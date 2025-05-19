Литва подала в Международный суд ООН в Гааге на Беларусь из-за миграционного шантажа Лукашенко

Литва подала иск в Международный суд ООН в Гааге против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса, который страна считает нарушением международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

Отмечается, что в иске МИД Литвы говорится о нарушении Беларусью международных обязательств по Протоколу ООН против незаконной перевозки мигрантов по суше, морю и воздуху.

"С 2021 года Литва сталкивается с беспрецедентным наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Собранные литовскими органами доказательства подтверждают прямое участие белорусского режима в организации этого потока", - говорится в заявлении МИД.

Как отмечается, госпредприятия Беларуси значительно увеличили количество авиарейсов из Ближнего Востока и других регионов, а также организовывали визы и жилье для прибывших мигрантов.

Кроме того, по прибытии в Беларусь многие мигранты сопровождались силами безопасности до литовской границы и принуждались к ее незаконному пересечению - часто в опасных и угрожающих жизни условиях.

Литва пыталась урегулировать проблему с Беларусью

МИД страны также заявляет, что несмотря на многочисленные запросы о сотрудничестве, белорусская пограничная служба отказалась сотрудничать с литовской стороной для прекращения этих нелегальных пересечений.

"Литва расценивает такие действия как целенаправленную попытку белорусского режима использовать миграцию как инструмент политического давления на Литву и Европейский Союз в ответ на их поддержку демократии в Беларуси и введение санкций за нарушение прав человека", - говорится в заявлении.

Из-за отсутствия прогресса в двусторонних переговорах по урегулированию спора о нарушении Протокола, Литва обратилась в Международный суд ООН для привлечения Беларуси к ответственности в соответствии с международным правом.

Литва требует возмещения ущерба

Литовская сторона требует полного возмещения нанесенного ущерба, в частности расходов на обустройство границы, а также гарантий того, что подобные действия не повторятся.

По данным Государственной пограничной службы страны, с начала миграционного кризиса литовские пограничники предотвратили незаконное пересечение границы со стороны Беларуси со стороны 23,6 тысячи иностранцев. Часть из них пыталась пересечь границу неоднократно.

Что предшествовало

Напомним, искусственный миграционный кризис на восточных границах балтийских государств возник с лета 2021 года при содействии белорусских властей - после жесткой реакции этих стран на репрессии в Беларуси и принудительную посадку в Минске авиарейса для ареста оппозиционного блогера.

Несмотря на усиленную защиту границ, проблема не исчезает окончательно и время от времени обостряется как для Польши, так и Латвии с Литвой.

С начала 2025 года в Литву не пропустили 628 нелегальных мигрантов. В прошлом году зафиксировано более тысячи попыток пересечь границу из Беларуси в неположенных местах.