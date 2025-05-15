Білорусь відправила свої війська на навчання до Росії
Влада Білорусі відправила військовослужбовців із різних підрозділів своїх ЗС на навчання до Нижньогородської області Росії.
Про це повідомили у білоруському Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що програму навчання розроблено з урахуванням "досвіду сучасних збройних конфліктів".
Білоруські військові проходитимуть навчання з тактичної медицини, стрільби та "інших предметів" на базі 333-го Центру бойової підготовки. Він розташований поблизу населеного пункту Муліно, що у Нижньогородській області РФ.
У білоруському Міноборони додали, що після завершення "курсу підготовки", вони стануть інструкторами та навчатимуть військовослужбовців вже в самій Білорусі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар15.05.2025 15:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Roman Tok
показати весь коментар15.05.2025 15:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар15.05.2025 16:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар15.05.2025 16:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Small Jerboa
показати весь коментар15.05.2025 17:15 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
J “akaSW” D
показати весь коментар15.05.2025 18:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Leon
показати весь коментар16.05.2025 08:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль