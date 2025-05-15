УКР
Білорусь відправила свої війська на навчання до Росії

Білорусь відправила своїх військових на навчання до Росії

Влада Білорусі відправила військовослужбовців із різних підрозділів своїх ЗС на навчання до Нижньогородської області Росії. 

Про це повідомили у білоруському Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що програму навчання розроблено з урахуванням "досвіду сучасних збройних конфліктів".

Білоруські військові проходитимуть навчання з тактичної медицини, стрільби та "інших предметів" на базі 333-го Центру бойової підготовки. Він розташований поблизу населеного пункту Муліно, що у Нижньогородській області РФ.

У білоруському Міноборони додали, що після завершення "курсу підготовки", вони стануть інструкторами та навчатимуть військовослужбовців вже в самій Білорусі.

15.05.2025 15:38 Відповісти
Наступний прорив кордону потрібно робити десь під Берестом там регіон позахідний хтось і підтрима))))
15.05.2025 15:55 Відповісти
Вейшнорія буде вільною.
15.05.2025 16:00 Відповісти
Нічому харошому вони там не навчаться!
15.05.2025 16:38 Відповісти
Хм... 100% їм загрожує "заблукати" та "випадково" опинитися на Донбасі.
15.05.2025 17:15 Відповісти
Вже скоро чекаємо на перших полонених, з кацап паспортами...
15.05.2025 18:40 Відповісти
Тактическая медицина у быдлостана это чёрный мешок
16.05.2025 08:11 Відповісти
 
 