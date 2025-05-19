Похоже, РФ не запускала ночью межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Не исключена нештатная ситуация, - Defense Express

Несмотря на намерения РФ в ночь на 19 мая осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", все указывает на то, что его просто не было.

Напомним, что по данным ГУР МОУ пусковой район был максимально нетипичным - в Свердловской области, рядом с населенным пунктом Свободный. Именно там и базируется 433-й полк 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения РФ. От него до Нижнего Тагила всего 25 км.

Также отмечается, что россияне имели бы возможность наблюдать за полетом ракеты. Учитывая то, что основным российским полигоном, куда целят межконтинентальными ракетами является Кура на Камчатке, то полет этой ракеты должны были наблюдать на значительной территории Сибири и Дальнего Востока от Ханты-Мансийска до Магадана. Но ни одного видео с ее полетом опубликовано не было.

Почему именно россияне не осуществили запуск, остается неизвестным. В конце концов в 2023 году РФ дважды подряд не смогла штатно осуществить запуски РС-24 "Ярс", которые сбивались с курса. В конце концов, любая ракета проходит предполетную проверку и вряд ли Кремль заинтересован в том, чтобы перед переговорами Путина и Трампа показать несостоятельность своих сил ядерного сдерживания.

Также не исключена нештатная ситуация на первом этапе полета сразу после старта. Несмотря на то, что "Ярс" является глубокой модернизацией "Тополя", всегда существует риск отказа. Также напомним, что в конце сентября 2024 года в РФ на космодроме "Плесецк" в пусковой шахте взорвался РС-28 "Сармат".

