Беларусь отправила свои войска на учения в Россию
Власти Беларуси отправили военнослужащих из различных подразделений своих ВС на учения в Нижегородскую область России.
Об этом сообщили в белорусском Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что программа обучения разработана с учетом "опыта современных вооруженных конфликтов".
Белорусские военные будут проходить обучение по тактической медицине, стрельбе и "другим предметам" на базе 333-го Центра боевой подготовки. Он расположен вблизи населенного пункта Мулино, что в Нижегородской области РФ.
В белорусском Минобороны добавили, что после завершения "курса подготовки", они станут инструкторами и будут обучать военнослужащих уже в самой Беларуси.
