Молдова может завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2027 года, - Санду

Молдова может завершить переговоры по вступлению в Европейский Союз до конца 2027 года, после чего начнется этап ратификации соглашения странами-членами ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV8, об этом рассказала президент Молдовы Майя Санду.

Она отметила, что завершение этого этапа возможно до окончания мандата нынешнего состава Еврокомиссии.

"Я считаю, что реальный срок - завершить переговоры до конца 2027 года. После этого, в 2028 году, начнется период, когда все страны должны высказаться о поддержке и ратификации нашего соглашения", - добавила Санду.

Она напомнила, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, которая недавно посетила Кишинев, указывала на то, что Молдова продвигается быстрее других государств-кандидатов по всем аспектам евроинтеграции.

"Это реально, но это зависит от нас. Брюссель говорил это неоднократно и голосами разных чиновников. Сейчас все в наших руках. Вопрос заключается в том, какой выбор мы сделаем на парламентских выборах, поскольку все зависит от поддержки парламента и парламентского большинства", - подчеркнула Санду.

По мнению президента Молдовы, следующий состав законодательного органа может стать "парламентом европейской интеграции", если большинство депутатов поддержат этот курс.

"Именно в мандате следующего парламента может произойти евроинтеграция. Иначе этот парламент все вернет назад и похоронит евроинтеграцию", - подытожила Санду.

Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Europa Libera Moldova заявила, что ЕС рассматривает возможность продолжить переговоры о вступлении Молдовы отдельно от Украины из-за сопротивления Венгрии.

В свою очередь посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что Европейский Союз не рассматривает разделение процессов вступления Украины и Молдовы в объединение.