Прив’язали до стовпа та підпалили 9-річну дитину: на Закарпатті засуджено жінку та її співмешканця

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області засудив до дев'яти років позбавлення волі жінку та її співмешканця, які спричинили загибель 9-річного хлопчика.

Про це йдеться у вироку суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Дитину, сина обвинуваченої, було прив’язано ланцюгом до стовпа, облито бензином і підпалено.

Як зазначається, інцидент стався 13 травня 2024 року. За матеріалами справи, мати хлопчика у стані алкогольного сп’яніння звинуватила його у крадіжці грошей і телефона, після чого прив’язала до стовпа ланцюгом за шию, облила груди бензином і разом зі співмешканцем, ймовірно, підпалила дитину. Після цього обвинувачені загасили полум’я, але екстрену допомогу не викликали. До лікарів хлопчика доправили лише за кілька годин. В лікарні медики діагностували у нього опіки 80% тіла. Через кілька днів він помер.

Суд визнав обох винними за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) та ч. 1 ст. 135 ККУ (залишення малолітнього в небезпеці).

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку. Також повідомляється, що у жінки відібрали молодшу дитину.

