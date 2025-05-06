Мать задушила 9-месячную дочь в Одесской области: суд оставил женщину под стражей без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО

В Яськовской громаде Одесского района следователи задержали женщину, которую подозревают в убийстве собственной дочери в возрасте до одного года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 мая. Изначально 43-летняя мать обратилась в полицию, заявив о внезапной смерти ребенка, однако расследование выявило совсем другую картину.

По данным правоохранителей, мать нанесла ребенку телесные повреждения во время приступа агрессии, когда та плакала. Следствие установило, что смерть девочки наступила в результате удушения. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Женщине объявлено подозрение по п. 2 части 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал для подозреваемой самую строгую меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Начальник Одесского районного управления полиции № 2 Андрей Донец также сообщил, что у женщины есть еще один ребенок - трехлетняя дочь. Ребенок временно устроен в медицинское учреждение для обследования. В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав и определения будущего места жительства ребенка.

Напомним, 3 мая полицейские задержали жительницу Одесского района по подозрению в убийстве ребенка.

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