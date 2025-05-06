Мати задушила 9-місячну доньку на Одещині: суд залишив жінку під вартою без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

У Яськівській громаді Одеського району слідчі затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві власної доньки віком до одного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як раніше повідомлялося, інцидент стався в ніч з 2 на 3 травня. Спочатку 43-річна мати звернулася до поліції, заявивши про раптову смерть дитини, однак розслідування виявило зовсім іншу картину.

За даними правоохоронців, мати завдала дитині тілесних ушкоджень під час нападу агресії, коли та плакала. Слідство встановило, що смерть дівчинки настала внаслідок удушення. Тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу.

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Жінці оголошено підозру за п. 2 частини 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав для підозрюваної найсуворіший запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Начальник Одеського районного управління поліції № 2 Андрій Донець також повідомив, що у жінки є ще одна дитина - трирічна донька. Дитину тимчасово влаштовано до медичного закладу для обстеження. У подальшому вирішуватиметься питання про позбавлення матері батьківських прав і визначення майбутнього місця проживання дитини.

Нагадаємо, 3 травня поліцейські затримали жительку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини.

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