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Новини Фото Вбивство дітей
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Мати задушила 9-місячну доньку на Одещині: суд залишив жінку під вартою без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

У Яськівській громаді Одеського району слідчі затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві власної доньки віком до одного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Жінці на Одещині загрожує довічне за вбивство немовляти

Як раніше повідомлялося, інцидент стався в ніч з 2 на 3 травня. Спочатку 43-річна мати звернулася до поліції, заявивши про раптову смерть дитини, однак розслідування виявило зовсім іншу картину.

За даними правоохоронців, мати завдала дитині тілесних ушкоджень під час нападу агресії, коли та плакала. Слідство встановило, що смерть дівчинки настала внаслідок удушення. Тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу.

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Жінці оголошено підозру за п. 2 частини 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав для підозрюваної найсуворіший запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Начальник Одеського районного управління поліції № 2 Андрій Донець також повідомив, що у жінки є ще одна дитина - трирічна донька. Дитину тимчасово влаштовано до медичного закладу для обстеження. У подальшому вирішуватиметься питання про позбавлення матері батьківських прав і визначення майбутнього місця проживання дитини.

Нагадаємо, 3 травня поліцейські затримали жительку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. 

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Автор: 

діти (5093) Одеська область (3237) вбивство (3095)


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Таких треба знищувати, не мають права на життя, навіть в тюрмі.
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06.05.2025 12:53 Відповісти
так вона так ї вчинила як ти кажиш та знищила свого нащадка
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06.05.2025 12:59 Відповісти
Її знищити треба. Ту істоту,що вбила свою дитину.
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06.05.2025 13:03 Відповісти
звичайно шкода дитинку! але в неї майже не було шансів вирасти нормальною людиною
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06.05.2025 13:24 Відповісти
по офіційним даним МОЗ України - з 1991 року по 2005 рік в Україні було зроблено 45 мільйонів абортів.мабуть українська земля і хоче збутися цього народу.
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06.05.2025 13:03 Відповісти
якого "цього"?
Вагітність перериває не "українська земля", а жінка. І причини цього різні.
Може, у тебе є дані кацапського МОЗ?
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06.05.2025 13:12 Відповісти
Які нафіг причини. Основна причина що жінки фінансово не можуть виростити дитину. Навіть у кацапні при народженні баби дають маткапітал, за який можна купити будинук а у нас при народженні дають коробку з набором памперсів.
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06.05.2025 13:22 Відповісти
Під якою вартою, задушіть її нахрен і ділу кінець. Око за око.
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06.05.2025 13:17 Відповісти
 
 