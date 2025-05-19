Путін може напасти на Литву чи Польщу, якщо війна в Україні закінчиться, - Bild

На Заході побоюються, що Росія може атакувати Польщу чи Литву в разі закінчення війни проти України.

Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.

"У разі закінчення бойових дій в Україні загроза для нас зросте", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Близько 800 тисяч російських солдатів у разі перемир'я не вирушать додому, каже Певкур, а матимуть нові накази. З ним згодні й спецслужби. Як стало відомо Bild, у разі перемир'я західні розвідки побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії та Норвегії, а також до балтійських країн і до Білорусі, тобто майже на кордон із Польщею.

За даними спецслужб, вже є плани щодо цього, а за останні місяці Росія підготувала і відповідну інфраструктуру. Реалізувати їх поки що заважає лише війна в Україні.

Джерело видання стверджує, що якщо перемир'я відбудеться найближчим часом і Росія буде впевнена в його надійності, вона може перекинути війська до Білорусі під час навчань "Захід-2025". При цьому, нагадує джерело, Росія використала військові маневри в Білорусі як привід для розміщення армії поблизу українських кордонів у 2021 році. На цей раз можливі цілі - Литва чи Польща.

"Звичайно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але треба чесно сказати: якщо війна продовжиться, "Захід-2025" залишаться лише маневрами, оскільки ключові сили будуть зайняті в іншому місці. Якщо ж вона закінчиться на умовах Росії, "Захід" може стати початком нової війни проти нас", - цитує видання анонімного чиновника.

"Росія сприймає слабкість як можливість нових завоювань. Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім Україна. Якщо ми дамо Путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території, він вибере собі наступну, більшу мету", - додав інший співрозмовник.

