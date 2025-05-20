Привязали к столбу и подожгли 9-летнего ребенка: в Закарпатье осуждены женщина и ее сожитель

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области приговорил к девяти годам лишения свободы женщину и ее сожителя, которые повлекли гибель 9-летнего мальчика.

Об этом говорится в приговоре суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Ребенок, сын обвиняемой, был привязан цепью к столбу, облит бензином и подожжен.

Как отмечается, инцидент произошел 13 мая 2024 года. По материалам дела, мать мальчика в состоянии алкогольного опьянения обвинила его в краже денег и телефона, после чего привязала к столбу цепью за шею, облила грудь бензином и вместе с сожителем, вероятно, подожгла ребенка. После этого обвиняемые потушили пламя, но экстренную помощь не вызвали. К врачам мальчика доставили лишь через несколько часов. В больнице медики диагностировали у него ожоги 80% тела. Через несколько дней он умер.

Суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) и ч. 1 ст. 135 УКУ (оставление малолетнего в опасности).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. Также сообщается, что у женщины отобрали младшего ребенка.

