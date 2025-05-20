Зеленський пропонує ВР створити два спеціалізовані адмінсуди

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про створення Спеціалізованого окружного та апеляційного адмінсудів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

"Проєкт Закону розроблено на виконання вимог Конституції України, Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких інших законодавчих актів України щодо правових засад утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду" для започаткування діяльності згаданих судів", - йдеться в пояснювальній записці.

29 квітня 2025 року Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо проєкту Закону України "Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду", зазначивши, що законопроєкт підтримано, "усвідомлюючи важливість утвердження верховенства права в Україні, дотримання принципу доступу громадян до правосуддя, євроінтеграційних процесів України".

