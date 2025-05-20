Зеленский предлагает ВР создать два специализированных админсуда
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о создании Специализированного окружного и апелляционного админсудов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
"Проект Закона разработан во исполнение требований Конституции Украины, Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно правовых основ образования и функционирования Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда" для начала деятельности упомянутых судов", - говорится в пояснительной записке.
29 апреля 2025 года Высший совет правосудия утвердил консультативное заключение по проекту Закона Украины "О создании Специализированного окружного административного суда, Специализированного апелляционного административного суда", отметив, что законопроект поддержан, "осознавая важность утверждения верховенства права в Украине, соблюдения принципа доступа граждан к правосудию, евроинтеграционных процессов Украины".
Так Портнов повернувся в Україну. 😎
От ніколи такого не було, щоб з вишиватниками керували вороги України, і от знов.
Ще раз нагадати нам про верховенство права та правосуддя?
а не судами , які будуть знущатися над оппозіціонерами
і генералами ( по твоїй указці) !
