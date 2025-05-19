Литва подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі на Білорусь через спровоковану міграційну кризу

Литва подала позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка через міграційну кризу, яку країна вважає порушенням міжнародного права.

Мовник зазначає, що у позові МЗС Литви йдеться про порушення Білоруссю міжнародних зобов’язань за Протоколом ООН проти незаконного перевезення мігрантів сушею, морем і повітрям.

"З 2021 року Литва зіштовхується з безпрецедентним напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі. Зібрані литовськими органами докази підтверджують пряму участь білоруського режиму в організації цього потоку", – йдеться у заяві МЗС.

Як зазначається, держпідприємства Білорусі значно збільшили кількість авіарейсів із Близького Сходу та інших регіонів, а також організовували візи й житло для прибулих мігрантів.

Крім того, після прибуття в Білорусь багато мігрантів супроводжувалися силами безпеки до литовського кордону і примушувалися до його незаконного перетину – часто в небезпечних і загрозливих для життя умовах.

Литва намагалася врегулювати проблему з Білоруссю

МЗС країни також заявляє, що попри численні запити про співпрацю, білоруська прикордонна служба відмовилася співпрацювати з литовською стороною для припинення цих нелегальних перетинів.

"Литва розцінює такі дії як цілеспрямовану спробу білоруського режиму використати міграцію як інструмент політичного тиску на Литву та Європейський Союз у відповідь на їхню підтримку демократії в Білорусі та запровадження санкцій за порушення прав людини", – йдеться у заяві.

Через відсутність прогресу у двосторонніх переговорах щодо врегулювання спору про порушення Протоколу, Литва звернулася до Міжнародного суду ООН для притягнення Білорусі до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Литва вимагає відшкодування

Литовська сторона вимагає повного відшкодування завданої шкоди, зокрема витрат на облаштування кордону, а також гарантій того, що подібні дії не повторяться.

За даними Державної прикордонної служби країни, з початку міграційної кризи литовські прикордонники запобігли незаконному перетину кордону з боку Білорусі з боку 23,6 тисячі іноземців. Частина з них намагалася перетнути кордон неодноразово.

Що передувало

Нагадаємо, штучна міграційна криза на східних кордонах балтійських держав виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади – після жорсткої реакції цих країн на репресії у Білорусі та примусову посадку у Мінську авіарейсу задля арешту опозиційного блогера.

Попри посилений захист кордонів, проблема не зникає остаточно та час від часу загострюється як для Польщі, так і Латвії з Литвою.

З початку 2025 року в Литву не пропустили 628 нелегальних мігрантів. Торік зафіксовано понад тисячу спроб перетнути кордон з Білорусі в недозволених місцях.