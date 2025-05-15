Білорусь відправила свої війська на навчання до Росії

Влада Білорусі відправила військовослужбовців із різних підрозділів своїх ЗС на навчання до Нижньогородської області Росії.

Про це повідомили у білоруському Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що програму навчання розроблено з урахуванням "досвіду сучасних збройних конфліктів".

Білоруські військові проходитимуть навчання з тактичної медицини, стрільби та "інших предметів" на базі 333-го Центру бойової підготовки. Він розташований поблизу населеного пункту Муліно, що у Нижньогородській області РФ.

У білоруському Міноборони додали, що після завершення "курсу підготовки", вони стануть інструкторами та навчатимуть військовослужбовців вже в самій Білорусі.

