Схоже, РФ не запускала вночі міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Не виключена нештатна ситуація, - Defense Express

Попри наміри РФ у ніч на 19 травня здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", все вказує на те, що його просто не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Нагадаємо, що за даними ГУР МОУ пусковий район був максимально нетиповим - у Свердловській області, поряд з населеним пунктом Свободний. Саме там і базується 433-й полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення РФ. Від нього до Нижнього Тагілу лише 25 км.

Також зазначається, що росіяни мали б можливість спостерігати за польотом ракети. Враховуючи те, що основним російським полігоном, куди цілять міжконтинентальними ракетами, є Кура на Камчатці, то політ цієї ракети мали спостерігати на значній території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти-Мансійська до Магадану. Але жодного відео з її польотом опубліковано не було.

Чому саме росіяни не здійснили запуск, залишається невідомим. Зрештою у 2023 році РФ двічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 "Ярс", які збивались з курсу. Зрештою, будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку і навряд Кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами Путіна та Трампа показати неспроможність своїх сил ядерного стримування.

Також читайте: Іран заперечує плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет, - ЗМІ

Також не виключена нештатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту. Попри те, що "Ярс" є глибокою модернізацією "Тополя", завжди існує ризик відмови. Також нагадаємо, що наприкінці вересня 2024 року у РФ на космодромі "Плесецк" у пусковій шахті вибухнув РС-28 "Сармат".

Раніше в ГУР повідомляли, що Росія уночі планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної ракети РС-24.