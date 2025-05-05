Батько дозволив малолітній доньці керувати автівкою на Львівщині: його притягнули до відповідальності
У Львівській області правоохоронці притягнули до відповідальності 28-річного чоловіка, який посадив за кермо автомобіля свою малолітню доньку та зняв на відео, як вона їде.
Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Під час моніторингу соціальних мереж патрульні виявили відео, на якому видно, як чоловік садить за кермо автомобіля свою маленьку доньку.
На ролику також чути, як батько дає дівчинці настанови щодо водіння.
На передньому пасажирському сидінні в цей час сидить малолітній хлопчик. Діти були не пристебнуті пасками безпеки.
Коли дитина рушила з місця, то чоловік почав кричати, щоб вона зупинилася, але дівчинка швидко їхала вперед, а батько залишився стояти посеред дороги.
Діти не постраждали та не потрапили у ДТП.
Правоохоронці встановили особу 28-річного чоловіка та притягнули його до адміністративної відповідальності.
Відносно батька дітей поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом).
Крім того, ювенальна поліція склала адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.
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Джерело: https://censor.net/ua/v3550516
І що ж такого цей батько зробив?Що такого,що батько дитину вчить машину водити? Тисячі,якщо не більше,їздять без прав,обкурені,п'яні,а тут знайшли порушника.