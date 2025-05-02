Запланированные в Беларуси военные учения несут потенциальную угрозу Украине, - Госпогранслужба

Военные учения, которые анонсировали Беларусь и Россия и к которым могут быть привлечены подразделения российской армии, представляют риск для Украины, в этот период угроза будет возрастать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в телеэфире.

"Хотя это направление остается для нас угрожающим, но какой-то группировки, которая бы уже была сформирована или формировалась на территории Беларуси в направлении нашей границы, на данный момент не наблюдается. В то же время те учения, которые анонсировали Беларусь и Россия, которые состоятся, в том числе на территории Беларуси и к которым могут быть привлечены подразделения российской армии, - это риск для Украины и в этот период угроза будет расти", - рассказал Демченко.

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По его словам, Силы обороны пристально следят за ситуацией на территории Беларуси и возможным перемещением российских подразделений.

"Наша задача - наращивать оборонительные возможности и отслеживать ситуацию непосредственно по границе с Беларусью и вглубь территории этой страны, особенно, если туда будут перемещаться российские подразделения", - добавил спикер.

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Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Триморья заявил, что этим летом Россия "что-то готовит" в Беларуси и будет прикрываться военными учениями.

Что известно об учениях "Запад"?

Учения "Запад" запланированы на сентябрь 2025 года, официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Последние учения "Запад-2021", в которых приняли участие более 200 000 человек, стали крупнейшими маневрами на западном направлении с момента распада СССР и оказались частью подготовки к полномасштабному вторжению в Украину.

Учения "Запад" проводятся каждые два года с 2009 года.