Прив'язали до стовпа та підпалили 9-річну дитину: на Закарпатті засуджено жінку та її співмешканця

Судитимуть 10 громадян за службу в російських військах проти України

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області засудив до дев'яти років позбавлення волі жінку та її співмешканця, які спричинили загибель 9-річного хлопчика. 

Про це йдеться у вироку суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Дитину, сина обвинуваченої, було прив’язано ланцюгом до стовпа, облито бензином і підпалено.

Як зазначається, інцидент стався 13 травня 2024 року. За матеріалами справи, мати хлопчика у стані алкогольного сп’яніння звинуватила його у крадіжці грошей і телефона, після чого прив’язала до стовпа ланцюгом за шию, облила груди бензином і разом зі співмешканцем, ймовірно, підпалила дитину. Після цього обвинувачені загасили полум’я, але екстрену допомогу не викликали. До лікарів хлопчика доправили лише за кілька годин. В лікарні медики діагностували у нього опіки 80% тіла. Через кілька днів він помер.

Суд визнав обох винними за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) та ч. 1 ст. 135 ККУ (залишення малолітнього в небезпеці).

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку. Також повідомляється, що у жінки відібрали молодшу дитину.

діти (5273) підпал (718) суд (11820) Закарпатська область (2148)
Топ коментарі
+30
Всього 9 років ? та їх повісити мало ,живе таке бидло.
20.05.2025 16:11 Відповісти
+20
Это шо за срой такой для этих упырей, у нас шо судьи совсем кукухами тронулись..
20.05.2025 16:08 Відповісти
+16
в деяких країнах за вбивство тварин 7 років отримують. А тут дитину вбили і 9?
20.05.2025 16:17 Відповісти
Ад!
Орбаністи?
20.05.2025 16:08 Відповісти
Это шо за срой такой для этих упырей, у нас шо судьи совсем кукухами тронулись..
20.05.2025 16:08 Відповісти
млядь,ну і закони,яка **** їх писала ?
20.05.2025 18:11 Відповісти
угорці?
20.05.2025 16:10 Відповісти
У маргиналов нет национальности…
20.05.2025 16:12 Відповісти
Навіть немрій.
ВОНИ УКРАЇНЦІ.
21.05.2025 05:02 Відповісти
То цигани
21.05.2025 13:48 Відповісти
такі ж і ти, Льончику?
22.05.2025 19:06 Відповісти
Всього 9 років ? та їх повісити мало ,живе таке бидло.
20.05.2025 16:11 Відповісти
Жах! Але думаю" мамки" на зоні влаштують зустріч... буде благати про смерть...
20.05.2025 16:52 Відповісти
Ти про судів? Їх давно вже пора лінчувати...
20.05.2025 22:25 Відповісти
Так на який строк цих нелюдів засуджено? Чи після оскарження буде умовне? 🤬
20.05.2025 16:11 Відповісти
в деяких країнах за вбивство тварин 7 років отримують. А тут дитину вбили і 9?
20.05.2025 16:17 Відповісти
всім табором відкупляли, що лише 9 років, а не пожиттєве ?
20.05.2025 16:21 Відповісти
Похоже, да.
20.05.2025 16:48 Відповісти
четвертовать
20.05.2025 16:30 Відповісти
А шо местные , ще не спалили нелюдям хату разом з ними?
20.05.2025 16:32 Відповісти
лише 9 років за звіряче вбивство дитини ?

.
20.05.2025 16:38 Відповісти
9 років?! За звірське вбивство дитини? Судді там й*бнулися на хрін?! Зробити з ними те саме, що вони зробили з дитиною - хай сконають в муках!
20.05.2025 17:01 Відповісти
Якби хтось вкрав кіло ковбаси у прокурора з хати,або....з їдальні ВР чи КСУ - дали б років 15,або пожиттєво за замах на владу....А то якусь дитину запалили алкаші....їх дитина - що хош і роби,мабуть...
20.05.2025 17:10 Відповісти
Це треш!суддя знайшов пом"якшувальні обставини?
20.05.2025 18:45 Відповісти
Стаття повинна бути "Вбивство дитини з особливою жорстокістю." І в результаті смерть таки настала, але ця курвамама ще й затянула муки агонії.
Суддю лянчувати у той самий спосіб разом з тою курвою, яка йому симпатична.
Україна ще жива, а державі вже давно пистець настав - шоколадно-зелений!
20.05.2025 22:30 Відповісти
 
 