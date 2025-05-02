Заплановані в Білорусі військові навчання несуть потенційну загрозу Україні, - Держприкордонслужба

Військові навчання, які анонсували Білорусь і Росія й до яких може бути долучено підрозділи російської армії, становлять ризик для України, у цей період загроза зростатиме.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в телеефірі.

"Хоча цей напрямок залишається для нас загрозливим, але якогось угруповання, яке б уже було сформовано або формувалося на території Білорусі у напрямку нашого кордону, на даний момент не спостерігається. Водночас ті навчання, які анонсували Білорусь і Росія, що відбудуться, зокрема на території Білорусі й до яких може бути долучено підрозділи російської армії, – це ризик для України, й у цей період загроза зростатиме", - розповів Демченко.

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За його словами, Сили оборони пильно стежать за ситуацією на території Білорусі й можливим переміщенням російських підрозділів.

"Наше завдання – нарощувати оборонні можливості й відстежувати ситуацію безпосередньо по кордону з Білоруссю і вглиб території цієї країни, особливо, якщо туди переміщуватимуться російські підрозділи", - додав речник.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Тримор’я заявив, що цього літа Росія "щось готує" у Білорусі та прикриватиметься військовими навчаннями.

Що відомо про навчання "Захід"?

Навчання "Захід" заплановані на вересень 2025 року, офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Останні навчання "Захід-2021", у яких взяли участь понад 200 000 осіб, стали найбільшими маневрами на західному напрямку з моменту розпаду СРСР і виявилися частиною підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну.

Навчання "Захід" проводяться кожні два роки з 2009 року.