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Новости Малолетние дети за рулем
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Отец разрешил малолетней дочери управлять автомобилем на Львовщине: его привлекли к ответственности

На Львовщине отец посадил малолетнюю дочь за руль автомобиля

Во Львовской области правоохранители привлекли к ответственности 28-летнего мужчину, который посадил за руль автомобиля свою малолетнюю дочь и снял на видео, как она едет.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Во время мониторинга социальных сетей патрульные обнаружили видео, на котором видно, как мужчина сажает за руль автомобиля свою маленькую дочь.

На ролике также слышно, как отец дает девочке наставления по вождению.

На переднем пассажирском сиденье в это время сидит малолетний мальчик. Дети были не пристегнуты ремнями безопасности.

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Когда ребенок тронулся с места, то мужчина начал кричать, чтобы она остановилась, но девочка быстро ехала вперед, а отец остался стоять посреди дороги.

Дети не пострадали и не попали в ДТП.

Правоохранители установили личность 28-летнего мужчины и привлекли его к административной ответственности.

В отношении отца детей полицейские вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством).

Кроме того, ювенальная полиция составила административный протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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Автор: 

дети (6520) Нацполиция (16496) Львовская область (2913)


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Топ комментарии
+5
У нас взагалі батьки ********** вчити своїх неповнолітніх дітей керувати автівкою, а потім дивуються, що їхнє маля викрало ключі, сіло п'яне за кермо та вбило людей на пішохідному переході.
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05.05.2025 17:43
+3
Все зрозумієш коли дитина за кермом наїде на твою дурну голову.
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05.05.2025 19:04
+2
жінка за кермом - приступник
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05.05.2025 17:44
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас взагалі батьки ********** вчити своїх неповнолітніх дітей керувати автівкою, а потім дивуються, що їхнє маля викрало ключі, сіло п'яне за кермо та вбило людей на пішохідному переході.
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05.05.2025 17:43 Ответить
А що з дітьмі?Всі бчили цей ролік.Можливо сиділа дружина поряд і керувала.
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05.05.2025 17:43 Ответить
жінка за кермом - приступник
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05.05.2025 17:44 Ответить
Ти тупий?
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05.05.2025 19:01 Ответить
Працівник ТЦК та поліцейські, які везли затриманого чоловіка, загинули у ДТП у Полтавській області. Затриманий у реанімації. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v3550516
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05.05.2025 17:45 Ответить
Та дівчинка керує краще за багатьох дорослих чоловіків.
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05.05.2025 18:09 Ответить
Той батько чи взагалі знав про вибори.
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05.05.2025 18:17 Ответить
Ага. А в дитсадочку упісялась трирічна Оксаночка. А хто винуватий? Тіко зеленський!
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05.05.2025 18:52 Ответить
Це песець.
І що ж такого цей батько зробив?Що такого,що батько дитину вчить машину водити? Тисячі,якщо не більше,їздять без прав,обкурені,п'яні,а тут знайшли порушника.
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05.05.2025 18:31 Ответить
Все зрозумієш коли дитина за кермом наїде на твою дурну голову.
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05.05.2025 19:04 Ответить
Свобода - это не вседозволенность.
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05.05.2025 18:50 Ответить
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05.05.2025 19:24 Ответить
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05.05.2025 19:44 Ответить
Яркий образец генофонда.
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05.05.2025 20:03 Ответить
В мене такий сусід був ..автогонщик..садив за кермо своїх ще дошкільтами..а коли ті виросли старший адекватно їздив..а молодший ********* і постійно порушував правила, пролітав на червоний, перевищував швидкість
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05.05.2025 20:06 Ответить
 
 