Путін може напасти на Литву чи Польщу, якщо війна в Україні закінчиться, - Bild

Росія може напасти на НАТО. Bild наводить подробиці

На Заході побоюються, що Росія може атакувати Польщу чи Литву в разі закінчення війни проти України.

Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.

"У разі закінчення бойових дій в Україні загроза для нас зросте", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Близько 800 тисяч російських солдатів у разі перемир'я не вирушать додому, каже Певкур, а матимуть нові накази. З ним згодні й спецслужби. Як стало відомо Bild, у разі перемир'я західні розвідки побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії та Норвегії, а також до балтійських країн і до Білорусі, тобто майже на кордон із Польщею.

Також читайте: Схоже, РФ не запускала вночі міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Не виключена нештатна ситуація, - Defense Express

За даними спецслужб, вже є плани щодо цього, а за останні місяці Росія підготувала і відповідну інфраструктуру. Реалізувати їх поки що заважає лише війна в Україні.

Джерело видання стверджує, що якщо перемир'я відбудеться найближчим часом і Росія буде впевнена в його надійності, вона може перекинути війська до Білорусі під час навчань "Захід-2025". При цьому, нагадує джерело, Росія використала військові маневри в Білорусі як привід для розміщення армії поблизу українських кордонів у 2021 році. На цей раз можливі цілі - Литва чи Польща.

Читайте також: Розмова Трампа та Путіна може мати вирішальне значення у війні РФ проти України, - CNN

"Звичайно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але треба чесно сказати: якщо війна продовжиться, "Захід-2025" залишаться лише маневрами, оскільки ключові сили будуть зайняті в іншому місці. Якщо ж вона закінчиться на умовах Росії, "Захід" може стати початком нової війни проти нас", - цитує видання анонімного чиновника.

"Росія сприймає слабкість як можливість нових завоювань. Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім Україна. Якщо ми дамо Путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території, він вибере собі наступну, більшу мету", - додав інший співрозмовник.

Читайте: Комюніке саміту НАТО в Гаазі може бути "надзвичайно коротким" та без пункту про загрозу РФ, - NOS

+25
То потрібно шоб не закінчувалась?
19.05.2025 14:39 Відповісти
+22
Якщо закінчиться захопленням України - то неодмінно нападе.
Якщо закінчиться тимчасовим перемир'ям - буде готуватись до наступного нападу на Україну.
А от якщо закінчиться пі3дюлями свинособакам - то ні на кого воно вже не нападе.
19.05.2025 14:40 Відповісти
+21
Марафон головного мозку. Може відразу до Сахаліну?
19.05.2025 14:51 Відповісти
То потрібно шоб не закінчувалась?
19.05.2025 14:39 Відповісти
Очільник німецької розвідки саме так і сказав
19.05.2025 14:42 Відповісти
Ніякого закінчення, поки не заженемо кацапів за урал! Потрібно ще більше згуртуватися для цього!
19.05.2025 14:48 Відповісти
Марафон головного мозку. Може відразу до Сахаліну?
19.05.2025 14:51 Відповісти
Вже женеш разом з дітьми і родичами.
19.05.2025 16:32 Відповісти
то потрібно щоб закінчилась разом з кацапами.
19.05.2025 14:50 Відповісти
На війні мають властивість закінчуватись сили обох сторін. І швидше закічаться ті, у кого їх менше.
19.05.2025 15:04 Відповісти
Диванні вояки в більшості своїй цього не розуміють.
19.05.2025 15:45 Відповісти
Я думаю вони мали на увазі що війна в Україні закінчиться капітуляцією України яку чомусь називають перемир'ям. Бо зараз заборонено даже говорити слово війна, капітуляція, вбивство, тероризм, якщо це стосується рашистів. Зараз з'вились нові слова типу зелені чоловічки, агресія, гібридний мир, мирна угода, Так почитаєш новини і історію через років 50 і не повіриш що на території України були мільйонні жертви, стерті в нуль величезні міста, підірвані величезні греблі і електростанції, згвалтовані і замучені і вбиті десятки тисяч жінок, дітей і мирних людей. А так всього навсього була якась невелика агресія між згідними і не згідними зеленими чоловічками яка закінчилась мирною угодою без притензій один до одного
19.05.2025 16:15 Відповісти
Якщо закінчиться захопленням України - то неодмінно нападе.
Якщо закінчиться тимчасовим перемир'ям - буде готуватись до наступного нападу на Україну.
А от якщо закінчиться пі3дюлями свинособакам - то ні на кого воно вже не нападе.
19.05.2025 14:40 Відповісти
не факт, може биканути і Європу, шоб ті обгидилися і самі Україну сдали.
19.05.2025 14:44 Відповісти
чем? У ***** ничего не осталось ни техники ни людей желающих снова засунуть свой зад в мясорубку . Эту авантюру с нападением на Польшу или Литву можно осуществить только если Китай захочет оплатить войнушку . Потому что лайтовых санкций не будет танкеры с нефтью попадут под полный запрет. Это ********** пропаганда о том что он сможет на кого то напасть имеет цель запугать и остановить поставки оружия и поддержи из этих стран
19.05.2025 16:50 Відповісти
м'яса ще й як лишилося, а якшо взяти до уваги, шо грабувати вони будуть на вщент зруйнований Вугледар, а цілком цілі і заможні європейські міста - то буде черга з бажаючих.
техніки не те шоб зовсім не лишилося, але як показала практика сотанніх 1-1,5 війни, її виявляється і не треба багато. достатньо лише банду озброєних ураканів на мопедах чи баггі, шоб вклинитися на десятки кіломітрів в територію супротивника, за умови відсутності суцільної лінії фронту та суцільного мінування території на кіломитри вглиб.
для цієї задачі вистачить і 100-200 тищ. голів. а їх лише на фронті з Україною під мільйон.
19.05.2025 17:41 Відповісти
Та то фігня, а от погрожувати з темної пітерської підворітні, ********** двостволкою буде завжди.
19.05.2025 14:42 Відповісти
не сціть , ви ж в нато
19.05.2025 14:44 Відповісти
такам чином, війна в України закінитись не повинна?
19.05.2025 14:46 Відповісти
війна повинна закінчитись разом з кацапією.
19.05.2025 14:51 Відповісти
Ну план Европи вже давно всім відомий. Тянути стільки скільки потрібно поки вона в міру своїх бюрократій спробує переозброїтися і стати більш війсково спроможною.

А шо там буде з Україною чудово харектерізують ці цінічні для декого але реальні слова "Звичайно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але........"
19.05.2025 14:47 Відповісти
.. але закупки Європою скрапленого газу , з РФії , минулого року були рекордними !
19.05.2025 14:50 Відповісти
так завжди буває перед повним припиненням, насмоктатись хочуть востаннє. з трубопровідним газом так само було.
19.05.2025 14:55 Відповісти
Так шо, треба, щоб не закінчувалась? Га? Толерасти?
19.05.2025 14:48 Відповісти
А це неможливо, не буває нічого нескінченного, як би правокуколди про те не мріяли. Треба, щоб закінчувалась разом з кацапнею.
19.05.2025 14:54 Відповісти
Погано, що тебе зі школи рано вигнали, не встигла опанувати, навіть, проості математичні дії.
19.05.2025 15:47 Відповісти
Це який дебі* куватий сратег, пише там у Bild ? ху* ло 100% нападе на НАТО і знову не сам ,а з китаєм ,який буде у тіньочку ,але зброю , буде давати справжню кремлю ...як шо ЄС та НАТО будуть відмахуватися Україною, від цих двох авторитарних напівдурнів сі , та ху ...тому довбодятли в ЄС , хватайте те шо залишилося від Україні, і приймайте нас ,до вашої спільноти , бо сьогодні перспектива у кремля є ,перебити вас і нас по одиночки ...а потім буде дипломатія по теріторіям ...
19.05.2025 14:49 Відповісти
Час розслабленим європейцям брати безпосередню участь у війні,а не язиками теліпати.
19.05.2025 14:52 Відповісти
Отож. А нагадайте хто голосніше за всіх кричить про те що війна має закінчитись лише "справедливим миром" (іншими словами - ніколи)?
19.05.2025 14:53 Відповісти
добре, шо хоч ган-донні так не думає, а просто мріє віддати все пуйлу.
19.05.2025 14:57 Відповісти
справедливий мир, це іншими словами мир з останнім кацапом.
19.05.2025 14:58 Відповісти
Коаліція бздючих і смердючих тремтить від страху перед путєним. Не на тих ця сволота напала. Обломав зуби об Україну, а то давненько свої брудні черевіки у ламанші мив би
19.05.2025 14:54 Відповісти
"на Заході" і "більд" - це трошки різні речі.
19.05.2025 14:54 Відповісти
Ну так приймайте Україну в НАТО і ху#ло обісреться нападати.
19.05.2025 14:59 Відповісти
Не треба чекать кацапам, хай відкривають другий фронт проти Європи, як колись Ґітляр проти совка!!!
19.05.2025 15:04 Відповісти
Польські фермери на кордоні не пропустять.
19.05.2025 16:12 Відповісти
То що нам вічно воювати, щоб європейці не всирались ? Але придуркам потрібно нагадати, що українські герої не вічні
19.05.2025 16:30 Відповісти
Ну так маєте «Кааліцію охочих». Буде вам ще «Коаліція Розйо…их Руснею», та «Витертих об Ср…ку Трампа». Жуйте соплі далі
19.05.2025 16:37 Відповісти
План у *****, як вбачається, такий:
1) витіснення українських військ з Донецької і Луганської областей або принаймні захоплення міст Покровськ-Мирноград, Торецьк, Часів Яр, Сіверськ, Лиман та Куп'янськ - до кінця 2025 року в ході літньо-осіннього наступу.
2) якщо по п.1 успіх не вдасться, тоді не пізніше середини 2026'-го вийти на тимчасове "припинення вогню" з Україною.
3) після п.1 - раніше, або п.2 - пізніше розпочати перекидання з фронту в Україні на кордони з Литвою і Польщею в РБ і каланінградський анклав свої бойові частини для підготовки до нападу з паралельним проведенням дезінформаційної кампанії про свої мирні наміри.
4) здійснити вторгнення в Литву поблизу сувалкського коридору для окупації цієї частини країни Балтії. Одночасно загрожувати Польщі ядерним ударом з теритопії РБ задля недопущення її втручання.
5) в разі відсутності збройної реакції країн НАТО через зрадницьку позицію Тромба-США, максимально можливо окупувати територію Балтійських країн.
6) укладання сепаратного "миру" з Заходом, якмй пнредбачає обмін частини окупованої території країн Балтії на їз повний нейтралітет (вихід з НАТО) і заборону допомоги Україні.
7) поновлення агресії і наступу на території України з метою їх повної окупації.

Весь цей план має бути реалізований до закінчення каденції Тромба, тобто до кінця 2028 року.
19.05.2025 16:43 Відповісти
Так можна ж разом завалити економіку раші, обвалити ціни на нафту, повністю вирубити SWIFT, щоб почались голодні бунти і вони там повбивали один одного. Але ні, всі такі толерантні. Ну то рано чи пізно пуйло буде не тільки в Польщі чи Країнах Балтії. Якщо, не дай Бог, впаде Україна, пуйло не зупиниться.
Тільки це добре розуміють хіба що лише Країни Балтії. Дехто почав просинатись. Для інших - якось воно буде.
19.05.2025 16:52 Відповісти
Не нападе пуйло ні на Польщу, ні на Литву, бо там немає 7 тисяч церков московського патріархату, які будуть корегувати і здавати їх позиції, як в Україні. Немає на Московії вже тієї арміі, яка була до нараду на Україну. Ще не зрозуміло, як вони витримають цю війну, коли армія скоротилася, зброя скоротилася..., а поруч сидить Китай і чекає, коли на Московії почнуться незворотні процеси.
19.05.2025 18:05 Відповісти
скоріше б уже напав. Ми радо війдемо до коаліції стурбонваних і згодні приїхати на сотні самітів і конференцій з цього приводу.
20.05.2025 00:36 Відповісти
 
 