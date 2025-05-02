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Новости Военные учения РФ и Беларуси
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Запланированные в Беларуси военные учения несут потенциальную угрозу Украине, - Госпогранслужба

ГПСУ о военных учениях в Беларуси

Военные учения, которые анонсировали Беларусь и Россия и к которым могут быть привлечены подразделения российской армии, представляют риск для Украины, в этот период угроза будет возрастать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в телеэфире.

"Хотя это направление остается для нас угрожающим, но какой-то группировки, которая бы уже была сформирована или формировалась на территории Беларуси в направлении нашей границы, на данный момент не наблюдается. В то же время те учения, которые анонсировали Беларусь и Россия, которые состоятся, в том числе на территории Беларуси и к которым могут быть привлечены подразделения российской армии, - это риск для Украины и в этот период угроза будет расти", - рассказал Демченко.

Также читайте: НАТО при необходимости будет реагировать на белорусско-российские учения "Запад", - глава МИД Литвы Будрис

По его словам, Силы обороны пристально следят за ситуацией на территории Беларуси и возможным перемещением российских подразделений.

"Наша задача - наращивать оборонительные возможности и отслеживать ситуацию непосредственно по границе с Беларусью и вглубь территории этой страны, особенно, если туда будут перемещаться российские подразделения", - добавил спикер.

Читайте: У разведки НАТО нет никаких признаков того, что российско-белорусские военные учения "Запад", угрожают Альянсу, - советник Науседы Матулёнис

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Триморья заявил, что этим летом Россия "что-то готовит" в Беларуси и будет прикрываться военными учениями.

Что известно об учениях "Запад"?

Учения "Запад" запланированы на сентябрь 2025 года, официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Последние учения "Запад-2021", в которых приняли участие более 200 000 человек, стали крупнейшими маневрами на западном направлении с момента распада СССР и оказались частью подготовки к полномасштабному вторжению в Украину.

Учения "Запад" проводятся каждые два года с 2009 года.

Автор: 

Беларусь (7898) Госпогранслужба (6458) военные учения (3458)


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Топ комментарии
+3
а не пора ли опубликовать карту боевых действий на севере в 2024 и ответить на вопросы?
- как так что через границу с дружественным государством было нападение?
- как так что чернобыльская аес была захвачена без сопротивления?
- как так что войска с территории дружественного государства чуть не дошли до киева за 1 день?
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02.05.2025 17:34
+2
Головне шоб західні кордони держприкордон служба укріпила добре...шоб ворог не пройшов
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02.05.2025 17:08
+1
Про нанесенні превентивного удару по Білорусії ніхто й не дума? Ждуть?
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02.05.2025 17:10
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Головне шоб західні кордони держприкордон служба укріпила добре...шоб ворог не пройшов
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02.05.2025 17:08 Ответить
а не пора ли опубликовать карту боевых действий на севере в 2024 и ответить на вопросы?
- как так что через границу с дружественным государством было нападение?
- как так что чернобыльская аес была захвачена без сопротивления?
- как так что войска с территории дружественного государства чуть не дошли до киева за 1 день?
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02.05.2025 17:34 Ответить
в 2022
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02.05.2025 17:36 Ответить
Про нанесенні превентивного удару по Білорусії ніхто й не дума? Ждуть?
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02.05.2025 17:10 Ответить
Пора й із білорусами повоювати.
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02.05.2025 17:12 Ответить
Юра буде воювати будь с ким ... Тут на цензорі
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02.05.2025 17:14 Ответить
Не сповзаючи з дивану..
Я зрозумів.
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02.05.2025 17:17 Ответить
Саме так....
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02.05.2025 17:23 Ответить
Білоруси розуміють, що Мозирський НПЗ може раптово захворіти з високою температурою. Ну, якщо шо.
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02.05.2025 17:14 Ответить
Раб московитів, лука, може нести Україні, виключно кров та руїни!
Це тільки, примат-аброхамій з ВРУ, отримував «дивіденти» від оборудки з бітуму від самозванця, для асфальтної АФЕРИ в Україні, з 2019 року!!
Податкова з гетьманцевим та митники, можуть усе пояснити…
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02.05.2025 17:33 Ответить
Картофельный диктатор такой же негодяй, как и путлер, от него можно ждать чего угодно.
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02.05.2025 17:36 Ответить
беларуси больше не существует, лука сдал страну подписав последние документы про союзное государство и теперь он лишь губернатор бэларуской области ********* и будет выполнять все приказы из кремля, как в 2022м увельнуть не получится
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02.05.2025 17:41 Ответить
 
 