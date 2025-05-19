Путин может напасть на Литву или Польшу, если война в Украине закончится, - Bild
На Западе опасаются, что Россия может атаковать Польшу или Литву в случае окончания войны против Украины.
Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.
"В случае окончания боевых действий в Украине угроза для нас возрастет", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Около 800 тысяч российских солдат в случае перемирия не отправятся домой, говорит Певкур, а получат новые приказы. С ним согласны и спецслужбы. Как стало известно Bild, в случае перемирия западные разведки опасаются быстрой переброски российских войск из Украины к границам Финляндии и Норвегии, а также в балтийские страны и в Беларусь, то есть почти на границу с Польшей.
По данным спецслужб, уже есть планы на этот счет, а за последние месяцы Россия подготовила и соответствующую инфраструктуру. Реализовать их пока мешает только война в Украине.
Источник издания утверждает, что если перемирие состоится в ближайшее время и Россия будет уверена в его надежности, она может перебросить войска в Беларусь во время учений "Запад-2025". При этом, напоминает источник, Россия использовала военные маневры в Беларуси как повод для размещения армии вблизи украинских границ в 2021 году. На этот раз возможные цели - Литва или Польша.
"Конечно, мы все хотим, чтобы в Украине наступил мир. Но надо честно сказать: если война продолжится, "Запад-2025" останутся лишь маневрами, поскольку ключевые силы будут заняты в другом месте. Если же она закончится на условиях России, "Запад" может стать началом новой войны против нас", - цитирует издание анонимного чиновника.
"Россия воспринимает слабость как возможность новых завоеваний. После Грузии был Крым, потом Донбасс, потом Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую, большую цель", - добавил другой собеседник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо закінчиться тимчасовим перемир'ям - буде готуватись до наступного нападу на Україну.
А от якщо закінчиться пі3дюлями свинособакам - то ні на кого воно вже не нападе.
техніки не те шоб зовсім не лишилося, але як показала практика сотанніх 1-1,5 війни, її виявляється і не треба багато. достатньо лише банду озброєних ураканів на мопедах чи баггі, шоб вклинитися на десятки кіломітрів в територію супротивника, за умови відсутності суцільної лінії фронту та суцільного мінування території на кіломитри вглиб.
для цієї задачі вистачить і 100-200 тищ. голів. а їх лише на фронті з Україною під мільйон.
А шо там буде з Україною чудово харектерізують ці цінічні для декого але реальні слова "Звичайно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але........"
1) витіснення українських військ з Донецької і Луганської областей або принаймні захоплення міст Покровськ-Мирноград, Торецьк, Часів Яр, Сіверськ, Лиман та Куп'янськ - до кінця 2025 року в ході літньо-осіннього наступу.
2) якщо по п.1 успіх не вдасться, тоді не пізніше середини 2026'-го вийти на тимчасове "припинення вогню" з Україною.
3) після п.1 - раніше, або п.2 - пізніше розпочати перекидання з фронту в Україні на кордони з Литвою і Польщею в РБ і каланінградський анклав свої бойові частини для підготовки до нападу з паралельним проведенням дезінформаційної кампанії про свої мирні наміри.
4) здійснити вторгнення в Литву поблизу сувалкського коридору для окупації цієї частини країни Балтії. Одночасно загрожувати Польщі ядерним ударом з теритопії РБ задля недопущення її втручання.
5) в разі відсутності збройної реакції країн НАТО через зрадницьку позицію Тромба-США, максимально можливо окупувати територію Балтійських країн.
6) укладання сепаратного "миру" з Заходом, якмй пнредбачає обмін частини окупованої території країн Балтії на їз повний нейтралітет (вихід з НАТО) і заборону допомоги Україні.
7) поновлення агресії і наступу на території України з метою їх повної окупації.
Весь цей план має бути реалізований до закінчення каденції Тромба, тобто до кінця 2028 року.
Тільки це добре розуміють хіба що лише Країни Балтії. Дехто почав просинатись. Для інших - якось воно буде.