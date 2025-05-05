Отец разрешил малолетней дочери управлять автомобилем на Львовщине: его привлекли к ответственности

Во Львовской области правоохранители привлекли к ответственности 28-летнего мужчину, который посадил за руль автомобиля свою малолетнюю дочь и снял на видео, как она едет.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Во время мониторинга социальных сетей патрульные обнаружили видео, на котором видно, как мужчина сажает за руль автомобиля свою маленькую дочь.

На ролике также слышно, как отец дает девочке наставления по вождению.

На переднем пассажирском сиденье в это время сидит малолетний мальчик. Дети были не пристегнуты ремнями безопасности.

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Когда ребенок тронулся с места, то мужчина начал кричать, чтобы она остановилась, но девочка быстро ехала вперед, а отец остался стоять посреди дороги.

Дети не пострадали и не попали в ДТП.

Правоохранители установили личность 28-летнего мужчины и привлекли его к административной ответственности.

В отношении отца детей полицейские вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством).

Кроме того, ювенальная полиция составила административный протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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