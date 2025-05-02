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Новини Військові навчання Білорусі та РФ
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Заплановані в Білорусі військові навчання несуть потенційну загрозу Україні, - Держприкордонслужба

ДПСУ про військові навчання в Білорусі

Військові навчання, які анонсували Білорусь і Росія й до яких може бути долучено підрозділи російської армії, становлять ризик для України, у цей період загроза зростатиме.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в телеефірі.

"Хоча цей напрямок залишається для нас загрозливим, але якогось угруповання, яке б уже було сформовано або формувалося на території Білорусі у напрямку нашого кордону, на даний момент не спостерігається. Водночас ті навчання, які анонсували Білорусь і Росія, що відбудуться, зокрема на території Білорусі й до яких може бути долучено підрозділи російської армії, – це ризик для України, й у цей період загроза зростатиме", - розповів Демченко.

Також читайте: НАТО за потреби реагуватиме на білорусько-російські навчання "Захід", - глава МЗС Литви Будріс

За його словами, Сили оборони пильно стежать за ситуацією на території Білорусі й можливим переміщенням російських підрозділів.

"Наше завдання – нарощувати оборонні можливості й відстежувати ситуацію безпосередньо по кордону з Білоруссю і вглиб території цієї країни, особливо, якщо туди переміщуватимуться російські підрозділи", - додав речник.

Читайте: У розвідки НАТО немає жодних ознак того, що російсько-білоруські військові навчання "Захід", загрожують Альянсу, - радник Науседи Матульоніс

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Тримор’я заявив, що цього літа Росія "щось готує" у Білорусі та прикриватиметься військовими навчаннями.

Що відомо про навчання "Захід"?

Навчання "Захід" заплановані на вересень 2025 року, офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Останні навчання "Захід-2021", у яких взяли участь понад 200 000 осіб, стали найбільшими маневрами на західному напрямку з моменту розпаду СРСР і виявилися частиною підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну.

Навчання "Захід" проводяться кожні два роки з 2009 року.

Автор: 

Білорусь (7937) Держприкордонслужба ДПСУ (6016) військові навчання (2776)


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Топ коментарі
+3
а не пора ли опубликовать карту боевых действий на севере в 2024 и ответить на вопросы?
- как так что через границу с дружественным государством было нападение?
- как так что чернобыльская аес была захвачена без сопротивления?
- как так что войска с территории дружественного государства чуть не дошли до киева за 1 день?
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02.05.2025 17:34
+2
Головне шоб західні кордони держприкордон служба укріпила добре...шоб ворог не пройшов
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02.05.2025 17:08
+1
Про нанесенні превентивного удару по Білорусії ніхто й не дума? Ждуть?
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02.05.2025 17:10
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Головне шоб західні кордони держприкордон служба укріпила добре...шоб ворог не пройшов
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02.05.2025 17:08 Відповісти
а не пора ли опубликовать карту боевых действий на севере в 2024 и ответить на вопросы?
- как так что через границу с дружественным государством было нападение?
- как так что чернобыльская аес была захвачена без сопротивления?
- как так что войска с территории дружественного государства чуть не дошли до киева за 1 день?
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02.05.2025 17:34 Відповісти
в 2022
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02.05.2025 17:36 Відповісти
Про нанесенні превентивного удару по Білорусії ніхто й не дума? Ждуть?
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02.05.2025 17:10 Відповісти
Пора й із білорусами повоювати.
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02.05.2025 17:12 Відповісти
Юра буде воювати будь с ким ... Тут на цензорі
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02.05.2025 17:14 Відповісти
Не сповзаючи з дивану..
Я зрозумів.
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02.05.2025 17:17 Відповісти
Саме так....
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02.05.2025 17:23 Відповісти
Білоруси розуміють, що Мозирський НПЗ може раптово захворіти з високою температурою. Ну, якщо шо.
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02.05.2025 17:14 Відповісти
Раб московитів, лука, може нести Україні, виключно кров та руїни!
Це тільки, примат-аброхамій з ВРУ, отримував «дивіденти» від оборудки з бітуму від самозванця, для асфальтної АФЕРИ в Україні, з 2019 року!!
Податкова з гетьманцевим та митники, можуть усе пояснити…
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02.05.2025 17:33 Відповісти
Картофельный диктатор такой же негодяй, как и путлер, от него можно ждать чего угодно.
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02.05.2025 17:36 Відповісти
беларуси больше не существует, лука сдал страну подписав последние документы про союзное государство и теперь он лишь губернатор бэларуской области ********* и будет выполнять все приказы из кремля, как в 2022м увельнуть не получится
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02.05.2025 17:41 Відповісти
кордони розміновані?
війська відведені?
дороги відремонтовані?

добре.
не завертайте увагу, це провокація, що б посіяти паніку. готуємось до шашликів.
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02.05.2025 18:47 Відповісти
Невже напрямок з бєлораши ще не став залізобетонною фортецею? Знов несподіванка від вусатого таргана? Мабуть танці на граблях стануть обов'язковою вправою для влади в Україні.
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02.05.2025 18:52 Відповісти
 
 