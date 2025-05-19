РУС
Новости
Похоже, РФ не запускала ночью межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Не исключена нештатная ситуация, - Defense Express

Несмотря на намерения РФ в ночь на 19 мая осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", все указывает на то, что его просто не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Напомним, что по данным ГУР МОУ пусковой район был максимально нетипичным - в Свердловской области, рядом с населенным пунктом Свободный. Именно там и базируется 433-й полк 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения РФ. От него до Нижнего Тагила всего 25 км.

Также отмечается, что россияне имели бы возможность наблюдать за полетом ракеты. Учитывая то, что основным российским полигоном, куда целят межконтинентальными ракетами является Кура на Камчатке, то полет этой ракеты должны были наблюдать на значительной территории Сибири и Дальнего Востока от Ханты-Мансийска до Магадана. Но ни одного видео с ее полетом опубликовано не было.

Почему именно россияне не осуществили запуск, остается неизвестным. В конце концов в 2023 году РФ дважды подряд не смогла штатно осуществить запуски РС-24 "Ярс", которые сбивались с курса. В конце концов, любая ракета проходит предполетную проверку и вряд ли Кремль заинтересован в том, чтобы перед переговорами Путина и Трампа показать несостоятельность своих сил ядерного сдерживания.

Также читайте: Иран отрицает планы передать России пусковые установки для баллистических ракет, - СМИ

Также не исключена нештатная ситуация на первом этапе полета сразу после старта. Несмотря на то, что "Ярс" является глубокой модернизацией "Тополя", всегда существует риск отказа. Также напомним, что в конце сентября 2024 года в РФ на космодроме "Плесецк" в пусковой шахте взорвался РС-28 "Сармат".

Ранее в ГУР сообщали, что Россия ночью планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной ракеты РС-24.

Автор: 

россия (96953) баллистические ракеты (435)
Топ комментарии
+13
Без ЮМЗ хєр шо буде в кацапів літати... Вони не по тим ділам. Щось розвалити, розбомбити, ********- тут кацапи впєрєді планєти всєй. А щоб щось грало, літало, їздило, стрілляло- без українців та євреїв не виходить. Ущербна недонація....
19.05.2025 10:48 Ответить
+11
Схоже хотіли продемонструвати "МОЩЬ", а показали лише "МОЩИ".
Втім нічого дивного - не можна вічність доїти спадок СРСР.
19.05.2025 11:01 Ответить
+9
Бо якась під@р@сня закатала гроші в асвальт з 2019 року
19.05.2025 11:27 Ответить
дякалка-пугалка )9уйла без українського ТО і сервісу не фунциклює !!!
19.05.2025 10:42 Ответить
а чому радіємо ?

якщо наше українське ТО таке ПОТУЖНЕ бл ..то де ж балістика за 4 роки повномасштабної війни ?
19.05.2025 10:47 Ответить
Бо якась під@р@сня закатала гроші в асвальт з 2019 року
19.05.2025 11:27 Ответить
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні тупий клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні
19.05.2025 11:29 Ответить
бо її треба було робити, а не гондосики знімати і в очко заглядати. а зараз ті заводи в зоні ураження, не факт, що працюють взагалі.
19.05.2025 11:49 Ответить
так про те і мова

73%охлос радіє що у русні щось ламається - ТАК ВОНО У НИХ Є

а в нас і ламатися нічому ..

зельоному охлосу на радість
19.05.2025 12:07 Ответить
чому радіти , ну не встигли холопи ботоксного розвернути своєчасно ?
19.05.2025 11:06 Ответить
яка шикарна АНАЛітика "схоже" + "Але жодного відео з її польотом опубліковано не було"

браво Defense Express ..чекають на відео із соцмереж

чи то так ГУР муданова відпрацьовує
19.05.2025 10:44 Ответить
супутникові знімки покажуть, що то було - від попереднього місця запусків в плєсєцьку кацапам довелося відмовитися, бо на місці космодрому там тільки воронка залишилася
19.05.2025 11:37 Ответить
і що ?.. ну не злетіла наприклад ..чи підірвалась одна ракета ..ну не злетить друга третя...злетить 4

а що літає в нас ? зельоні гундосики? ..от зельоні гундосики чомусь не ламаються
19.05.2025 12:31 Ответить
У нас літають бусикі незламності. Літають генерали по Києву на джипах. Коментарі на форумі летять кожного дня. Літає потужність та незламність
19.05.2025 13:30 Ответить
Морози упали, травень на вулиці, от уся конструкція ******, із лайна і палок, не витримала, потекла…
19.05.2025 10:45 Ответить
А он вообще планировался? Вроде не было никаких сообщений про закрытие воздушного пространства для полетов в том районе... Такие запреты всегда делают, если планируются пуски учебные.
19.05.2025 10:46 Ответить
Так то при учбових пусках , а цей мав бути учбово -бойовий. Розрахунок був щоб лапті з лаптєльотов знімали відео😀😀😀
19.05.2025 11:26 Ответить
було, ніби на тому тижні, на пару днів закривали, а про сьогодні інформації про закриття не було.
19.05.2025 11:50 Ответить
Да, ранее была информация. Но там было про закрытие в районе Капустиного Яра, это совсем другой полигон.
19.05.2025 12:01 Ответить
Дай бог що б так і було!
19.05.2025 10:46 Ответить
сходіть в зельону церкву в ОПу ..поставте свічку
19.05.2025 10:48 Ответить
Без ЮМЗ хєр шо буде в кацапів літати... Вони не по тим ділам. Щось розвалити, розбомбити, ********- тут кацапи впєрєді планєти всєй. А щоб щось грало, літало, їздило, стрілляло- без українців та євреїв не виходить. Ущербна недонація....
19.05.2025 10:48 Ответить
АХАХХАХАХАХАХАХАХАХ - я не сумнівався. Русня тому і хоче Україну бо самі вони можуть тільки розкидувати свої тіла по полям. ВСЕ. БІЛЬШЕ НІФІГА НЕ МОЖУТЬ
19.05.2025 10:48 Ответить
на Флоріду в мультиках... на нових фізічєскіх приципах
19.05.2025 10:52 Ответить
Схоже хотіли продемонструвати "МОЩЬ", а показали лише "МОЩИ".
Втім нічого дивного - не можна вічність доїти спадок СРСР.
19.05.2025 11:01 Ответить
це навіть нре спадок срср, а геніального німця Ото фон Брауна, технологія W2 (Фау2) розроблена ним у період 2Світовоїх війни, потім успішно, за давньою ріпоїдною традицією, с3,14зджена червоножопими комуно-нацистами "асвабадітелямі" і допиляна вже в совку геніальним українцем з Житорира, в'язнем червоних концтаборів Корольовим (Короленком) !!!
19.05.2025 11:35 Ответить
«Ох ви там добалуєтєсь,
Ох дозапускаєтєсь,
Когда Тагил увидит,
В последний раз звізду...»
19.05.2025 11:40 Ответить
Самі придумали пуск. Самі придумали причину не запуску.
19.05.2025 12:48 Ответить
В них в Булави з 10 пусків лише 2 успішних. Тож маю надію шо воно киздануло на старті і відправило до Кобзона жменю хробаків.
19.05.2025 12:57 Ответить
Щось у ГУР МО не дружать з географією. Як політ цієї диво-ракети могли спостерігати у Магадані, я не розумію
19.05.2025 16:14 Ответить
 
 