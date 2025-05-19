Путин может напасть на Литву или Польшу, если война в Украине закончится, - Bild

На Западе опасаются, что Россия может атаковать Польшу или Литву в случае окончания войны против Украины.

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

"В случае окончания боевых действий в Украине угроза для нас возрастет", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Около 800 тысяч российских солдат в случае перемирия не отправятся домой, говорит Певкур, а получат новые приказы. С ним согласны и спецслужбы. Как стало известно Bild, в случае перемирия западные разведки опасаются быстрой переброски российских войск из Украины к границам Финляндии и Норвегии, а также в балтийские страны и в Беларусь, то есть почти на границу с Польшей.

По данным спецслужб, уже есть планы на этот счет, а за последние месяцы Россия подготовила и соответствующую инфраструктуру. Реализовать их пока мешает только война в Украине.

Источник издания утверждает, что если перемирие состоится в ближайшее время и Россия будет уверена в его надежности, она может перебросить войска в Беларусь во время учений "Запад-2025". При этом, напоминает источник, Россия использовала военные маневры в Беларуси как повод для размещения армии вблизи украинских границ в 2021 году. На этот раз возможные цели - Литва или Польша.

"Конечно, мы все хотим, чтобы в Украине наступил мир. Но надо честно сказать: если война продолжится, "Запад-2025" останутся лишь маневрами, поскольку ключевые силы будут заняты в другом месте. Если же она закончится на условиях России, "Запад" может стать началом новой войны против нас", - цитирует издание анонимного чиновника.

"Россия воспринимает слабость как возможность новых завоеваний. После Грузии был Крым, потом Донбасс, потом Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую, большую цель", - добавил другой собеседник.

