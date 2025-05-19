Путін може напасти на Литву чи Польщу, якщо війна в Україні закінчиться, - Bild
На Заході побоюються, що Росія може атакувати Польщу чи Литву в разі закінчення війни проти України.
Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.
"У разі закінчення бойових дій в Україні загроза для нас зросте", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Близько 800 тисяч російських солдатів у разі перемир'я не вирушать додому, каже Певкур, а матимуть нові накази. З ним згодні й спецслужби. Як стало відомо Bild, у разі перемир'я західні розвідки побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії та Норвегії, а також до балтійських країн і до Білорусі, тобто майже на кордон із Польщею.
За даними спецслужб, вже є плани щодо цього, а за останні місяці Росія підготувала і відповідну інфраструктуру. Реалізувати їх поки що заважає лише війна в Україні.
Джерело видання стверджує, що якщо перемир'я відбудеться найближчим часом і Росія буде впевнена в його надійності, вона може перекинути війська до Білорусі під час навчань "Захід-2025". При цьому, нагадує джерело, Росія використала військові маневри в Білорусі як привід для розміщення армії поблизу українських кордонів у 2021 році. На цей раз можливі цілі - Литва чи Польща.
"Звичайно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але треба чесно сказати: якщо війна продовжиться, "Захід-2025" залишаться лише маневрами, оскільки ключові сили будуть зайняті в іншому місці. Якщо ж вона закінчиться на умовах Росії, "Захід" може стати початком нової війни проти нас", - цитує видання анонімного чиновника.
"Росія сприймає слабкість як можливість нових завоювань. Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім Україна. Якщо ми дамо Путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території, він вибере собі наступну, більшу мету", - додав інший співрозмовник.
Якщо закінчиться тимчасовим перемир'ям - буде готуватись до наступного нападу на Україну.
А от якщо закінчиться пі3дюлями свинособакам - то ні на кого воно вже не нападе.
техніки не те шоб зовсім не лишилося, але як показала практика сотанніх 1-1,5 війни, її виявляється і не треба багато. достатньо лише банду озброєних ураканів на мопедах чи баггі, шоб вклинитися на десятки кіломітрів в територію супротивника, за умови відсутності суцільної лінії фронту та суцільного мінування території на кіломитри вглиб.
для цієї задачі вистачить і 100-200 тищ. голів. а їх лише на фронті з Україною під мільйон.
А шо там буде з Україною чудово харектерізують ці цінічні для декого але реальні слова "Звичайно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але........"
1) витіснення українських військ з Донецької і Луганської областей або принаймні захоплення міст Покровськ-Мирноград, Торецьк, Часів Яр, Сіверськ, Лиман та Куп'янськ - до кінця 2025 року в ході літньо-осіннього наступу.
2) якщо по п.1 успіх не вдасться, тоді не пізніше середини 2026'-го вийти на тимчасове "припинення вогню" з Україною.
3) після п.1 - раніше, або п.2 - пізніше розпочати перекидання з фронту в Україні на кордони з Литвою і Польщею в РБ і каланінградський анклав свої бойові частини для підготовки до нападу з паралельним проведенням дезінформаційної кампанії про свої мирні наміри.
4) здійснити вторгнення в Литву поблизу сувалкського коридору для окупації цієї частини країни Балтії. Одночасно загрожувати Польщі ядерним ударом з теритопії РБ задля недопущення її втручання.
5) в разі відсутності збройної реакції країн НАТО через зрадницьку позицію Тромба-США, максимально можливо окупувати територію Балтійських країн.
6) укладання сепаратного "миру" з Заходом, якмй пнредбачає обмін частини окупованої території країн Балтії на їз повний нейтралітет (вихід з НАТО) і заборону допомоги Україні.
7) поновлення агресії і наступу на території України з метою їх повної окупації.
Весь цей план має бути реалізований до закінчення каденції Тромба, тобто до кінця 2028 року.
Тільки це добре розуміють хіба що лише Країни Балтії. Дехто почав просинатись. Для інших - якось воно буде.