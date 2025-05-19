РУС
Новости
6 158 42

Путин может напасть на Литву или Польшу, если война в Украине закончится, - Bild

Россия может напасть на НАТО. Bild приводит подробности

На Западе опасаются, что Россия может атаковать Польшу или Литву в случае окончания войны против Украины.

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

"В случае окончания боевых действий в Украине угроза для нас возрастет", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Около 800 тысяч российских солдат в случае перемирия не отправятся домой, говорит Певкур, а получат новые приказы. С ним согласны и спецслужбы. Как стало известно Bild, в случае перемирия западные разведки опасаются быстрой переброски российских войск из Украины к границам Финляндии и Норвегии, а также в балтийские страны и в Беларусь, то есть почти на границу с Польшей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия наращивает военное присутствие вдоль границы с Финляндией, - The Wall Street Journal

По данным спецслужб, уже есть планы на этот счет, а за последние месяцы Россия подготовила и соответствующую инфраструктуру. Реализовать их пока мешает только война в Украине.

Источник издания утверждает, что если перемирие состоится в ближайшее время и Россия будет уверена в его надежности, она может перебросить войска в Беларусь во время учений "Запад-2025". При этом, напоминает источник, Россия использовала военные маневры в Беларуси как повод для размещения армии вблизи украинских границ в 2021 году. На этот раз возможные цели - Литва или Польша.

Читайте также: Разговор Трампа и Путина может иметь решающее значение в войне РФ против Украины, - CNN

"Конечно, мы все хотим, чтобы в Украине наступил мир. Но надо честно сказать: если война продолжится, "Запад-2025" останутся лишь маневрами, поскольку ключевые силы будут заняты в другом месте. Если же она закончится на условиях России, "Запад" может стать началом новой войны против нас", - цитирует издание анонимного чиновника.

"Россия воспринимает слабость как возможность новых завоеваний. После Грузии был Крым, потом Донбасс, потом Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую, большую цель", - добавил другой собеседник.

Читайте: Коммюнике саммита НАТО в Гааге может быть "чрезвычайно коротким" и без пункта об угрозе РФ, - NOS

 

война (1442) Литва (2567) Польша (8622) россия (96953)
Топ комментарии
+25
То потрібно шоб не закінчувалась?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:39 Ответить
+22
Якщо закінчиться захопленням України - то неодмінно нападе.
Якщо закінчиться тимчасовим перемир'ям - буде готуватись до наступного нападу на Україну.
А от якщо закінчиться пі3дюлями свинособакам - то ні на кого воно вже не нападе.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:40 Ответить
+21
Марафон головного мозку. Може відразу до Сахаліну?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:51 Ответить
То потрібно шоб не закінчувалась?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:39 Ответить
Очільник німецької розвідки саме так і сказав
показать весь комментарий
19.05.2025 14:42 Ответить
Ніякого закінчення, поки не заженемо кацапів за урал! Потрібно ще більше згуртуватися для цього!
показать весь комментарий
19.05.2025 14:48 Ответить
Марафон головного мозку. Може відразу до Сахаліну?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:51 Ответить
Вже женеш разом з дітьми і родичами.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:32 Ответить
то потрібно щоб закінчилась разом з кацапами.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:50 Ответить
На війні мають властивість закінчуватись сили обох сторін. І швидше закічаться ті, у кого їх менше.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:04 Ответить
Диванні вояки в більшості своїй цього не розуміють.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:45 Ответить
Я думаю вони мали на увазі що війна в Україні закінчиться капітуляцією України яку чомусь називають перемир'ям. Бо зараз заборонено даже говорити слово війна, капітуляція, вбивство, тероризм, якщо це стосується рашистів. Зараз з'вились нові слова типу зелені чоловічки, агресія, гібридний мир, мирна угода, Так почитаєш новини і історію через років 50 і не повіриш що на території України були мільйонні жертви, стерті в нуль величезні міста, підірвані величезні греблі і електростанції, згвалтовані і замучені і вбиті десятки тисяч жінок, дітей і мирних людей. А так всього навсього була якась невелика агресія між згідними і не згідними зеленими чоловічками яка закінчилась мирною угодою без притензій один до одного
показать весь комментарий
19.05.2025 16:15 Ответить
Якщо закінчиться захопленням України - то неодмінно нападе.
Якщо закінчиться тимчасовим перемир'ям - буде готуватись до наступного нападу на Україну.
А от якщо закінчиться пі3дюлями свинособакам - то ні на кого воно вже не нападе.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:40 Ответить
не факт, може биканути і Європу, шоб ті обгидилися і самі Україну сдали.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:44 Ответить
чем? У ***** ничего не осталось ни техники ни людей желающих снова засунуть свой зад в мясорубку . Эту авантюру с нападением на Польшу или Литву можно осуществить только если Китай захочет оплатить войнушку . Потому что лайтовых санкций не будет танкеры с нефтью попадут под полный запрет. Это ********** пропаганда о том что он сможет на кого то напасть имеет цель запугать и остановить поставки оружия и поддержи из этих стран
показать весь комментарий
19.05.2025 16:50 Ответить
м'яса ще й як лишилося, а якшо взяти до уваги, шо грабувати вони будуть на вщент зруйнований Вугледар, а цілком цілі і заможні європейські міста - то буде черга з бажаючих.
техніки не те шоб зовсім не лишилося, але як показала практика сотанніх 1-1,5 війни, її виявляється і не треба багато. достатньо лише банду озброєних ураканів на мопедах чи баггі, шоб вклинитися на десятки кіломітрів в територію супротивника, за умови відсутності суцільної лінії фронту та суцільного мінування території на кіломитри вглиб.
для цієї задачі вистачить і 100-200 тищ. голів. а їх лише на фронті з Україною під мільйон.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:41 Ответить
Та то фігня, а от погрожувати з темної пітерської підворітні, ********** двостволкою буде завжди.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:42 Ответить
не сціть , ви ж в нато
показать весь комментарий
19.05.2025 14:44 Ответить
такам чином, війна в України закінитись не повинна?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:46 Ответить
війна повинна закінчитись разом з кацапією.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:51 Ответить
Ну план Европи вже давно всім відомий. Тянути стільки скільки потрібно поки вона в міру своїх бюрократій спробує переозброїтися і стати більш війсково спроможною.

А шо там буде з Україною чудово харектерізують ці цінічні для декого але реальні слова "Звичайно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але........"
показать весь комментарий
19.05.2025 14:47 Ответить
.. але закупки Європою скрапленого газу , з РФії , минулого року були рекордними !
показать весь комментарий
19.05.2025 14:50 Ответить
так завжди буває перед повним припиненням, насмоктатись хочуть востаннє. з трубопровідним газом так само було.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:55 Ответить
Так шо, треба, щоб не закінчувалась? Га? Толерасти?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:48 Ответить
А це неможливо, не буває нічого нескінченного, як би правокуколди про те не мріяли. Треба, щоб закінчувалась разом з кацапнею.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:54 Ответить
Погано, що тебе зі школи рано вигнали, не встигла опанувати, навіть, проості математичні дії.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:47 Ответить
Це який дебі* куватий сратег, пише там у Bild ? ху* ло 100% нападе на НАТО і знову не сам ,а з китаєм ,який буде у тіньочку ,але зброю , буде давати справжню кремлю ...як шо ЄС та НАТО будуть відмахуватися Україною, від цих двох авторитарних напівдурнів сі , та ху ...тому довбодятли в ЄС , хватайте те шо залишилося від Україні, і приймайте нас ,до вашої спільноти , бо сьогодні перспектива у кремля є ,перебити вас і нас по одиночки ...а потім буде дипломатія по теріторіям ...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:49 Ответить
Час розслабленим європейцям брати безпосередню участь у війні,а не язиками теліпати.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:52 Ответить
Отож. А нагадайте хто голосніше за всіх кричить про те що війна має закінчитись лише "справедливим миром" (іншими словами - ніколи)?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:53 Ответить
добре, шо хоч ган-донні так не думає, а просто мріє віддати все пуйлу.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:57 Ответить
справедливий мир, це іншими словами мир з останнім кацапом.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:58 Ответить
Коаліція бздючих і смердючих тремтить від страху перед путєним. Не на тих ця сволота напала. Обломав зуби об Україну, а то давненько свої брудні черевіки у ламанші мив би
показать весь комментарий
19.05.2025 14:54 Ответить
"на Заході" і "більд" - це трошки різні речі.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:54 Ответить
Ну так приймайте Україну в НАТО і ху#ло обісреться нападати.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:59 Ответить
Не треба чекать кацапам, хай відкривають другий фронт проти Європи, як колись Ґітляр проти совка!!!
показать весь комментарий
19.05.2025 15:04 Ответить
Польські фермери на кордоні не пропустять.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:12 Ответить
То що нам вічно воювати, щоб європейці не всирались ? Але придуркам потрібно нагадати, що українські герої не вічні
показать весь комментарий
19.05.2025 16:30 Ответить
Ну так маєте «Кааліцію охочих». Буде вам ще «Коаліція Розйо…их Руснею», та «Витертих об Ср…ку Трампа». Жуйте соплі далі
показать весь комментарий
19.05.2025 16:37 Ответить
План у *****, як вбачається, такий:
1) витіснення українських військ з Донецької і Луганської областей або принаймні захоплення міст Покровськ-Мирноград, Торецьк, Часів Яр, Сіверськ, Лиман та Куп'янськ - до кінця 2025 року в ході літньо-осіннього наступу.
2) якщо по п.1 успіх не вдасться, тоді не пізніше середини 2026'-го вийти на тимчасове "припинення вогню" з Україною.
3) після п.1 - раніше, або п.2 - пізніше розпочати перекидання з фронту в Україні на кордони з Литвою і Польщею в РБ і каланінградський анклав свої бойові частини для підготовки до нападу з паралельним проведенням дезінформаційної кампанії про свої мирні наміри.
4) здійснити вторгнення в Литву поблизу сувалкського коридору для окупації цієї частини країни Балтії. Одночасно загрожувати Польщі ядерним ударом з теритопії РБ задля недопущення її втручання.
5) в разі відсутності збройної реакції країн НАТО через зрадницьку позицію Тромба-США, максимально можливо окупувати територію Балтійських країн.
6) укладання сепаратного "миру" з Заходом, якмй пнредбачає обмін частини окупованої території країн Балтії на їз повний нейтралітет (вихід з НАТО) і заборону допомоги Україні.
7) поновлення агресії і наступу на території України з метою їх повної окупації.

Весь цей план має бути реалізований до закінчення каденції Тромба, тобто до кінця 2028 року.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:43 Ответить
Так можна ж разом завалити економіку раші, обвалити ціни на нафту, повністю вирубити SWIFT, щоб почались голодні бунти і вони там повбивали один одного. Але ні, всі такі толерантні. Ну то рано чи пізно пуйло буде не тільки в Польщі чи Країнах Балтії. Якщо, не дай Бог, впаде Україна, пуйло не зупиниться.
Тільки це добре розуміють хіба що лише Країни Балтії. Дехто почав просинатись. Для інших - якось воно буде.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:52 Ответить
Не нападе пуйло ні на Польщу, ні на Литву, бо там немає 7 тисяч церков московського патріархату, які будуть корегувати і здавати їх позиції, як в Україні. Немає на Московії вже тієї арміі, яка була до нараду на Україну. Ще не зрозуміло, як вони витримають цю війну, коли армія скоротилася, зброя скоротилася..., а поруч сидить Китай і чекає, коли на Московії почнуться незворотні процеси.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:05 Ответить
скоріше б уже напав. Ми радо війдемо до коаліції стурбонваних і згодні приїхати на сотні самітів і конференцій з цього приводу.
показать весь комментарий
20.05.2025 00:36 Ответить
 
 