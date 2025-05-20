РУС
Новости
2 080 26

Зеленский предлагает ВР создать два специализированных админсуда

Новые специализированные админсуды. Что предлагает Зеленский

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о создании Специализированного окружного и апелляционного админсудов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

"Проект Закона разработан во исполнение требований Конституции Украины, Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно правовых основ образования и функционирования Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда" для начала деятельности упомянутых судов", - говорится в пояснительной записке.

29 апреля 2025 года Высший совет правосудия утвердил консультативное заключение по проекту Закона Украины "О создании Специализированного окружного административного суда, Специализированного апелляционного административного суда", отметив, что законопроект поддержан, "осознавая важность утверждения верховенства права в Украине, соблюдения принципа доступа граждан к правосудию, евроинтеграционных процессов Украины".

Зеленский Владимир (21714) суд (25200)
Топ комментарии
+27
Один суд проти Порошенка, другий проти Кличка.
20.05.2025 13:21 Ответить
+13
Хто про що, а вшивий про баню
20.05.2025 13:20 Ответить
+13
І обом він буде вдавати вказівки? Сенс в цьому корумпованому бардаку?
20.05.2025 13:23 Ответить
Тоді треба ще один - проти Атрошенко
20.05.2025 13:41 Ответить
Ці всі суди мають назву печерський приватний суд, який виконує замовлення друзів 95 кварталу
20.05.2025 14:48 Ответить
Цей суд завжди виконував замовлення, незалежно від влади. І Порох сам, замість того, щоб передушити це кубло, користувався ним. А воно он як обернулось...
20.05.2025 15:09 Ответить
Стісняюсь спитать: а на кому будуть "спеціалізуватись" (тобто, кого будуть "доїти") ці суди?
20.05.2025 13:21 Ответить
І обом він буде вдавати вказівки? Сенс в цьому корумпованому бардаку?
20.05.2025 13:23 Ответить
Закони пише Шмигаль, а судити буде Портнов?
20.05.2025 13:26 Ответить
Окружний? - Вовк вже готовий очолити?
20.05.2025 13:29 Ответить
Ви спитаєте звідки у ЗЄ такі ідеї?

Так Портнов повернувся в Україну. 😎

От ніколи такого не було, щоб з вишиватниками керували вороги України, і от знов.
20.05.2025 13:31 Ответить
"усвідомлюючи важливість утвердження верховенства права в Україні, дотримання принципу доступу громадян до правосуддя" - це така витончена форма знущання над громадянами?
Ще раз нагадати нам про верховенство права та правосуддя?
20.05.2025 13:34 Ответить
овощ мав один окружний суд, а зелене їбанько - воно величне, йому треба одразу два!!
20.05.2025 13:36 Ответить
Зеленський , займись озброєнням української арміі ,
а не судами , які будуть знущатися над оппозіціонерами
і генералами ( по твоїй указці) !

20.05.2025 13:37 Ответить
Або як раніше їдь по халявній путівці, разом з ОП, в очікуванні суду за діяльність проти народу України
20.05.2025 14:54 Ответить
Під вивіскою «євроінтеграційних процесів» Зєшобло вперто просуває Україно до мокшандії методами ЯнукОвоча.
20.05.2025 13:37 Ответить
Чергова годувальниця для ОПовських суддів! Не всіх кацапських суддів татаров з єрмаком ще працевлаштували? 🤬
20.05.2025 13:40 Ответить
Суддів *****. Поголов'я треба скорочувати, а не розмножувати.
20.05.2025 13:43 Ответить
Тому і створюють нову структуру щоб більш надійно контролювати
20.05.2025 14:46 Ответить
Ідіот,організовуй трибунал для військових злочинців.
20.05.2025 13:44 Ответить
Спецсуд,спецтарифы,спецоправдательные приговоры для спецлюдей спецквартала.
20.05.2025 13:45 Ответить
и повысь ещё полицаям и судьям зарплату дебил, у тебя же наших денег доуя
20.05.2025 13:46 Ответить
https://x.com/13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13

Hellis@13Hellis_13



Шедевр
20.05.2025 13:49 Ответить
Один- для вовка, другий - для аблова
20.05.2025 14:17 Ответить
Мабуть гроші закінчуються, а так по перше виплати за посаду, а вдруге ще одна управляємая структура, що приносить доход
20.05.2025 14:43 Ответить
Больше судов - зеленых и разных!
20.05.2025 14:49 Ответить
 
 