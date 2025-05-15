РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9812 посетителей онлайн
Новости Военные учения РФ и Беларуси
1 288 7

Беларусь отправила свои войска на учения в Россию

Беларусь отправила своих военных на учения в Россию

Власти Беларуси отправили военнослужащих из различных подразделений своих ВС на учения в Нижегородскую область России.

Об этом сообщили в белорусском Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что программа обучения разработана с учетом "опыта современных вооруженных конфликтов".

Белорусские военные будут проходить обучение по тактической медицине, стрельбе и "другим предметам" на базе 333-го Центра боевой подготовки. Он расположен вблизи населенного пункта Мулино, что в Нижегородской области РФ.

В белорусском Минобороны добавили, что после завершения "курса подготовки", они станут инструкторами и будут обучать военнослужащих уже в самой Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запланированные в Беларуси военные учения несут потенциальную угрозу Украине, - Госпогранслужба

Автор: 

Беларусь (7973) россия (96924) военные учения (3476)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.05.2025 15:38 Ответить
Наступний прорив кордону потрібно робити десь під Берестом там регіон позахідний хтось і підтрима))))
показать весь комментарий
15.05.2025 15:55 Ответить
Вейшнорія буде вільною.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:00 Ответить
Нічому харошому вони там не навчаться!
показать весь комментарий
15.05.2025 16:38 Ответить
Хм... 100% їм загрожує "заблукати" та "випадково" опинитися на Донбасі.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:15 Ответить
Вже скоро чекаємо на перших полонених, з кацап паспортами...
показать весь комментарий
15.05.2025 18:40 Ответить
Тактическая медицина у быдлостана это чёрный мешок
показать весь комментарий
16.05.2025 08:11 Ответить
 
 