокомісії прокоментували можливість відокремлення України та Молдови на шляху до членства в ЄС: Ми не вимагаємо цього

"Це реально, але це залежить від нас. Брюссель говорив це неодноразово і голосами різних чиновників. Зараз усе в наших руках. Питання полягає в тому, який вибір ми зробимо на парламентських виборах, оскільки все залежить від підтримки парламенту та парламентської більшості", - наголосила Санду.

На думку президентки Молдови, наступний склад законодавчого органу може стати "парламентом європейської інтеграції", якщо більшість депутатів підтримають цей курс.

"Саме в мандаті наступного парламенту може відбутися євроінтеграція. Інакше цей парламент все поверне назад і поховає євроінтеграцію", - підсумувала Санду.

Нагадаємо, що раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Europa Libera Moldova заявила, що ЄС розглядає можливість продовжити переговори про вступ Молдови окремо від України через спротив Угорщини.

Також читайте: Молдова може випередити Україну у вступі до ЄС через блокування з боку Угорщини, - ЗМІ

Своєю чергою посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зауважила, що Європейський Союз не розглядає розділення процесів вступу України та Молдови до об'єднання.

Автор: 

Молдова (2117) членство в ЄС (1355) Мая Санду (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молдова 100% ранійше вступить до ЕС враховуючи її географічне положення втч сусідство з країнами ЕС які не проти та і сам розмір країни яку ЕС безболісно проковтне і інтегрує.

Чого нажаль с Україної так швидко не вийде-дуже багато протиріч, навіть якщо подивитися останні дебати на майбутне президентське крісло двох головних кандидатів Польші і як вони ставляться до України. Один взагалі так і каже на тверезому оці що Україна то загроза ЕС і краще хай вона буде буфером. Аналогічна ситуація у Румунії не вже про мадьярів та словаків.

Тому це буде дуже і дуже довгий процесс і не факт що він закінчится в найближчому майбутньому коли у України наприклад встануть гострі субєктні питання, накшталт як у Турції.
показати весь коментар
13.05.2025 15:23 Відповісти
Боюся у Молдови нема стільки часу бо в Румунії до владиприходить пропарашний неофашист.
показати весь коментар
13.05.2025 15:37 Відповісти
Судя по тому кто сейчас в Европах к власти приходит шансы конечно будут, но в составе Румынии.
показати весь коментар
13.05.2025 15:42 Відповісти
Пока существует Русня, Молдова НИКОГДА не вступит в ЕС, и НЕ мечтайте. В том числе Украина НИКОГДА не будет членом ЕС, максимум - безвизовый режим на 90 дней+ экономическое пространство и не более того. Никто вас не примет в ЕС, здесь дураков нет. Мурыжить будут вас и укажут на место БУФЕРНОЙ страны, зарубите себе на носу и исходите из этой данности.
показати весь коментар
13.05.2025 15:50 Відповісти
В Молдові менше крадіїв,та корупціонерів. Мають шанс !
показати весь коментар
13.05.2025 16:34 Відповісти
 
 