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Новини Малолітні діти за кермом
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Батько дозволив малолітній доньці керувати автівкою на Львівщині: його притягнули до відповідальності

На Львівщині батько посадив малолітню доньку за кермо автомобіля

У Львівській області правоохоронці притягнули до відповідальності 28-річного чоловіка, який посадив за кермо автомобіля свою малолітню доньку та зняв на відео, як вона їде. 

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Під час моніторингу соціальних мереж патрульні виявили відео, на якому видно, як чоловік садить за кермо автомобіля свою маленьку доньку.

На ролику також чути, як батько дає дівчинці настанови щодо водіння.

На передньому пасажирському сидінні в цей час сидить малолітній хлопчик. Діти були не пристебнуті пасками безпеки.

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Коли дитина рушила з місця, то чоловік почав кричати, щоб вона зупинилася, але дівчинка швидко їхала вперед, а батько залишився стояти посеред дороги.

Діти не постраждали та не потрапили у ДТП.

Правоохоронці встановили особу 28-річного чоловіка та притягнули його до адміністративної відповідальності.

Відносно батька дітей поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом).

Крім того, ювенальна поліція склала адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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Автор: 

діти (5093) Нацполіція (15202) Львівська область (2437)


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Топ коментарі
+12
Епічне відео. Еталонний Зелібоба.
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05.05.2025 17:39
+3
У нас взагалі батьки ********** вчити своїх неповнолітніх дітей керувати автівкою, а потім дивуються, що їхнє маля викрало ключі, сіло п'яне за кермо та вбило людей на пішохідному переході.
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05.05.2025 17:43
+2
жінка за кермом - приступник
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05.05.2025 17:44
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Епічне відео. Еталонний Зелібоба.
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05.05.2025 17:39 Відповісти
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05.05.2025 17:39 Відповісти
А за кого проголосувала Львівська область?
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05.05.2025 18:55 Відповісти
У нас взагалі батьки ********** вчити своїх неповнолітніх дітей керувати автівкою, а потім дивуються, що їхнє маля викрало ключі, сіло п'яне за кермо та вбило людей на пішохідному переході.
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05.05.2025 17:43 Відповісти
А що з дітьмі?Всі бчили цей ролік.Можливо сиділа дружина поряд і керувала.
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05.05.2025 17:43 Відповісти
жінка за кермом - приступник
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05.05.2025 17:44 Відповісти
Ти тупий?
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05.05.2025 19:01 Відповісти
Працівник ТЦК та поліцейські, які везли затриманого чоловіка, загинули у ДТП у Полтавській області. Затриманий у реанімації. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v3550516
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05.05.2025 17:45 Відповісти
Та дівчинка керує краще за багатьох дорослих чоловіків.
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05.05.2025 18:09 Відповісти
Дайте вгадаю. Той батько голосував за Зєлю.
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05.05.2025 18:10 Відповісти
Той батько чи взагалі знав про вибори.
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05.05.2025 18:17 Відповісти
Ага. А в дитсадочку упісялась трирічна Оксаночка. А хто винуватий? Тіко зеленський!
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05.05.2025 18:52 Відповісти
Це песець.
І що ж такого цей батько зробив?Що такого,що батько дитину вчить машину водити? Тисячі,якщо не більше,їздять без прав,обкурені,п'яні,а тут знайшли порушника.
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05.05.2025 18:31 Відповісти
Все зрозумієш коли дитина за кермом наїде на твою дурну голову.
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05.05.2025 19:04 Відповісти
Відразу видно хто олосував за пороха, дебіли.
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05.05.2025 18:36 Відповісти
Свобода - это не вседозволенность.
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05.05.2025 18:50 Відповісти
 
 