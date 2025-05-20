Прив’язали до стовпа та підпалили 9-річну дитину: на Закарпатті засуджено жінку та її співмешканця
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області засудив до дев'яти років позбавлення волі жінку та її співмешканця, які спричинили загибель 9-річного хлопчика.
Про це йдеться у вироку суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Дитину, сина обвинуваченої, було прив’язано ланцюгом до стовпа, облито бензином і підпалено.
Як зазначається, інцидент стався 13 травня 2024 року. За матеріалами справи, мати хлопчика у стані алкогольного сп’яніння звинуватила його у крадіжці грошей і телефона, після чого прив’язала до стовпа ланцюгом за шию, облила груди бензином і разом зі співмешканцем, ймовірно, підпалила дитину. Після цього обвинувачені загасили полум’я, але екстрену допомогу не викликали. До лікарів хлопчика доправили лише за кілька годин. В лікарні медики діагностували у нього опіки 80% тіла. Через кілька днів він помер.
Суд визнав обох винними за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) та ч. 1 ст. 135 ККУ (залишення малолітнього в небезпеці).
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку. Також повідомляється, що у жінки відібрали молодшу дитину.
