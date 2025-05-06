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Новости Фото Убийство детей
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Мать задушила 9-месячную дочь в Одесской области: суд оставил женщину под стражей без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО

В Яськовской громаде Одесского района следователи задержали женщину, которую подозревают в убийстве собственной дочери в возрасте до одного года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Женщине в Одесской области грозит пожизненное за убийство младенца

Как ранее сообщалось, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 мая. Изначально 43-летняя мать обратилась в полицию, заявив о внезапной смерти ребенка, однако расследование выявило совсем другую картину.

По данным правоохранителей, мать нанесла ребенку телесные повреждения во время приступа агрессии, когда та плакала. Следствие установило, что смерть девочки наступила в результате удушения. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Женщине объявлено подозрение по п. 2 части 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал для подозреваемой самую строгую меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Начальник Одесского районного управления полиции № 2 Андрей Донец также сообщил, что у женщины есть еще один ребенок - трехлетняя дочь. Ребенок временно устроен в медицинское учреждение для обследования. В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав и определения будущего места жительства ребенка.

Напомним, 3 мая полицейские задержали жительницу Одесского района по подозрению в убийстве ребенка.

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Автор: 

дети (6520) Одесская область (3590) убийство (6491)


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Таких треба знищувати, не мають права на життя, навіть в тюрмі.
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06.05.2025 12:53 Ответить
так вона так ї вчинила як ти кажиш та знищила свого нащадка
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06.05.2025 12:59 Ответить
Її знищити треба. Ту істоту,що вбила свою дитину.
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06.05.2025 13:03 Ответить
звичайно шкода дитинку! але в неї майже не було шансів вирасти нормальною людиною
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06.05.2025 13:24 Ответить
по офіційним даним МОЗ України - з 1991 року по 2005 рік в Україні було зроблено 45 мільйонів абортів.мабуть українська земля і хоче збутися цього народу.
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06.05.2025 13:03 Ответить
якого "цього"?
Вагітність перериває не "українська земля", а жінка. І причини цього різні.
Може, у тебе є дані кацапського МОЗ?
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06.05.2025 13:12 Ответить
Які нафіг причини. Основна причина що жінки фінансово не можуть виростити дитину. Навіть у кацапні при народженні баби дають маткапітал, за який можна купити будинук а у нас при народженні дають коробку з набором памперсів.
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06.05.2025 13:22 Ответить
Під якою вартою, задушіть її нахрен і ділу кінець. Око за око.
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06.05.2025 13:17 Ответить
 
 