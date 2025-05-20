УКР
Новини
2 080 26

Зеленський пропонує ВР створити два спеціалізовані адмінсуди

Нові спеціалізовані адмінсуди. Що пропонує Зеленський

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про створення Спеціалізованого окружного та апеляційного адмінсудів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"Проєкт Закону розроблено на виконання вимог Конституції України, Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких інших законодавчих актів України щодо правових засад утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду" для започаткування діяльності згаданих судів", - йдеться в пояснювальній записці.

29 квітня 2025 року Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо проєкту Закону України "Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду", зазначивши, що законопроєкт підтримано, "усвідомлюючи важливість утвердження верховенства права в Україні, дотримання принципу доступу громадян до правосуддя, євроінтеграційних процесів України".

Зеленський Володимир (25253) суд (11820)
20.05.2025 13:21 Відповісти
20.05.2025 13:20 Відповісти
20.05.2025 13:23 Відповісти
Хто про що, а вшивий про баню
20.05.2025 13:20 Відповісти
Один суд проти Порошенка, другий проти Кличка.
20.05.2025 13:21 Відповісти
Тоді треба ще один - проти Атрошенко
20.05.2025 13:41 Відповісти
Ці всі суди мають назву печерський приватний суд, який виконує замовлення друзів 95 кварталу
20.05.2025 14:48 Відповісти
Цей суд завжди виконував замовлення, незалежно від влади. І Порох сам, замість того, щоб передушити це кубло, користувався ним. А воно он як обернулось...
20.05.2025 15:09 Відповісти
Стісняюсь спитать: а на кому будуть "спеціалізуватись" (тобто, кого будуть "доїти") ці суди?
20.05.2025 13:21 Відповісти
І обом він буде вдавати вказівки? Сенс в цьому корумпованому бардаку?
20.05.2025 13:23 Відповісти
Закони пише Шмигаль, а судити буде Портнов?
20.05.2025 13:26 Відповісти
Окружний? - Вовк вже готовий очолити?
20.05.2025 13:29 Відповісти
Ви спитаєте звідки у ЗЄ такі ідеї?

Так Портнов повернувся в Україну. 😎

От ніколи такого не було, щоб з вишиватниками керували вороги України, і от знов.
20.05.2025 13:31 Відповісти
"усвідомлюючи важливість утвердження верховенства права в Україні, дотримання принципу доступу громадян до правосуддя" - це така витончена форма знущання над громадянами?
Ще раз нагадати нам про верховенство права та правосуддя?
20.05.2025 13:34 Відповісти
овощ мав один окружний суд, а зелене їбанько - воно величне, йому треба одразу два!!
20.05.2025 13:36 Відповісти
Зеленський , займись озброєнням української арміі ,
а не судами , які будуть знущатися над оппозіціонерами
і генералами ( по твоїй указці) !

20.05.2025 13:37 Відповісти
Або як раніше їдь по халявній путівці, разом з ОП, в очікуванні суду за діяльність проти народу України
20.05.2025 14:54 Відповісти
Під вивіскою «євроінтеграційних процесів» Зєшобло вперто просуває Україно до мокшандії методами ЯнукОвоча.
20.05.2025 13:37 Відповісти
Чергова годувальниця для ОПовських суддів! Не всіх кацапських суддів татаров з єрмаком ще працевлаштували? 🤬
20.05.2025 13:40 Відповісти
Суддів *****. Поголов'я треба скорочувати, а не розмножувати.
20.05.2025 13:43 Відповісти
Тому і створюють нову структуру щоб більш надійно контролювати
20.05.2025 14:46 Відповісти
Ідіот,організовуй трибунал для військових злочинців.
20.05.2025 13:44 Відповісти
Спецсуд,спецтарифы,спецоправдательные приговоры для спецлюдей спецквартала.
20.05.2025 13:45 Відповісти
и повысь ещё полицаям и судьям зарплату дебил, у тебя же наших денег доуя
20.05.2025 13:46 Відповісти
https://x.com/13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13

Hellis@13Hellis_13



Шедевр
20.05.2025 13:49 Відповісти
Один- для вовка, другий - для аблова
20.05.2025 14:17 Відповісти
Мабуть гроші закінчуються, а так по перше виплати за посаду, а вдруге ще одна управляємая структура, що приносить доход
20.05.2025 14:43 Відповісти
Больше судов - зеленых и разных!
20.05.2025 14:49 Відповісти
 
 