РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10048 посетителей онлайн
Новости Убийство детей
6 204 24

Привязали к столбу и подожгли 9-летнего ребенка: в Закарпатье осуждены женщина и ее сожитель

Будут судить 10 граждан за службу в российских войсках против Украины

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области приговорил к девяти годам лишения свободы женщину и ее сожителя, которые повлекли гибель 9-летнего мальчика.

Об этом говорится в приговоре суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Ребенок, сын обвиняемой, был привязан цепью к столбу, облит бензином и подожжен.

Как отмечается, инцидент произошел 13 мая 2024 года. По материалам дела, мать мальчика в состоянии алкогольного опьянения обвинила его в краже денег и телефона, после чего привязала к столбу цепью за шею, облила грудь бензином и вместе с сожителем, вероятно, подожгла ребенка. После этого обвиняемые потушили пламя, но экстренную помощь не вызвали. К врачам мальчика доставили лишь через несколько часов. В больнице медики диагностировали у него ожоги 80% тела. Через несколько дней он умер.

Суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) и ч. 1 ст. 135 УКУ (оставление малолетнего в опасности).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. Также сообщается, что у женщины отобрали младшего ребенка.

Также смотрите: Мать задушила 9-месячную дочь в Одесской области: суд оставил женщину под стражей без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

дети (6692) поджог (1116) суд (25200) Закарпатская область (2668)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Всього 9 років ? та їх повісити мало ,живе таке бидло.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:11 Ответить
+20
Это шо за срой такой для этих упырей, у нас шо судьи совсем кукухами тронулись..
показать весь комментарий
20.05.2025 16:08 Ответить
+16
в деяких країнах за вбивство тварин 7 років отримують. А тут дитину вбили і 9?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ад!
Орбаністи?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:08 Ответить
Это шо за срой такой для этих упырей, у нас шо судьи совсем кукухами тронулись..
показать весь комментарий
20.05.2025 16:08 Ответить
млядь,ну і закони,яка **** їх писала ?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:11 Ответить
угорці?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:10 Ответить
У маргиналов нет национальности…
показать весь комментарий
20.05.2025 16:12 Ответить
Навіть немрій.
ВОНИ УКРАЇНЦІ.
показать весь комментарий
21.05.2025 05:02 Ответить
То цигани
показать весь комментарий
21.05.2025 13:48 Ответить
такі ж і ти, Льончику?
показать весь комментарий
22.05.2025 19:06 Ответить
Всього 9 років ? та їх повісити мало ,живе таке бидло.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:11 Ответить
Жах! Але думаю" мамки" на зоні влаштують зустріч... буде благати про смерть...
показать весь комментарий
20.05.2025 16:52 Ответить
Ти про судів? Їх давно вже пора лінчувати...
показать весь комментарий
20.05.2025 22:25 Ответить
Так на який строк цих нелюдів засуджено? Чи після оскарження буде умовне? 🤬
показать весь комментарий
20.05.2025 16:11 Ответить
в деяких країнах за вбивство тварин 7 років отримують. А тут дитину вбили і 9?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:17 Ответить
всім табором відкупляли, що лише 9 років, а не пожиттєве ?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:21 Ответить
Похоже, да.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:48 Ответить
четвертовать
показать весь комментарий
20.05.2025 16:30 Ответить
А шо местные , ще не спалили нелюдям хату разом з ними?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:32 Ответить
лише 9 років за звіряче вбивство дитини ?

.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:38 Ответить
9 років?! За звірське вбивство дитини? Судді там й*бнулися на хрін?! Зробити з ними те саме, що вони зробили з дитиною - хай сконають в муках!
показать весь комментарий
20.05.2025 17:01 Ответить
Якби хтось вкрав кіло ковбаси у прокурора з хати,або....з їдальні ВР чи КСУ - дали б років 15,або пожиттєво за замах на владу....А то якусь дитину запалили алкаші....їх дитина - що хош і роби,мабуть...
показать весь комментарий
20.05.2025 17:10 Ответить
Це треш!суддя знайшов пом"якшувальні обставини?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:45 Ответить
Стаття повинна бути "Вбивство дитини з особливою жорстокістю." І в результаті смерть таки настала, але ця курвамама ще й затянула муки агонії.
Суддю лянчувати у той самий спосіб разом з тою курвою, яка йому симпатична.
Україна ще жива, а державі вже давно пистець настав - шоколадно-зелений!
показать весь комментарий
20.05.2025 22:30 Ответить
 
 