УКР
Росія планує запустити балістичну ракету
5 474 27

Схоже, РФ не запускала вночі міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Не виключена нештатна ситуація, - Defense Express

пуска Ярса

Попри наміри РФ у ніч на 19 травня здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", все вказує на те, що його просто не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Нагадаємо, що за даними ГУР МОУ пусковий район був максимально нетиповим - у Свердловській області, поряд з населеним пунктом Свободний. Саме там і базується 433-й полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення РФ. Від нього до Нижнього Тагілу лише 25 км.

Також зазначається, що росіяни мали б можливість спостерігати за польотом ракети. Враховуючи те, що основним російським полігоном, куди цілять міжконтинентальними ракетами, є Кура на Камчатці, то політ цієї ракети мали спостерігати на значній території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти-Мансійська до Магадану. Але жодного відео з її польотом опубліковано не було.

Чому саме росіяни не здійснили запуск, залишається невідомим. Зрештою у 2023 році РФ двічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 "Ярс", які збивались з курсу. Зрештою, будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку і навряд Кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами Путіна та Трампа показати неспроможність своїх сил ядерного стримування.

Також читайте: Іран заперечує плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет, - ЗМІ

Також не виключена нештатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту. Попри те, що "Ярс" є глибокою модернізацією "Тополя", завжди існує ризик відмови. Також нагадаємо, що наприкінці вересня 2024 року у РФ на космодромі "Плесецк" у пусковій шахті вибухнув РС-28 "Сармат".

Раніше в ГУР повідомляли, що Росія уночі планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної ракети РС-24.

Автор: 

росія (67319) балістичні ракети (466)
Топ коментарі
+13
Без ЮМЗ хєр шо буде в кацапів літати... Вони не по тим ділам. Щось розвалити, розбомбити, ********- тут кацапи впєрєді планєти всєй. А щоб щось грало, літало, їздило, стрілляло- без українців та євреїв не виходить. Ущербна недонація....
показати весь коментар
19.05.2025 10:48 Відповісти
+11
Схоже хотіли продемонструвати "МОЩЬ", а показали лише "МОЩИ".
Втім нічого дивного - не можна вічність доїти спадок СРСР.
показати весь коментар
19.05.2025 11:01 Відповісти
+9
Бо якась під@р@сня закатала гроші в асвальт з 2019 року
показати весь коментар
19.05.2025 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
дякалка-пугалка )9уйла без українського ТО і сервісу не фунциклює !!!
показати весь коментар
19.05.2025 10:42 Відповісти
а чому радіємо ?

якщо наше українське ТО таке ПОТУЖНЕ бл ..то де ж балістика за 4 роки повномасштабної війни ?
показати весь коментар
19.05.2025 10:47 Відповісти
Бо якась під@р@сня закатала гроші в асвальт з 2019 року
показати весь коментар
19.05.2025 11:27 Відповісти
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні тупий клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні
показати весь коментар
19.05.2025 11:29 Відповісти
бо її треба було робити, а не гондосики знімати і в очко заглядати. а зараз ті заводи в зоні ураження, не факт, що працюють взагалі.
показати весь коментар
19.05.2025 11:49 Відповісти
так про те і мова

73%охлос радіє що у русні щось ламається - ТАК ВОНО У НИХ Є

а в нас і ламатися нічому ..

зельоному охлосу на радість
показати весь коментар
19.05.2025 12:07 Відповісти
чому радіти , ну не встигли холопи ботоксного розвернути своєчасно ?
показати весь коментар
19.05.2025 11:06 Відповісти
яка шикарна АНАЛітика "схоже" + "Але жодного відео з її польотом опубліковано не було"

браво Defense Express ..чекають на відео із соцмереж

чи то так ГУР муданова відпрацьовує
показати весь коментар
19.05.2025 10:44 Відповісти
супутникові знімки покажуть, що то було - від попереднього місця запусків в плєсєцьку кацапам довелося відмовитися, бо на місці космодрому там тільки воронка залишилася
показати весь коментар
19.05.2025 11:37 Відповісти
і що ?.. ну не злетіла наприклад ..чи підірвалась одна ракета ..ну не злетить друга третя...злетить 4

а що літає в нас ? зельоні гундосики? ..от зельоні гундосики чомусь не ламаються
показати весь коментар
19.05.2025 12:31 Відповісти
У нас літають бусикі незламності. Літають генерали по Києву на джипах. Коментарі на форумі летять кожного дня. Літає потужність та незламність
показати весь коментар
19.05.2025 13:30 Відповісти
Морози упали, травень на вулиці, от уся конструкція ******, із лайна і палок, не витримала, потекла…
показати весь коментар
19.05.2025 10:45 Відповісти
А он вообще планировался? Вроде не было никаких сообщений про закрытие воздушного пространства для полетов в том районе... Такие запреты всегда делают, если планируются пуски учебные.
показати весь коментар
19.05.2025 10:46 Відповісти
Так то при учбових пусках , а цей мав бути учбово -бойовий. Розрахунок був щоб лапті з лаптєльотов знімали відео😀😀😀
показати весь коментар
19.05.2025 11:26 Відповісти
було, ніби на тому тижні, на пару днів закривали, а про сьогодні інформації про закриття не було.
показати весь коментар
19.05.2025 11:50 Відповісти
Да, ранее была информация. Но там было про закрытие в районе Капустиного Яра, это совсем другой полигон.
показати весь коментар
19.05.2025 12:01 Відповісти
Дай бог що б так і було!
показати весь коментар
19.05.2025 10:46 Відповісти
сходіть в зельону церкву в ОПу ..поставте свічку
показати весь коментар
19.05.2025 10:48 Відповісти
Без ЮМЗ хєр шо буде в кацапів літати... Вони не по тим ділам. Щось розвалити, розбомбити, ********- тут кацапи впєрєді планєти всєй. А щоб щось грало, літало, їздило, стрілляло- без українців та євреїв не виходить. Ущербна недонація....
показати весь коментар
19.05.2025 10:48 Відповісти
АХАХХАХАХАХАХАХАХАХ - я не сумнівався. Русня тому і хоче Україну бо самі вони можуть тільки розкидувати свої тіла по полям. ВСЕ. БІЛЬШЕ НІФІГА НЕ МОЖУТЬ
показати весь коментар
19.05.2025 10:48 Відповісти
на Флоріду в мультиках... на нових фізічєскіх приципах
показати весь коментар
19.05.2025 10:52 Відповісти
Схоже хотіли продемонструвати "МОЩЬ", а показали лише "МОЩИ".
Втім нічого дивного - не можна вічність доїти спадок СРСР.
показати весь коментар
19.05.2025 11:01 Відповісти
це навіть нре спадок срср, а геніального німця Ото фон Брауна, технологія W2 (Фау2) розроблена ним у період 2Світовоїх війни, потім успішно, за давньою ріпоїдною традицією, с3,14зджена червоножопими комуно-нацистами "асвабадітелямі" і допиляна вже в совку геніальним українцем з Житорира, в'язнем червоних концтаборів Корольовим (Короленком) !!!
показати весь коментар
19.05.2025 11:35 Відповісти
«Ох ви там добалуєтєсь,
Ох дозапускаєтєсь,
Когда Тагил увидит,
В последний раз звізду...»
показати весь коментар
19.05.2025 11:40 Відповісти
Самі придумали пуск. Самі придумали причину не запуску.
показати весь коментар
19.05.2025 12:48 Відповісти
В них в Булави з 10 пусків лише 2 успішних. Тож маю надію шо воно киздануло на старті і відправило до Кобзона жменю хробаків.
показати весь коментар
19.05.2025 12:57 Відповісти
Щось у ГУР МО не дружать з географією. Як політ цієї диво-ракети могли спостерігати у Магадані, я не розумію
показати весь коментар
19.05.2025 16:14 Відповісти
 
 